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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран подтвердил готовность вести переговоры о компенсации за сбитый в январе самолет МАУ

Иран подтвердил готовность вести переговоры о компенсации за сбитый в январе самолет МАУ

Глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной во главе делегации, состоящей из представителей различных секторов", - сказал он.

"Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На расследование авиакатастрофы МАУ в Иране с участием судов может уйти от 5 лет, - Енин

"Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Заявление о невыплате МАУ компенсации за сбитый самолет не является официальной позицией Ирана, - Кулеба

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.

Автор: 

Иран (1770) компенсации (479) МАУ (329)


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Топ комментарии
+3
А когда "величайший" исполнит свое обещание и выплатит семьям пострадавших по 200 тыс, что так громко пообещал? Или можно забыть и не позориться?
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22.08.2020 20:29
+3
А ці іранці втекли від тоталітарного режиму, який саме таких вбив у рейсі МН17.
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22.08.2020 20:38
+3
переговоры можно вести бесконечно...
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22.08.2020 20:51
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Теперь нужно внимательно следить за руками "слуг", чтоб не сп#@дили то, что полагается родственникам жертв трагедии.
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22.08.2020 20:29 Ответить
А когда "величайший" исполнит свое обещание и выплатит семьям пострадавших по 200 тыс, что так громко пообещал? Или можно забыть и не позориться?
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22.08.2020 20:29 Ответить
Сильно подозреваю, что он уже выплатил "сиротам":

Иран подтвердил готовность вести переговоры о компенсации за сбитый в январе самолет МАУ - Цензор.НЕТ 888
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22.08.2020 20:31 Ответить
в Харькове большая иранская диаспора.. если конфисковать их деньги, активы, ЦБ, недвижку, то можно профинансировать "Антонов" на изготовление 10 самолетов, и еще останется на достойные выплаты семьям потерпевших в катастрофе..
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22.08.2020 20:35 Ответить
А ці іранці втекли від тоталітарного режиму, який саме таких вбив у рейсі МН17.
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22.08.2020 20:38 Ответить
вони активно співпрацюють з цім режимом, та повертаються до батьківщини на державні посади, щоб відпрацювати кошти, яки уряд Ирану вклав в їх навчання..
особливо, лікарів іранців дуже багато..
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22.08.2020 20:44 Ответить
Кожен відповідає за себе і свою совість. Українці теж мають приклад Михайла Грушевського, але це не кидає тінь на Олену Телігу.
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22.08.2020 21:02 Ответить
Все, кто мог изготавливать самолеты на Антонове вкалывают уже где-нибудь на КнААЗе.
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23.08.2020 03:46 Ответить
Можете не вірити іранцям, бо у цій справі є політичний підтекст.
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22.08.2020 20:36 Ответить
Ипануть ракетой союзника кацапов по Украинскому самолёту чуть не на глазах у вiслюка оманского в момент договорняков вiслюка с кацапами... Не - это случайное совпадение
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22.08.2020 20:39 Ответить
Звичайно, бо Іран ненавидів своїх дисидентів, які були в літаку.
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22.08.2020 21:03 Ответить
25%мау коломойши... ну не может же,блеать,так кругом фартить...
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22.08.2020 20:38 Ответить
чвэртку напрямую сироткам!
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22.08.2020 20:39 Ответить
переговоры можно вести бесконечно...
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22.08.2020 20:51 Ответить
Иранцы были на месте Украины, когда Штатовский крейсер сбил их аэробус. Они представляют как вести дела. Уверен, все компенсации они выплатят.
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22.08.2020 21:18 Ответить
Иран вторично предлагает Зеле мешок сладкого урюка, но говорит, что последний раз.
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23.08.2020 02:11 Ответить
 
 