Пропавшего во время протестов в Минске 12 августа Никиту Кривцова нашли повешенным, - NEXTA
Никита Кривцов пропал после протестов в столице Беларуси 12 августа.
Как сообщают источники NEXTA, его тело нашли в петле в лесопарке на улице Парниковой в Минске, передает Цензор.НЕТ.
Информация о телесных повреждениях не подтверждается.
"Редакция NEXTA приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.
"В Беларуси продолжают находить убитых протестующих, ну а в Гомеле празднично. Ведь одно из самых главных требований оппозиции к самим себе - чтобы не было как в Украине. Зачем серьезно, когда можно празднично?", - прокомментировал в Facebook руководитель єкспертной группы в Офисе Президента Сергей Кошман.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Вже часом й кровію повиті,
То це час першої купелі,
Це "революшн на граніті".
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - дострокове припинення повноваження Верховної Ради України та призначення нових виборів на багатопартійній основі восени 1991 року;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - відставка голови Ради Міністрів України Віталія Масола;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - недопущення підписання нового Союзного договору;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за межами держави, і забезпечення проходження служби на території республіки юнакам подальших призовів.
За оці всі злочини я би бажала йому долі каддафі.
Він заслужив.
Настала пора,кожен iз белорусiв
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли диктатор Лукаш
З безбатьченками i ментами
Здолали державу i склали до нiг,
П'ючи вашу кров як вампiри
А iхнiй пахан,психований тип
Веде бiлорусiв до прiрви
Лукашенки правлять свiй вiдьомский бал,
Зiйшля,мов зоря,iхня раса
Бiлоруси знов раби
Убий Лукашенка
Тебе не забуде Бiлорусь,коли
Шахтар з Солiгорска.
Ти вiзмеш у руки сталеве кайло
I вб'эш Лукашенка
Нема в вас святiшоi бiльше мети
Чи iншого спасу!
У Бога прощення пiди попроси
I вбий Лукашенка
Коли на тарiлочцi вас подадут
Кремлю,що вже плямкаэ ласо
То буде запiзно,повстань i убий
Убий Лукашенка
как один из вариантов-развешивание
Лукашенко не имеет ничего общего с Чаушеску.
Чаушеску вел себя подобно Сталину. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождём". "Великий Вождь», «Геній Карпат», «Повноводний Дунай розуму».
Родичі Чаушеску обіймали ключові пости у владі. Особливо це стосувалося його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її «матірʼю всіх румунів».
Будь-яке інакомислення придушувалося.
Прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску у "геноциді, що спричинив 60 тисяч людських жертв.
з Лукашенко це -відношення диктаторів до свого народу! Давати накази бити протестуючих,
забивати іх палками як собак та і просто вбивати щоб запугати населення. Це робиться для того щоб утримати владу в своїх закривавленних лапах! В Румунії теж були концтабори по типу радянських і там знущалися над людьми так як на Росії,в Румунії а зараз і в Білорусі.
Чаушеску та його жинку Єлену розстріляли без вироку суду.Фактично то був суд Лінча! Весь світ бачив ці кадри розстрілу. Так що дозвольте з Вами не погодитись бо така участь всіх кровавих диктаторів.Прикладів навести можна навести багато.Так що ніякої дурні немає коли рівняють кривави вчинки диктаторів Чаушеску та Лукашенко. Судити його треба! Перестаю розуміти білорусів яки запрошують лукашеску брати участь у повторних виборах. Але то їх справа!!!
их похоже кремль играет в темную с революцией там и будет следующие варианты:
1. остаётся лука, всех самых активных революционеров (рядовых) физически устраняют, народ загоняют в стойло...поскольку экономика будет ниже плинтуса (забастовки на предприятиях по всей стране+корона) луке ПРИДЁТСЯ брать деньги, а кроме кремля ему никто их не даст....ЕС просто влепит санкции очередные. Конечно, хутин просто за спасибо деньги не даст-это будет слив государственности Беларуси полностью и присоединение в "союзное государство".
2. Тихановская уже озвучила что не собирается быть президентом. Поэтому если луку каким то образом все же сместят, или уговорят на перевыборы - кремль поставит вместо тихановской просто беларусского "медведука" в альтернативу луке....То что тихановская отказалась от президентства -это хорошо показывает что у нее четкая задача от кремля заменить луку на совсем послушного президента. Ну а беларусский "медвечук" сольёт суверенитет страны под кремль как и в первом варианте, только быстрее.
Мирно митинговать несколько месяцев не выйдет. Кушать что то надо, а на митингах денег не дают, семьи дома...поэтому лука просто переждёт. Если белорусы пойдут на эскалацию-просто придёт проект кремля в президенты. Везде плохо.
Да,беларусы???)))
Вы позор славянских народов,вы не свободолюбивые люди,вы смерды,холопы,рабы раз позволяете с собой поступать так,как поступает с вами ваш великий и могучий волосатый бацька.Поклонитесь ему ещё в ноги и оближите его обувь...
Сцыкуны окацапленые.
Многолетняя борьба за независимость, в условиях нахождения на перекрестке европейской и азиатской цивилизации сформировала в украинцах особую ментальность. Запорожская сечь была тем самым островом свободы, который украинцам удалось выбить у окружающих их агрессивных империй, ничего не способных сделать с Сечью на протяжении веков, точно так же, как беркут овоща и наемная титушня ничего не могли сделать с майданом и разбежалась когда появились первые потери.
Именно поэтому украинцы на подсознательном уровне в опасной ситуации объединяются и действуют сообща. Именно поэтому протесты украинцев сразу превращаются в майданы, которые являют собой подобие Запорожской сечи.
Именно поэтому и кацапов и многих беларусов так сильно раздражает майдан. Они называет это варварством, но в глубине души просто завидуют воле украинцев, потому что сами просто боятся идти на какие либо радикальные действия. Они крайне удивлены тому факту, что украинцы во имя какой-то свободы могут жертвовать жизнью, идти на пули на майдане с деревянным щитом. Для раба это просто непонятно. Да и не поймет он никогда, потому что чтобы это понять нужно пройти вековой путь сопротивления и иметь это понимание на уровне ДНК.
Свідок бачите знайшовся. Правда має одну добру властивість,
в один чудовий день випливсти на поверхність!
Потрясающий ролик о том, как сейчас работает российская пропаганда и российские же политтехнологи в Беларуси, почему не стоит обращать внимание на выпады и страшилки Лукашенко, а также почему на самом деле никаких упаднических настроений быть не должно. Наглядно.
Обязательно найдите полчаса на просмотр. Здесь объясняется буквально ВСЁ, что льётся на ваши уши с экранов телевизоров и в комментариях в соцсетях.
https://youtu.be/w7GNQ2ZUu7k
тележурнашлюх! Брехливості Лукашеску немає меж! Страшить народ європейськими танками!
Кацапських він бачити не боїться.Так зручно влаштував свою сраку на кацапських багнетах!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lq5UQ8gWU-A