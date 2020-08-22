Пропавшего во время протестов в Минске 12 августа Никиту Кривцова нашли повешенным, - NEXTA

Никита Кривцов пропал после протестов в столице Беларуси 12 августа.

Как сообщают источники NEXTA, его тело нашли в петле в лесопарке на улице Парниковой в Минске, передает Цензор.НЕТ.

Информация о телесных повреждениях не подтверждается.

"Редакция NEXTA приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух парней и журналистку Новик задержали после митинга в поддержку Лукашенко в белорусском Гродно, - TUT.BY

"В Беларуси продолжают находить убитых протестующих, ну а в Гомеле празднично. Ведь одно из самых главных требований оппозиции к самим себе - чтобы не было как в Украине. Зачем серьезно, когда можно празднично?", - прокомментировал в Facebook руководитель єкспертной группы в Офисе Президента Сергей Кошман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Также читайте: Лукашенко о фотографиях избитых митингующих: "Это постановочные кадры"