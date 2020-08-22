Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве. ФОТО

В Киеве в ночь с 21 на 22 августа был совершен акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу музея.

Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации.

"Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради стабильного будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка с колосками" поскорей вернулась в экспозицию музея", - отметила генеральный директор Музея Голодомора Олеся Стасюк.

На месте преступления работает полиция.