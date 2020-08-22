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Новости Агрессия России против Украины
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Украина стремится к статусу наблюдателя в Тюркском союзе для продвижения идеи деоккупации Крыма, – замглавы МИД Джапарова

Украина стремится к статусу наблюдателя в Тюркском союзе для продвижения идеи деоккупации Крыма, – замглавы МИД Джапарова

Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за деоккупацию Крыма.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные. Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", – рассказала чиновница.

Также в планах украинской власти – конференция по безопасности по вопросам Крыма, организация в Киеве ежегодного крымского саммита.

Читайте также: Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления, - замглавы МИД Джапарова

"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Будет предусматриваться широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", – добавила Джапарова.

Автор: 

Крым (26360) МИД (6933) деоккупация (847) Джапарова (174)


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Топ комментарии
+4
Пантюркизм то тоже такое себе...Не намного приятнее рашизма. Эрдоган - не Ата Тюрк, а,скорее, наследник Османов. Со всеми вытекающими.
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22.08.2020 17:29
+2
куда куда мы теперь стремимся?????
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22.08.2020 17:09
+1
гляну на дубинского с бужанским и сразу вижу шо,блеать,стремимся..
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22.08.2020 17:10
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куда куда мы теперь стремимся?????
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22.08.2020 17:09 Ответить
Куда вы , не знаю . Умные уже прозрели .
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22.08.2020 17:12 Ответить
прозрели не умные - умные и не заблуждались
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22.08.2020 17:18 Ответить
гляну на дубинского с бужанским и сразу вижу шо,блеать,стремимся..
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22.08.2020 17:10 Ответить
Пантюркизм повинен стати ключем к розвалу Амперії вялікоцапії. Україна повинна направити цей ключ в болюче місце "серединного народу".
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22.08.2020 17:11 Ответить
Пантюркизм то тоже такое себе...Не намного приятнее рашизма. Эрдоган - не Ата Тюрк, а,скорее, наследник Османов. Со всеми вытекающими.
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22.08.2020 17:29 Ответить
Це буде його помилкою, в горщику, що склеють після розбиття, юшки не звариш
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22.08.2020 17:44 Ответить
Пока шо он только начал борьбу за Османское/Византийское наследство. Дале буде. А шо воно буде - побачимо.
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22.08.2020 17:47 Ответить
Осёл-бей идет на любые хитрости , лишь бы на съезде Тюркского союза в Турции, поесть на халяву шаурмы .))
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22.08.2020 17:13 Ответить
вiслюк оманский возьмёт пид особыстэ наблюдення!
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22.08.2020 17:15 Ответить
Контроль!
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22.08.2020 17:30 Ответить
В каком-каком союзе?? В черножопом союзе??
Да лучше просто в гамно вступить. С о. Крысаков мы и сами разберемся, без бармалеев упоротых.
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22.08.2020 17:37 Ответить
Ми ще й тюркомовні?
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22.08.2020 17:38 Ответить
Киримли - коренной народ Украины. Имеете право на место в Тюркском Союзе.
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22.08.2020 17:42 Ответить
Ще караїми.
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22.08.2020 17:45 Ответить
В український мові тюркізмів кілька тисяч. Кумани або половці та чорні клобуки або печеніги зіграли важливу роль в етногенезі українців.
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22.08.2020 21:51 Ответить
А выгребная яма-404, разве не в тюркском союзе? Даже суржик "изык" на 80% тюркский и законы мусульманские, правда многожёнство ПОКА не узаконили! Хотя движение началось, Скорее однополые браки для мужских особей, узаконят!
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22.08.2020 17:48 Ответить
это ты про *********? там беспредел орды и на троне престарелый психопат пукин, который бредит, что оно султан, а на самом деле пукин - пахан опг .
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22.08.2020 18:08 Ответить
зачем Украине тюрки? чтобы после деоккупации, татары предъявили претензии на Крым?
Крым - это Украина, никаких тюрков и турков..
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22.08.2020 18:05 Ответить
"Крым - это Украина," - Вы это свинособакам говорите! А не крымским татарам, они не лишнехромосомные!
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22.08.2020 18:12 Ответить
у татар свои интересы, их , например, никогда не было на ЮБК, а сейчас они рассказывают, что претендуют на весь Крым, включая Херсонскую область..
если Украина, не хочет после деоккупации получить еще одну войну с сепаратистам татарами, то уже сейчас надо ликвидировать понятие "автономная республика"))...
Крым - это многонациональная область Украины, где коренные - греки, караимы. армяне, славяне и другие народы..
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22.08.2020 19:51 Ответить
Уважаемый Никита, назовите хоть одну страну, которая не многонациональная. За исключением зоны выгребной ямы-404, только там живут одни "русские" из Якутской руси, Чеченской руси и т.п. .
Но как то уживаются эти "кважизды" других стран! Даже на зоне-404, где рождаются лишнехромосомные свинособаки и "Наречие Украинского" - (Даль), самый глафный ызик! Даже там, МАО (мааскофский авт. округ) уживается с ВАО (воронежской авт. округом) или ВНР, хоть и имеют воронежцев, кстати и других, во все отверстия!
Между прочем, большая разница между "Ссср" и просто союзом, полная противоположность!!! PS: Конечно если Вы знаете расшифровку аббревиатуры "ссср" ...
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23.08.2020 00:24 Ответить
Ну нє,таке нам не підходить.
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22.08.2020 18:08 Ответить
Супер! Особенно Казахстан,Киргизия и Узбекистан,будут нам помогать отстаивать свои права в этом союзе!? Лучше уже в дерьмо вступить....Да и Венгрия,там страна наблюдатель.....Ещё один наш самый "большой друг"....Поэтому,прежде чем,куда-то стремиться.....,подумайте,очень сильно подумайте и не разбрасывайтесь https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA914UA914&sxsrf=ALeKk02T1Hh7OvtZzc5gnA6yaGAHFL7nlA:1601172260649&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjKr8e-n4jsAhVxoosKHY81AdsQBSgAegQIAxAr контр аргументированными https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA914UA914&sxsrf=ALeKk02YKGUfM0El7fNFTrXTYfPeHJ5mRQ:1601172233630&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjokNaxn4jsAhUWBhAIHZi-B54QkeECKAB6BAgNECs предложениями ....
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27.09.2020 05:05 Ответить
 
 