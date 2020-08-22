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Глава Тернопольской ОГА Труш заболел COVID-19: "Нахожусь на самоизоляции. Самочувствие - не самое лучшее"
Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заболел COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат. Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни. ... Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык", - рассказал Труш.
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пішло у лікарні. Це повинно бути цікаво.
Зичу здоров'я.
рано чы пизно.