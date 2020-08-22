В Киеве мусоровоз сдавая задним ходом наехал на мать с ребенком, женщина погибла, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве мусоровоз наехал на мать с ребенком, женщина погибла, мальчик госпитализирован.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 13:55 в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на женщину с ребенком.

По предварительной информации, водитель мусоровоза, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, делал маневр "задний ход" и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу.

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Водителя, 1993 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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