Иран подтвердил готовность вести переговоры о компенсации за сбитый в январе самолет МАУ
Глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство IRNA.
"Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной во главе делегации, состоящей из представителей различных секторов", - сказал он.
"Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране", - добавил он.
"Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", - добавил он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
особливо, лікарів іранців дуже багато..