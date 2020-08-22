Украина стремится к статусу наблюдателя в Тюркском союзе для продвижения идеи деоккупации Крыма, – замглавы МИД Джапарова
Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за деоккупацию Крыма.
Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные. Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", – рассказала чиновница.
Также в планах украинской власти – конференция по безопасности по вопросам Крыма, организация в Киеве ежегодного крымского саммита.
"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Будет предусматриваться широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", – добавила Джапарова.
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Да лучше просто в гамно вступить. С о. Крысаков мы и сами разберемся, без бармалеев упоротых.
Крым - это Украина, никаких тюрков и турков..
если Украина, не хочет после деоккупации получить еще одну войну с сепаратистам татарами, то уже сейчас надо ликвидировать понятие "автономная республика"))...
Крым - это многонациональная область Украины, где коренные - греки, караимы. армяне, славяне и другие народы..
Но как то уживаются эти "кважизды" других стран! Даже на зоне-404, где рождаются лишнехромосомные свинособаки и "Наречие Украинского" - (Даль), самый глафный ызик! Даже там, МАО (мааскофский авт. округ) уживается с ВАО (воронежской авт. округом) или ВНР, хоть и имеют воронежцев, кстати и других, во все отверстия!
Между прочем, большая разница между "Ссср" и просто союзом, полная противоположность!!! PS: Конечно если Вы знаете расшифровку аббревиатуры "ссср" ...