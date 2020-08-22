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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19

Минздрав обновил перечень стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте министерства.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 54,9 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

В списке стран "красной" зоны находится Испания, в которой зафиксировано 138,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Израиль - 230,6, Черногория - 112,6, Албания - 67,2, США - 214,5 и ряд других стран.

В "зеленой зоне" - популярные туристические направления - Турция, Египет, Болгария, а также Чехия, Греция, Австрия, Португалия, Польша, Кипр, Хорватия, Италия, Швейцария, Таиланд, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Египет ужесточает правила въезда в страну: с 1 сентября все туристы должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста

Для лиц, прибывающих из стран "красной" зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении "Дій вдома". По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
...а каждого голосующего обязать фотографировать свою бюллетень...
Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8329
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22.08.2020 17:45
+2
МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 1077
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22.08.2020 18:51
+1
по інвалідності полушарій моска..
ага,обох..
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22.08.2020 17:49
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Правила форума Совет форумчан
надо запретить в конституции слугам юзать випкамеры...включая малюську.
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22.08.2020 17:40 Ответить
...а каждого голосующего обязать фотографировать свою бюллетень...
Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8329
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22.08.2020 17:45 Ответить
по інвалідності полушарій моска..
ага,обох..
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22.08.2020 17:49 Ответить
...на яких вони сидять...
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22.08.2020 17:51 Ответить
А кто голосовал за масковскую проститутку пороха дать пожизненный билет Посетителя Одесского Цирка.....
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22.08.2020 18:41 Ответить
Це на Привоз
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22.08.2020 18:45 Ответить
Ты не одессит, раз не понял, читай по буквам, может дойдет))
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22.08.2020 21:28 Ответить
Анджей, для вас велике значення має, ця абвіатура ПОЦ?
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22.08.2020 21:40 Ответить
Я то тут причем
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23.08.2020 14:46 Ответить
Так в цирке Зеленский выступал!
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22.08.2020 19:40 Ответить
...вася, ты первый претендент на на пенсию...
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22.08.2020 19:46 Ответить
Шо ты заикается уже
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22.08.2020 21:27 Ответить
...ШТА?
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23.08.2020 00:39 Ответить
МОЗ України перетворився в совкове статуправління.
А какая разніца!?
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22.08.2020 17:49 Ответить
на фото слуга з гаманцем?
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22.08.2020 17:54 Ответить
Ну який нафіг туризм? Українці втратили заробітки.В мозі наркомани сидять.
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22.08.2020 18:06 Ответить
Такая хлебная работа, сидишь себе перечни обновляешь, а деньги капают как будто на переднем краю борьбы с коронавирусом.
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22.08.2020 18:48 Ответить
Люди повинні самі обрати, сконнати від "кінця зубожіння", чи від китайського вірусу.
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22.08.2020 18:49 Ответить
МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 1077
показать весь комментарий
22.08.2020 18:51 Ответить
 
 