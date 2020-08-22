В Киеве мусоровоз сдавая задним ходом наехал на мать с ребенком, женщина погибла, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве мусоровоз наехал на мать с ребенком, женщина погибла, мальчик госпитализирован.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в 13:55 в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на женщину с ребенком.
По предварительной информации, водитель мусоровоза, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, делал маневр "задний ход" и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу.
Водителя, 1993 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
4.16. Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора (про інші випадки нічого не сказано)
воз, при закритих вікнах, кицька чує і сідає
підвіконня дивиться, як машина забирає сміття. Це кицька!
В 2 часа дня это было!
На жаль!
Зі статті не зрозумілі деталі трагедії, але всі зробили свої припущення. А тепер, поставте кожен себе на місце рідних і уявіть, як це - отаке читати.
Чомусь дуже сильно стурбувало представників чоловічої статі. Показово.
Ніби це щось міняє.
Подзвоніть у поліцію - перевірте. А то не заснете.
2. КАК ВСЕГДА - куча неясностей - типичная новость на субботний вечер на цензоре. Есть голова у редакторов ? Как выходые - так сплывают новости про утопленников, выброшенных новорождённых, сгоревших заживо бабушек и раздавленные коляски.
Водителю соболезнование.
Може, і в Україні зробити таке ?
От всей души желаю вам бумеранг!!!
Чтоб вы аду при жизни горели!!!