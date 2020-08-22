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Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве. ФОТО

Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве. ФОТО

В Киеве в ночь с 21 на 22 августа был совершен акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу музея.

Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации.

Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве 01

"Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради стабильного будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка с колосками" поскорей вернулась в экспозицию музея", - отметила генеральный директор Музея Голодомора Олеся Стасюк.

Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве 02

На месте преступления работает полиция.

Автор: 

Голодомор (1055) Киев (25466) вандализм (599)


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Топ комментарии
+87
Оту дівчинку з трьома колосками...символ голоду ....
Руки б відтяти наволочі.
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22.08.2020 16:34
+67
Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 3148
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22.08.2020 16:39
+57
Дивись! Це організатори і спонсори вандалів.
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22.08.2020 16:47
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Оту дівчинку з трьома колосками...символ голоду ....
Руки б відтяти наволочі.
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22.08.2020 16:34 Ответить
Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 3148
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22.08.2020 16:39 Ответить
Дивись! Це організатори і спонсори вандалів.
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22.08.2020 16:47 Ответить
Проглоти прокремлядські безкористні мародери.
Тільки Шуфріч корисна людська одиниця, для тренування боксерів.
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22.08.2020 16:56 Ответить
сидять..?
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22.08.2020 17:02 Ответить
Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві - Цензор.НЕТ 6792
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22.08.2020 18:30 Ответить
Привязати до отої дівчинки і дати в руки три колоски і хай виживає, мразота, поки не здохне
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22.08.2020 17:06 Ответить
якщо вже привязати до тої скульптури, то не колоски в руки. а в Дніпро з мосту Метро..
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07.09.2020 18:16 Ответить
Нет просто посадить на три колоска в день на два года типа 1932-1933 год устроить процедура безотказная лечит уродов мгновенно
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22.08.2020 17:57 Ответить
Поставить на место скульптуры вандалов зацементированных заместо статуй.
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22.08.2020 16:34 Ответить
на зону дебилов, зэки быстро опустят за вандализм.
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22.08.2020 16:44 Ответить
Охотники за бронзой....
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22.08.2020 16:35 Ответить
Це не ті, що Метро штурмували?
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22.08.2020 16:37 Ответить
Может быть, Зеля минск поднял, скоро попрут орки косяками....
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22.08.2020 16:40 Ответить
после подписания порохом минска не поперли же!
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22.08.2020 16:46 Ответить
На второй день после реинтеграции ордло, весь лугандон здесь будет провода резать .
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22.08.2020 16:53 Ответить
скорее их здесь резать будут.
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22.08.2020 16:56 Ответить
И это тоже будет, но нисколько не радует
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22.08.2020 17:09 Ответить
ни, что не может радовать больше чем проплывающий по Днепру труп твоего врага.
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22.08.2020 17:11 Ответить
Не только провода.Будут угоны машин и очистка квартир.
Властным это не грозит, они живут за шестиметровыми заборами с охраной
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22.08.2020 17:09 Ответить
Т.е вас не устраивают минские соглашения, благодаря, которым, остановили массовые убийства наших воинов мокшанскими чвк и ************** техникой, только потому , сто из подписал некий "порох"?
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22.08.2020 17:47 Ответить
Что их*
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22.08.2020 17:49 Ответить
А почалося все з жартів про ;сеньйор-голодомор;,; Україну-порноакторку;, жартів де ВСУ порівнювалися з баранами та рашку, котра ;не порушує кордони, а просто їх пересовує;...
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22.08.2020 16:39 Ответить
Тільки за «сіньор-голодомор» цих мерзот треба було б засудити! Ізраїльтяни, за жарт про Холокост розірвали б, а у вас вибрали президентом потомка тих, хто влаштував геноцид українців.
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22.08.2020 16:49 Ответить
Це говорить більше про українців, ніж про зеленського, з яким все було зрозуміло ще до виборів.
Вибачати, а в залі так і вітати, такі ''жарти'' можуть тільки ворожі до своєї нації люди.
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22.08.2020 19:18 Ответить
проклятье на весь род того кто это сделал, и того кто это заказал..
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22.08.2020 16:39 Ответить
Воно просто бидлота....
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22.08.2020 16:42 Ответить
не просто быдлота, а конченая быдлота.
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22.08.2020 16:47 Ответить
Боже, какой мразью конченной надо быть, чтобы такое делать...
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22.08.2020 16:47 Ответить
путинской мразью!
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22.08.2020 16:48 Ответить
И тут без него не обошлось.
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22.08.2020 17:59 Ответить
Ну якщо і там нема камер, то поставте відео камеру хоча б у жопі директора музею.
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22.08.2020 16:47 Ответить
це музей АТО (простонеба, в Дніпрі) колись (пару раз не менше) вандали крали приварене яблуко (по відеокамерам їх знаходили, там декілько камер).. не про те! так от, у 2016 чи 2017 коли перший раз вкрали, небайдужі оголосили флешмоб і кожен день в тої дівчинки було нове свіже яблучко, щоби подякувати воїну, за те що врятува (історія реальна, 35-літній Євген, витяг дівчинку з палаючого від пострілу сєпарів авто, в якому загинули батьки малечі )
Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві - Цензор.НЕТ 4103

