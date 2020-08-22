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В Киеве мусоровоз сдавая задним ходом наехал на мать с ребенком, женщина погибла, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве мусоровоз наехал на мать с ребенком, женщина погибла, мальчик госпитализирован.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве мусоровоз сдавая задним ходом наехал на мать с ребенком, женщина погибла, - Нацполиция 01

Сегодня в 13:55 в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на женщину с ребенком. 

По предварительной информации, водитель мусоровоза, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, делал маневр "задний ход" и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу.

Смотрите: Лося, разгуливавшего по Киеву, сбил насмерть автомобиль, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Водителя, 1993 года рождения,  полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Смотрите также: Mazda вследствие ДТП на перекрестке в Киеве протаранила кофейню: пострадали 2 человека. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

ДТП (7671) Киев (25466) Нацполиция (16418)


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Топ комментарии
+13
В ютубе есть подборочка из цикла "я же мать". Там полсотни сюжетов заснятых на виорегистратор в которых тупые самки с личинками буквально прыгают под колеса машин. Так что я бы водителя мусоровоза не винил без разборок, поскольку велика вероятность того, что курица сама себя не уберегла
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22.08.2020 18:39
+9
Еще неизвестно кто из них был пьян...
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22.08.2020 18:13
+9
Здоровый мусоровоз, довольно шумный и его хооошо слышно, куда ж глядела мамаша, как можно не заметить такую машину??
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22.08.2020 18:17
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https://censor.net/user/359417 - тут ты не прав. ПДД - не беги впереди паровоза
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22.08.2020 19:46 Ответить
якраз я прав...поверь старому автобуснику.
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22.08.2020 19:52 Ответить
А прокомментируй-ка мне в свете этого ДТП такие пункты ПДД:

4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

4.16. Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора (про інші випадки нічого не сказано)
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22.08.2020 20:26 Ответить
зачем тут это?заставить трамвай в сторону свернуть нема бажання?
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22.08.2020 20:30 Ответить
Это к тому, что у пешехода тоже есть обязанности по ПДД, которые он тоже должен соблюдать.
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22.08.2020 20:35 Ответить
у каждого автопредприятия были свои инспектора пдд,якых вызывали водилы на пдд...вердикт за наезд задом всегда однозначный...хиба с потерпевшими докрякаешься...
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22.08.2020 20:44 Ответить
Херовые были инспектора. Но в данном случае водила оказался нетрезв - экспертиза подтвердила. Так что ему понадобится экстасуперпупер адвокат, чтобы отмазаться хоть частично. Даже если женщина на 100% виновата, то ее вину и рассматривать никто не будет. Хотя вопрос "А какого она оказалась позади грузовика?" должен быть первым.
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22.08.2020 21:44 Ответить
Погугли понятие "Жилая зона"...
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23.08.2020 00:18 Ответить
Знак 5.31 "Житлова зона" не бачу
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23.08.2020 07:13 Ответить
Это ближе к истине.
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23.08.2020 09:19 Ответить
https://censor.net/user/369920 - да ты задолбал хамить. Ти из лугандонов будешь или зелебоб.
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22.08.2020 19:44 Ответить
Скорее всего, мусор вывозили со дворов, он не по трассе ехал, это факт, а женщина возможно переходила проезжую часть сзади мусоровоза, который двигался задним ходом, ну, а как так случилось, это конечно - вопрос.
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22.08.2020 19:17 Ответить
Тот кто ездит за рулём знает, у них нет вопросов.
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22.08.2020 19:26 Ответить
Коли у нас під вікнами їде сміття-
воз, при закритих вікнах, кицька чує і сідає
підвіконня дивиться, як машина забирає сміття. Це кицька!
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22.08.2020 18:35 Ответить
он в 5.30 ехать должен
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22.08.2020 18:36 Ответить
Он объезжает полсотни-сотню точек в день. И все в 5:30?
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22.08.2020 18:58 Ответить
вообще то да если не знал..в 17году было вечером но то раз аномалия такая
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22.08.2020 19:14 Ответить
Я наверное пропустил, что на той неделе изобрели телепорт для мусоровозов. Занят был.
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22.08.2020 21:46 Ответить
Водитель мусоровоза сдавая назад,нихера не видит,ему сигнализируют работники, которые стоят на подножках по бокам мусоровоза. Я сам как-то рано утром, выезжал на рыбалку и на меня пер задом мусоровоз,если б чуваки на подножках ему не помахали , он бы и дальше пер. Вина в этой трагедии прежде всего на мамаше.
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22.08.2020 18:37 Ответить
В ютубе есть подборочка из цикла "я же мать". Там полсотни сюжетов заснятых на виорегистратор в которых тупые самки с личинками буквально прыгают под колеса машин. Так что я бы водителя мусоровоза не винил без разборок, поскольку велика вероятность того, что курица сама себя не уберегла
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22.08.2020 18:39 Ответить
Десятки случаев по Украине. С этим надо что-то делать.На импортных механизмах включаешь задний ход- пищать неприятно начинает.
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22.08.2020 18:41 Ответить
Так они и пищат. Летом с открытыми окнами, я сквозь сон слышу,как подъезжает мусоровоз в мой двор утром. Я не знаю,как можно его не услышать,это нужно беруши в уши вставить разве что. Трагедия,чего уж тут сказать...
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22.08.2020 18:45 Ответить
Наушники, слышно не будет! Кстати да когда они сдают задом там противнюций писк!
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22.08.2020 18:49 Ответить
Что делала мамаша с ребенком и в наушниках в 5 утра во дворе? Хотя тут что ни говори,а погибшую не вернешь.
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22.08.2020 18:52 Ответить
Сегодня в 13:55 в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на женщину с ребенком. Источник: https://censor.net/n3215367

