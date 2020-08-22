Финская телекомпания Yle опубликовала карту с "российским" Крымом, но исправила после реакции Украины
Финская телекомпания Yle 22 августа обнародовала заявление о допущенной и исправленной позднее ошибке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании, в эфире TV1 Ykkösaamun показали карту Европы, где оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и территория России.
"На самом деле Россия аннексировала Крым, который принадлежит Украине", - сообщили в телекомпании и напомнили о том, что Генассамблея ООН не признала законность проведенного Россией на полуострове "референдума" в 2014 году.
Ранее Посольство Украины в Финляндии на своей странице в Facebook обратило внимание на ошибку и потребовало исправить ее.
После исправления дипломатическое ведомство поблагодарило телекомпанию за исправленную ошибку.
Напомним, французская газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире. При этом Крым на этой карте был обозначен как российская территория. Позже издание исправило карту.
The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией. Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где Крым отмечен как "российская" территория. Издание исправило ошибку.
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То есть если бы реакции не последовало, то никто ничего и не исправил бы и так нормально))))
Это так вас уважают, раком (с)
Уж слишком интересная ошибка получилась.
Там оно чогось мовчить ОПа.
Кассаби вже третю добу розганяють тему: «ООН указало насєлєніє Россіі, на два мілліона больше, чем в прошлом году, чєм косвєнно прізнало Крим россійскім.»
Де наше МЗС?
орал объявили несостоявшимся...это будет повторяться пока не начнут отвечать финансово...
карты уже давно печатаются...
https://www.welt-atlas.de/karte_von_welt_weltkarte_politisch_0-9000
маршал Украины Зеленский купил Путина за 5 долларов чтобы развалить РАБссию..от Хабаровска до Минска...
Бо ж так всі роблять. Приловчились.
Деградують фіни.
тем позорнее украине с населением в 50 миллионов продувать рашке с 20-ю.