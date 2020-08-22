Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY
В Гродно задержали двух парней около бара в центре города - это место, где собирается неформальная молодежь. Оно находится недалеко от площади Ленина, где сегодня проходил митинг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.BY.
"Очевидцы рассказали, сегодня на митинг приходила компания неформалов, в ней и были эти ребята. Позже они пошли в бар, где к ним подошли люди в штатском, взяли под руки и затолкали в микроавтобус", - говорится в сообщении.
Также по информации издания, в Гродно задержали журналистку портала Hrodna.life Ирину Новик - за запуск дрона над площадью Ленина.
Напомним, 22 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко приехал на митинг в Гродно. Он высказался об актуальных событиях в стране: назвал большую часть фотографий избитых людей "постановочными кадрами", призвал простить силовиков, "даже если они где-то ошиблись" и поручил закрыть "на замок" бастующие предприятия (возможно, только в Гродненской области).
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какого хера центральная Площадь древнейшего европейского города носит имя нравственного идиота и террориста родом из Поволжья?
Вы понимаете, что провокат Тихановская этих людей просто подставила?
А это означает уехать из Беларуси, когда 100 человек запытали до смерти и призывать еще выступать, только без ее участия, вероятно, ей мало 100 трупов.
За такое попа Гапона повесили.
-А.Г.Лукашенко: ...не вижу ничего плохого в том, что-бы существовала возможность передать власть моему младшему сыну Николаю. Ведь это их время, время молодежи, а значит и моего Николая"
А я думаю, чому Лукашенко не проводить інавгурацію. Спочатку вважав, що лідери великих країн йому чимось серйозним пригрозили. Аж ось воно що: воно ще не вирішило, що йому краще - інавгурація чи коронація?
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"Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области"
То есть белорусская "пандемия" ковида начнется, ясень пень, с западных областей Беларуси, и, конкретно с Гродно, так надо понимать?
ИВЛ уже завезли, которыми будут убивать протестантов?