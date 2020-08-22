Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY

В Гродно задержали двух парней около бара в центре города - это место, где собирается неформальная молодежь. Оно находится недалеко от площади Ленина, где сегодня проходил митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.BY.

"Очевидцы рассказали, сегодня на митинг приходила компания неформалов, в ней и были эти ребята. Позже они пошли в бар, где к ним подошли люди в штатском, взяли под руки и затолкали в микроавтобус", - говорится в сообщении.

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Также по информации издания, в Гродно задержали журналистку портала Hrodna.life Ирину Новик - за запуск дрона над площадью Ленина.

Напомним, 22 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко приехал на митинг в Гродно. Он высказался об актуальных событиях в стране: назвал большую часть фотографий избитых людей "постановочными кадрами", призвал простить силовиков, "даже если они где-то ошиблись" и поручил закрыть "на замок" бастующие предприятия (возможно, только в Гродненской области).