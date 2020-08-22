Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте министерства.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 54,9 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

В списке стран "красной" зоны находится Испания, в которой зафиксировано 138,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Израиль - 230,6, Черногория - 112,6, Албания - 67,2, США - 214,5 и ряд других стран.

В "зеленой зоне" - популярные туристические направления - Турция, Египет, Болгария, а также Чехия, Греция, Австрия, Португалия, Польша, Кипр, Хорватия, Италия, Швейцария, Таиланд, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

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Для лиц, прибывающих из стран "красной" зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении "Дій вдома". По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.