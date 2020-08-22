"Слуга народа" Гетманцев уверен, что росту экономики в Украине мешают революции и бесконечные выяснения отношений
Украина показала более 30% падения ВВП за 30 лет. Если в 1990-м благосостояние украинцев было сопоставимо с Францией, то сейчас - с Доминикой, Бутаном и Гайаной.
Об этом председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Мы впереди планеты всей по темпам падения ВВП за 30 лет. В перерывах между революциями, как и в ходе них, мы "лучше" всех в мире справились с задачей потерять одну из самых мощных экономик Европы. И если в 90-м мы гордо сравнивали себя с Францией, то сейчас наши сопоставимые по уровню благосостояния страны - Доминика, Бутан, Гайана. Слышали такие? В лучшем случае Египет.
По расчетам ВБ, чтобы достичь уровня благосостояния Польши, нам надо 35 лет. При условии что Польша будет стоять и ждать...
И это вряд ли... Ведь вместо созидания собственного будущего, объединения в международной конкурентной борьбе и каждодневного труда, мы снова бесконечно спорим, противостоим и выясняем отношения друг с другом", - уверен Гетманцев.
Так он прокомментировал публикацию коллеги по фракции Ольги Василевской-Смаглюк.
"Из 166 государств, по которым Всемирный банк приводит данные реального ВВП за 1990-2018 годы, падение показали только Украина (-36,1%) и Грузия (-0,8%). Остальной мир за эти годы вырос: глобальный ВВП - в 2,2 раза, ВВП стран с высокими доходами - в 1,8 раза, стран со средними доходами - в 3,4-3,7 раза, бедных - в 2,9 раза. Этот маргинальный антирекорд Украина удерживала и до начала войны 2014-го: в 1990-2013 годах реальный ВВП сократился на 30,1%", - сообщила нардеп.
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1. Захистити бізнес від державного і кримінального рекету. (рекетири, рейдери, ну і також прокурори і сбуушники, які своїм "беспределом" десятиліттями знищують еконічний потенціал держави)
2. Помірковані податки. (Ніхто і ніколи добровільно не буде працювати собі в мінус.)
Потенційно навіть теперішнім депутатам це під силу, якби вони перестали займатись всякою фігнею.
Ну але випускники трускавецьких курсів звісно мають свої версії.
Я помню 1990й, и "благосостояние" в этом году.
Что этот "слуга" несёт....
Потрєбітєлі маци.
Виглядає в коміксах це приблизно так:
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відповідати будуть перед судом.
втекти зеленим не дадуть.
Як прийшли кловани - впала...
Поганому кловану огірок нерубаний заважає..
И будет нам щастя)
блин, на кого это рассчитано и чего сразу не сказал, что в бытность совка, совки жили лучше чем американцы?
олигарховмафиози не отстраним от власти с этого роя, извините, не выйдет ни ..уя.
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яких туди раз за разом обирає "мудрий нарід".
это манипуляции чистейшей воды!
в 1990-м году украинцы жили гораздо беднее чем в 2010 и сейчас, полно совковых злыдней тогда было в стране без "копья" в кармане.. вплоть до 1997 года пока люди не начали накапливать себе бабло из финансовых потоков
тоже.