"Слуга народа" Гетманцев уверен, что росту экономики в Украине мешают революции и бесконечные выяснения отношений

Украина показала более 30% падения ВВП за 30 лет. Если в 1990-м благосостояние украинцев было сопоставимо с Францией, то сейчас - с Доминикой, Бутаном и Гайаной.

Об этом председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы впереди планеты всей по темпам падения ВВП за 30 лет. В перерывах между революциями, как и в ходе них, мы "лучше" всех в мире справились с задачей потерять одну из самых мощных экономик Европы. И если в 90-м мы гордо сравнивали себя с Францией, то сейчас наши сопоставимые по уровню благосостояния страны - Доминика, Бутан, Гайана. Слышали такие? В лучшем случае Египет.

По расчетам ВБ, чтобы достичь уровня благосостояния Польши, нам надо 35 лет. При условии что Польша будет стоять и ждать...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7%

И это вряд ли... Ведь вместо созидания собственного будущего, объединения в международной конкурентной борьбе и каждодневного труда, мы снова бесконечно спорим, противостоим и выясняем отношения друг с другом", - уверен Гетманцев.

Так он прокомментировал публикацию коллеги по фракции Ольги Василевской-Смаглюк.

"Из 166 государств, по которым Всемирный банк приводит данные реального ВВП за 1990-2018 годы, падение показали только Украина (-36,1%) и Грузия (-0,8%). Остальной мир за эти годы вырос: глобальный ВВП - в 2,2 раза, ВВП стран с высокими доходами - в 1,8 раза, стран со средними доходами - в 3,4-3,7 раза, бедных - в 2,9 раза. Этот маргинальный антирекорд Украина удерживала и до начала войны 2014-го: в 1990-2013 годах реальный ВВП сократился на 30,1%", - сообщила нардеп.

Также читайте: Украинская экономика в третьем квартале 2020-го начала восстанавливаться, - Шмыгаль