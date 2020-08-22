Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве. ФОТО
В Киеве в ночь с 21 на 22 августа был совершен акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу музея.
Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации.
"Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради стабильного будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка с колосками" поскорей вернулась в экспозицию музея", - отметила генеральный директор Музея Голодомора Олеся Стасюк.
На месте преступления работает полиция.
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Руки б відтяти наволочі.
Тільки Шуфріч корисна людська одиниця, для тренування боксерів.
Властным это не грозит, они живут за шестиметровыми заборами с охраной
Вибачати, а в залі так і вітати, такі ''жарти'' можуть тільки ворожі до своєї нації люди.
...я до того - щоби тім рукодупним вандалам гикалася до блювоти, кожна їхня крадіжка...
Породження гебні і хохлів сруться від безсилля!
Де ви?
Все боретесь проти «кривавих порохоботів»?
Вони зробили голодомор українців, вони і сьогодні керують Україною.
Треба покарано.
Бажано - на смерть.
Зє дятли - це ви зробили...