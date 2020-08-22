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Новости Коронавирус и карантин
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Глава Тернопольской ОГА Труш заболел COVID-19: "Нахожусь на самоизоляции. Самочувствие - не самое лучшее"

Глава Тернопольской ОГА Труш заболел COVID-19:

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат. Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни. ... Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык", - рассказал Труш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине рекордные 2 328 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 102 971 человек

Глава Тернопольской ОГА Труш заболел COVID-19: Нахожусь на самоизоляции. Самочувствие - не самое лучшее 01
Глава Тернопольской ОГА Труш заболел COVID-19: Нахожусь на самоизоляции. Самочувствие - не самое лучшее 02

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (724)


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А шо там за зашквар в Тернопольской области, что аж так надо тихариться?
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22.08.2020 15:51 Ответить
Пиши все про своє самопочуття! Пиши скільки Тернопільська область отримала з фонду по боротьбі з COVID. Пиши скільки грошей звітам
пішло у лікарні. Це повинно бути цікаво.
Зичу здоров'я.
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22.08.2020 16:19 Ответить
Зараз Тернопільська ОДА судиться з Тернопільською ОР. Справу 10.09. буде розглядати Тернопільський окр. адмін суд. Депутати на сесії чихвостять Труша на чому світ стоїть.
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22.08.2020 18:08 Ответить
От из-за таких хитросделаных Бюджет - 300 лярдов не добирает . Хочешь повторить? Иуда.
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22.08.2020 16:38 Ответить
проблемы области будет решать СБ ОУН...и не дистанционно.
рано чы пизно.
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22.08.2020 17:23 Ответить
 
 