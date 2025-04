Финская телекомпания Yle опубликовала карту с "российским" Крымом, но исправила после реакции Украины

Финская телекомпания Yle 22 августа обнародовала заявление о допущенной и исправленной позднее ошибке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании, в эфире TV1 Ykkösaamun показали карту Европы, где оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и территория России.

"На самом деле Россия аннексировала Крым, который принадлежит Украине", - сообщили в телекомпании и напомнили о том, что Генассамблея ООН не признала законность проведенного Россией на полуострове "референдума" в 2014 году.

Ранее Посольство Украины в Финляндии на своей странице в Facebook обратило внимание на ошибку и потребовало исправить ее.

После исправления дипломатическое ведомство поблагодарило телекомпанию за исправленную ошибку.

Напомним, французская газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире. При этом Крым на этой карте был обозначен как российская территория. Позже издание исправило карту.

The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией. Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где Крым отмечен как "российская" территория. Издание исправило ошибку.