В 2 часа дня это было!
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22.08.2020 18:55 Ответить
На других ресурсах пишут,что ребенку было 2 года и он был в коляске. Скорее всего мамаша хотела проскочить за мусоровозом,а водила молодой да еще и бухой был, сдавал назад наверное с большой скоростью. Есть куча видео,где ипанутые мамаши пытаются с коляской перебежать дорогу,тут видимо был похожий случай((
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22.08.2020 19:04 Ответить
Просто фатум.
На жаль!
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22.08.2020 18:44 Ответить
Одно время мусорки не ездили днем, только по ночам. Сегодня например, собирали мусор часов в 11. Считаю это неправильно, ведь машина огромная и в наш двор может заехать только задним ходом, два дома буквой Г и если заедет прямо, то уже тут и останется, да и когда мусор из баков вытрушивают ароматы еще те, особенно в жару. Сама постоянно вжимаюсь, когда эти монстры проезжают, потому как детстве имела несчастье побывать под колесами мусорки с последующей клинической смертью. Бедная женщина, сочувствую близким...
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22.08.2020 18:58 Ответить
А вот когда её принесут платежку за мусор на 20% больше она будет верещать почему это? А потому что ночные оплачиваются в 20% размере!
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22.08.2020 19:02 Ответить
у меня в подъезде вообще мусоропровод заварен, но на коммуналку это никак не повлияло, все молчат и платят. А насчет 20%, скажу так, они ездят когда им вздумается и днем и ночью, на платежку не влияет, значит предусмотрено.
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22.08.2020 19:39 Ответить
Повлияло там сбросили около 5 грн! Покрайней мере у меня так! У меня отдельная платежка за вывоз мусора!
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22.08.2020 19:42 Ответить
почему , какие 20%, ,ночью автомобиль не простаивает в пробках, никто ему не мешает обьехать намного больше, там где днем надо 10 автомобилей, для ночи хватит 6, или может и билетьі ночньіе в жд транспорт на 20% дороже надо сделать, и харчи в АТБ
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22.08.2020 20:41 Ответить
Кстати ночью та ещё работа из-за поставленых в дворах автомобилей! Иногда на легковушке не проедешь из-за особо одаренных!
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22.08.2020 19:11 Ответить
умники,выделившие площадку для мусора ,також в ответе...
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22.08.2020 19:12 Ответить
Цікаво, переважна більшість коментаторів покладає провину на загиблу. Вам не здається це дивним? Що з нашим суспільством?
Зі статті не зрозумілі деталі трагедії, але всі зробили свої припущення. А тепер, поставте кожен себе на місце рідних і уявіть, як це - отаке читати.
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22.08.2020 19:00 Ответить
На моіх очах натовп пенсів заштовхав жіночку під автобус .під заднє колесо !!! Воділа ліг головою на кермо, а натовп, який запхав бідолашну під колеса, почав обурюватись поведінкою водія !!!)))
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22.08.2020 19:08 Ответить
если бы вместо водителя мусоровоза был водитель кубика или теслы, при тех же обстоятельствах, все бы дружно мычали про проклятых мажоров и бедную мамашу.
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22.08.2020 21:40 Ответить
Іде війна бидлопішоходів з бидловодіями, пішоходів з бидловодіями, бидлопішоходів з водіями. Жертви з усіх сторін...
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23.08.2020 07:19 Ответить
Водитель однозначно виноват, особенно если нетрезв, хотя возможно и есть доля вины мамаши которая не учла что мусоровоз может сдать назад.
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22.08.2020 19:00 Ответить
Вообще из мусоровоза задом не видно дороги, там что именно для этого второй сотрудник идет или едет сзади, когда сдают.
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22.08.2020 19:02 Ответить
У такого мусоровоза включается сигнал при движении задним ходом, в телефоне была увлечена наверное "мама".
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22.08.2020 19:02 Ответить
Тем более очень противный сигнал!
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22.08.2020 19:03 Ответить
Человек может быть и глухой,а вот водитель должен быть на 100% убежден что можно сдавать на зад.
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22.08.2020 19:09 Ответить
Ага водитель должен быть убежден! Но преЗЕдента это не касается!
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22.08.2020 19:12 Ответить
Я эти мусоровозы обхожу десятой дорогой. Они когда выезжают задом, мне страшно.
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22.08.2020 19:09 Ответить
Мусора - не люди!!!
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22.08.2020 19:16 Ответить
Не раз замечал, как люди совершенно спокойно обходят сзади сдающий задом автомобиль. У грузовика мертвых зон полно. Кроме того при движении назад он подает специальный сигнал. Я тоже как то сдавая задом зацепил женщину. Стояла пропуская, а после решила все же проскочить. Что у нее в голове было. Ну постой ровно 10 секунд и иди себе.