...я до того - щоби тім рукодупним вандалам гикалася до блювоти, кожна їхня крадіжка...
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22.08.2020 16:48 Ответить
В 2014 году Украина допустила одну очень тяжелую ошибку ,разрешив "беженцам" из дыры,под лозунгом "наши" люди приезжать сюда.Каждый день общаюсь с этими "беженцами",которые в открытую клянут Украину.Потерять не страшно территории,страшно,что это перехало сюда и теперь у жопы второй рейтинг.
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22.08.2020 16:49 Ответить
Теж так думаю.
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22.08.2020 16:57 Ответить
Есть знакомые переселенцы которые зубами готовы вату грызть. Хотя есть и наоборот.
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22.08.2020 17:52 Ответить
Есть конечно,но таких мало.Большинство переехало на подконтрольную территорию из принципа:"Засрали все там,засрем и здесь".
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22.08.2020 18:34 Ответить
а я могу привести другой пример: я взял квартирантов с Донецка,так они патриоты похлеще любого из вас: сразу в прихожую повесили флаг Украины ,чтоб все видели что тут живут Украинцы
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22.08.2020 22:22 Ответить
Я тоже таких знаю людей. Из оккупированной Горловки переехали.
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23.08.2020 06:54 Ответить
Жопозиції разухарілась.
Породження гебні і хохлів сруться від безсилля!
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22.08.2020 16:50 Ответить
фанати шарія і жопоблоку тільки в ночі можуть гадити Україні,добре знають що в день би їх вкопали і вбіли в асфальт
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22.08.2020 16:51 Ответить
Це вже позвний зЕздець.
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22.08.2020 16:52 Ответить
Опзжо голодомор не признает, так им бес путлер приказал, нетрудно вычислить, чья это работа.
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22.08.2020 16:56 Ответить
Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві - Цензор.НЕТ 9662
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22.08.2020 17:01 Ответить
Алло! Яворівські, Хмари, Фаріони, Кошулинські, Скрипіни, Дроздови?
Де ви?
Все боретесь проти «кривавих порохоботів»?
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22.08.2020 17:04 Ответить
Яневского забыл. Тоже борцун.
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22.08.2020 17:57 Ответить
Снєжанки єгорови не сплять.
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22.08.2020 17:05 Ответить
"Комуністична партія в Україні складається здебільшого з росіян та євреїв" - історик Сергій Єкельчик. Источник: https://censor.net/r3214757
Вони зробили голодомор українців, вони і сьогодні керують Україною.
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22.08.2020 17:05 Ответить
На початку двадцятих років в комуністичній партії (більшовиків) України частка етнічних українців була менше 20 відсотків.По суті,це була партія євреїв і росіян.
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22.08.2020 18:38 Ответить
Странно , что такой памятник и не охраняется.Нужно снять подразделение Нацгвардии, которое охраняет имение Медведчука под Киевом,и поставить в охрану Музея Голодомора.
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22.08.2020 17:07 Ответить
Ви довіряєте ******** Нацгвардії?
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22.08.2020 19:21 Ответить
Довіряю чи ні, неважливо .Гроші з бюджету отримують ? Отримують .От хай і виконують свої службові обов'язки.
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22.08.2020 21:37 Ответить
Не лише "дівчинка", а й сам пам'ятник нещасний, малий, крихкий і беззахисний. У віддаленому місці, зарослому кущами і травою, близько занедбаних сходів, що обсипаються. Це така національна пам'ять? Жах.
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28.11.2020 13:05 Ответить
пеновата из всех щелей...ссыклобородьку премию!
