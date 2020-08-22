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Новости Революция в Беларуси
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Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY

Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY

В Гродно задержали двух парней около бара в центре города - это место, где собирается неформальная молодежь. Оно находится недалеко от площади Ленина, где сегодня проходил митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.BY.

"Очевидцы рассказали, сегодня на митинг приходила компания неформалов, в ней и были эти ребята. Позже они пошли в бар, где к ним подошли люди в штатском, взяли под руки и затолкали в микроавтобус", - говорится в сообщении.

Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY 01

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Также по информации издания, в Гродно задержали журналистку портала Hrodna.life Ирину Новик - за запуск дрона над площадью Ленина.

Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY 02

Напомним, 22 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко приехал на митинг в Гродно. Он высказался об актуальных событиях в стране: назвал большую часть фотографий избитых людей "постановочными кадрами", призвал простить силовиков, "даже если они где-то ошиблись" и поручил закрыть "на замок" бастующие предприятия (возможно, только в Гродненской области).

Автор: 

Беларусь (7886) задержание (6673) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+17
Сябры, тут или свобода, или площадь Ленина
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22.08.2020 22:40
+12
как же это дико звучит у нас - площадь ленина...не леннона,блеать..
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22.08.2020 22:35
+8
а площади сралина у них не осталось?!
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22.08.2020 22:41
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как же это дико звучит у нас - площадь ленина...не леннона,блеать..
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22.08.2020 22:35 Ответить
А ему т каково.
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22.08.2020 22:40 Ответить
А що це таке : т каково?
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22.08.2020 22:46 Ответить
То что осталось от ёпт
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22.08.2020 23:01 Ответить
Я просто румурську не розумію.
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22.08.2020 23:05 Ответить
Вы не много потеряли
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22.08.2020 23:14 Ответить
Сябры, тут или свобода, или площадь Ленина
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22.08.2020 22:40 Ответить
чЛенин никогда не был в Гродно и даже вообще не знал о существовании этого города:

какого хера центральная Площадь древнейшего европейского города носит имя нравственного идиота и террориста родом из Поволжья?
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23.08.2020 02:02 Ответить
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23.08.2020 03:20 Ответить
Пишут, что около 100 человек запытали, а Вас волнует название площади?
Вы понимаете, что провокат Тихановская этих людей просто подставила?
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23.08.2020 07:01 Ответить
А что такое "подставила"? Если бы люди не вышли протестоватьпротив фальсификации волеизьявления народа, то волкодавы самозванца Лукашенко не кинулись бы рвать людей? Это так демократично, судя из Вашей реакции?
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23.08.2020 16:13 Ответить
Что значит "подставила"?
А это означает уехать из Беларуси, когда 100 человек запытали до смерти и призывать еще выступать, только без ее участия, вероятно, ей мало 100 трупов.
За такое попа Гапона повесили.
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23.08.2020 16:24 Ответить
а площади сралина у них не осталось?!
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22.08.2020 22:41 Ответить
Скоро буде по просьбє трудящіхся.ш
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23.08.2020 11:26 Ответить
Кто теперь скажет что Таракан не дружит с ****** - тот вонючка...
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22.08.2020 22:44 Ответить
*******!
-А.Г.Лукашенко: ...не вижу ничего плохого в том, что-бы существовала возможность передать власть моему младшему сыну Николаю. Ведь это их время, время молодежи, а значит и моего Николая"
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22.08.2020 22:49 Ответить
Почему сразу "*******!" Честньій. откровенньій, не обманьівает свой народ, отличньій , ответственньій ,любящий детей папочка, волнуется за будущее страньі, сьіна и за себя
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22.08.2020 23:27 Ответить
Білоруська монархія на марші.
А я думаю, чому Лукашенко не проводить інавгурацію. Спочатку вважав, що лідери великих країн йому чимось серйозним пригрозили. Аж ось воно що: воно ще не вирішило, що йому краще - інавгурація чи коронація?
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23.08.2020 09:09 Ответить
Трудно быть "неформалом" в Беларуси. Лучше быть формальным коммунякой. Ну или зиговать на крайняк.
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22.08.2020 23:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y0VTU4UpuBA
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23.08.2020 00:53 Ответить
Зачем тратить время на просмотр еврея-подхуйловника
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23.08.2020 01:31 Ответить
не смотри а слушай...что к чему и как будет
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23.08.2020 02:38 Ответить
Хорошо, что у нас ЗЕбилы пох*исты в плане критики их власти и не отлавливают критиканов их деятельности шоб сажать в КПЗе и пи*дить там не согласных...

.
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23.08.2020 04:03 Ответить
Ну что, российские СМИ пишут, что
"Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области"

То есть белорусская "пандемия" ковида начнется, ясень пень, с западных областей Беларуси, и, конкретно с Гродно, так надо понимать?
ИВЛ уже завезли, которыми будут убивать протестантов?
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23.08.2020 07:00 Ответить
 
 