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22.08.2020 19:17 Ответить
Вантажiвка не може здавати назад без помiчника який знаходиться сзаду , цi правила написанi на кровi , не треба винаходити велосипед, все давно придумано ,треба просто дотримуватись ціх правил !Це ж курва так просто !
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22.08.2020 19:25 Ответить
Але ж курва треш...Цей гамновоз не мав права здавати назад без помічника який знаходиться взаді і командує цим маневром !!!Яка б там не була мати - чула не чула бачила не бачила це не знімає взагалі жодної відповідальності з ездюка цього гамновоза !Ну курва Зiмбабве !на голому мiсцi дитина залишился сиротою!((
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22.08.2020 19:20 Ответить
Как бы там не было, царство небесное женщине, соболезнование родным и близким.
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22.08.2020 19:21 Ответить
Теперь все мусоровозы оборудуют сиренами в 150 Db, Такими, что и глухой почувствует...
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22.08.2020 19:22 Ответить
Я скажу как было. Скорее просто невнимательность водителя + габариты машины и тупая самоуверенная мамаша с опилками вместо мозга. Слабо верится в историю просто про пьяного водителя.
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22.08.2020 19:45 Ответить
На дешеву камеру зо 10$ заднього огляду бакса не вистачило зато на машину за 100к вистачило , парадокс і у всьому винне жлобство ! 🤣 як власне національна ознака Зе і попередника
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22.08.2020 19:56 Ответить
Мамаша была глухой и слепой?
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22.08.2020 20:29 Ответить
скорее бабушка - 46 лет и дитю 4 года
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22.08.2020 20:33 Ответить
А це принципове питання ?
Чомусь дуже сильно стурбувало представників чоловічої статі. Показово.
Ніби це щось міняє.
Подзвоніть у поліцію - перевірте. А то не заснете.
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22.08.2020 21:32 Ответить
Ты серьезно? В развитых странах таком возрасте многие женщины только первого ребенка рожают. Это в банановых республиках начинают плодиться прямо в школе.
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23.08.2020 13:02 Ответить
1. От мусоровозк идёт такое бздо, что удираешь на 100 метров, как только это гламурное чудо мылится заехать во двор. Сзади на подножках стоят грузчики - их что не было ?
2. КАК ВСЕГДА - куча неясностей - типичная новость на субботний вечер на цензоре. Есть голова у редакторов ? Как выходые - так сплывают новости про утопленников, выброшенных новорождённых, сгоревших заживо бабушек и раздавленные коляски.
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22.08.2020 20:46 Ответить
Есть такой вид мамаш, и он довольно многочислелен, которые считают что им все должны. Должны восхищаться их чадом, должны внимательно следить за ним когда оно лезет тебе под ноги, должны обходить их по траве потому что им захотелось почесать языками загородив собой всю дорогу. Эта точно была из таких.
Водителю соболезнование.
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22.08.2020 21:02 Ответить
Сволота
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23.08.2020 04:13 Ответить
Берегись мусоровоза.
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23.08.2020 10:55 Ответить
Да, овуляшки называются.
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23.08.2020 13:03 Ответить
Тут подібні машини, коли здають назад, свистять (чи пищать, якось так). Це зумисно так. Попередження.
Може, і в Україні зробити таке ?
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22.08.2020 21:20 Ответить
Грузовики с ограниченным обзором конечно же должны быть оснащены дополнительными световыми и звуковыми сигнализаторами при движении задним ходом.
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23.08.2020 11:09 Ответить
на фото видно что весь тротуар запаркован , могла обходить и выскочила на дорогу прямо под мусоровоз...но вины с водителя это никак не снимает ..тем более если ещё и алко..
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22.08.2020 21:30 Ответить
Много роликов видел как сдающий назад грузовик давит пешеходов, тоже самое едущий вперед грузовик давит пешехода питающего прошмыгнуть на *********** носом. Держатся от грузовиков надо чем дальше, тем лучше. И знать что обзор грузовика очень ограничен, много мертвых зон, а задним ходом вообще через зеркала. Увидел грузовик, уходи от него даже если кажется что он на тебя не наедет. Жалко женщину ребенка и водителя. В этой истории пострадали все...
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22.08.2020 21:48 Ответить
Цензура не пропустила мой комментарий, потому что там было много нелестных слов о вас, диванные эксперты, обвиняющие погибшую.
От всей души желаю вам бумеранг!!!
Чтоб вы аду при жизни горели!!!
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23.08.2020 14:52 Ответить
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