Иран подтвердил готовность вести переговоры о компенсации за сбитый в январе самолет МАУ

Глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной во главе делегации, состоящей из представителей различных секторов", - сказал он.

"Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране", - добавил он.

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"Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.