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22.08.2020 17:08 Ответить
Знайти і зруйнувати їх тіла.
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22.08.2020 17:15 Ответить
Вся история из-за импотентности правоохранительньіх органові. Почему они импотентньі- надо рассматривать еще со времен Ющенка 2005 года. Не надо бьіть дураком, что бьі понять: целеноправленная провокация или действия упоротой ватьі активизируется накануне праздничньіх дат. Понятно, что 365 дней никто не будет охранять памятник погибшьім воинам или жертвам голокосту. Ну не будьте импотентами, поставьте скрьітую охрану за неделю до памятньіх дат и в...***** ушлепков не за вандализм или хулиганство, а за розжигание межнациональной розни. Только Авакову ето не надо
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22.08.2020 17:30 Ответить
на охрану портнова есть силы и средства а на камеру что бы уберечь памятник . средств нет .
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22.08.2020 17:49 Ответить
Если хорошо поискать то найдём там Ирочки зелёного дебила
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22.08.2020 17:50 Ответить
мрази кацапские!всех отловим...дело времени
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22.08.2020 18:01 Ответить
Відловити мало.
Треба покарано.
Бажано - на смерть.
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23.08.2020 00:34 Ответить
*треба - покарати.
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23.08.2020 00:34 Ответить
На разминирование!
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23.08.2020 00:37 Ответить
_Вряд ли это случайные, самодеятельные вондалы припёрлись ночью ломать памятник убитым коммуняками украинцам. От этого за версту смердит мордором.
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22.08.2020 18:23 Ответить
и Смоненком. Он насмехался над количеством жертв голодомора.
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08.09.2020 01:06 Ответить
ЗеБилы.
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22.08.2020 18:53 Ответить
Вішати на Хрещатику, при скупченні іноземних журналістів і під розмови про негуманність серед російських пропагандонів. Якщо би так сталося один раз, то медведчуківськи прихвостні задумалися про наслідки неповаги до України та її історії!
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22.08.2020 19:36 Ответить
кордони з підорашкою закривати потрібно.
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22.08.2020 19:46 Ответить
Поймать би єтих рузге...
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22.08.2020 19:49 Ответить
Вандали какое то глупое слово, нельзя приравнивать глумление над памятью погибших украинцев к поломкам скамеек.
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22.08.2020 19:56 Ответить
В США навмисне псування муніципального, а тим більше, федерального майна - кримінальний злочин. Зона однозначно.
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22.08.2020 20:32 Ответить
Це результат дій зє влади,під загальним гаслом «какайя разніца»...
Зє дятли - це ви зробили...
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22.08.2020 21:45 Ответить
хто здійснював геноцид українців...........якщо назвати поіменно то буде логічний ланцюг хто і навіщо прагне щоби цей історичний факт зтерти з пам"яті, як зтерли Русь.
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22.08.2020 22:03 Ответить
найти мразоту и руки поотрывать!
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22.08.2020 22:25 Ответить
Меморіали та пам'ятники на які витрачено з бюджету мільярди гривень платників податків знаходяться без охорони і камер відеоспостереження.Це халатність влади та службова недбалість з боку правоохоронних органів.
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23.08.2020 14:35 Ответить
це вам "руський мир" словника кацапського мата не вистачить, щоб обізвати нелюдів. дивіться і памятайте, онукам розповідайте, хто вони так звані брати.
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28.11.2020 21:39 Ответить
 
 