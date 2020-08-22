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С сентября SkyUp будет взимать 18 евро за регистрацию в аэропорту, на сайте лоукостера можно сделать это бесплатно

С сентября SkyUp будет взимать 18 евро за регистрацию в аэропорту, на сайте лоукостера можно сделать это бесплатно

Размер сбора за распечатку на стойке составит 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте. Он начнет взиматься с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Avianews, бесплатно зарегистрироваться можно на сайте авиакомпании.

Онлайн-регистрация открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 5 часов до отправления по расписанию.

По-прежнему бесплатно зарегистрироваться на рейс SkyUp смогут пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности, участники АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров

Также бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.

Сейчас зарегистрироваться дистанционно можно при вылете из Борисполя, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авива, Тивата и Тираны.

Издание отмечает, что сбор за получение посадочного талона на стойке регистрации применяют многие лоукостеры, к которым себя относит SkyUp.

Например, Wizz Air взимает сбор за регистрацию в аэропорту в размере от 10 до 30 евро. Аналогичная плата у Ryanair составляет 55 евро. При этом если пассажир ирландского лоукостера зарегистрировался онлайн, но не распечатал посадочный талон или не может предъявить его с мобильного устройства, с него возьмут сбор за распечатку в размере 20 евро.

С 2017 года плату за распечатку посадочного талона в аэропорту взимает МАУ. Размер сбора составляет 15 евро.

Также читайте: Новые национальные авиаперевозчики вряд ли появятся в текущем году, - Криклий

Автор: 

платные услуги (24) сбор (297) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+6
Треба запропонувати брати гроші в магазинах за роздруківку чека на касі. Скажімо, гривень 5.
Яка чудова новація. І бюджет поповниться...
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23.08.2020 00:14
+5
Тупая жлобятня! Быдлоперевозчики уже не знают за что деньги брать!
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22.08.2020 23:51
+4
А може ще брати плату за використання пасажирами повітря під час перельоту на літаку! А чого б і ні?
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23.08.2020 00:08
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Правила форума Совет форумчан
Raynair це вже давно запровадив! Зручно і швидко!
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22.08.2020 23:34 Ответить
Тобто, за 18 Є принтер, який друкує квитки, почав працювати швидше?
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23.08.2020 01:54 Ответить
Це просто маразм.
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23.08.2020 09:18 Ответить
жити по новому..
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22.08.2020 23:35 Ответить
грабеж народа прислугами олигархов продолжается..
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22.08.2020 23:36 Ответить
Тупая жлобятня! Быдлоперевозчики уже не знают за что деньги брать!
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22.08.2020 23:51 Ответить
А може ще брати плату за використання пасажирами повітря під час перельоту на літаку! А чого б і ні?
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23.08.2020 00:08 Ответить
Таки да, за використання природних ресурсів потрібно платити.
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23.08.2020 00:15 Ответить
Треба запропонувати брати гроші в магазинах за роздруківку чека на касі. Скажімо, гривень 5.
Яка чудова новація. І бюджет поповниться...
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23.08.2020 00:14 Ответить
На їхньому сайті мона це зробити безкоштовно. Які проблеми?
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23.08.2020 00:16 Ответить
А свідоцтво про реєстрацію загальнодержавного зразка вони видають?
А якщо видають, то чи є в них ліцензія на право реєстраційної діяльності?
А строк дії реєстрації який? Чи можна придбати безстрокову реєстрацію на всі рейси авіакомпанії?
А зняття з реєстрації яким чином відбувається? Скільки коштує зняття з реєстрації?
Чи були вже судові позови до компанії за дискримінацію за віковою ознакою (ейджизм), адже встановлено різні умови для людей до, і після 60 років?
"Рєгістратори всєх стран, рєгістріруйтєсь!" )))
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23.08.2020 01:16 Ответить
если что то при этом надо напечатать, а не брать с собой телефон, то проблема есть, принтер сейчас есть далеко не у всех (не потому что дорого, а потому что кому он нужен место занимать), тем более в чужом городе или стране. Если вы в чужей стране, то у вас может не быть роуминга, и это неудобно искать wi-fi - в некоторых города и странах абсолютно бесплатное покрытие, а в некоторых нет.
А вообще не очень понятна необходимость этих самых посадочных талонов при существовании e-ticket, как по мне могли бы их просто объеденить, но это вопрос к индустрии в целом.
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23.08.2020 02:17 Ответить
нету олихгарков . есть сборщики подати .
Бабло стригут с Холопов,Крестьян,Мещан.Для которых не запрещено называться кем либо другим.....Типа -свобода выбора
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23.08.2020 01:22 Ответить
Комп зависнет у них выложи 600 гривен. А я то думаю почему регистрация такая тупая у скайап, через мой билет. И платный выбор места, даже автоматически не даёт вариантов.
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23.08.2020 01:33 Ответить
Не вижу в штрафе за отсутствие посадочного талона никакой зрады. Те кто летают раяном или визом уже давно привыкли регистрироваться на рейс онлайн. Для меня лично зрада скай ап в другом: эта типа бюджетная авиакомпания занимается банальным мародерством пользуясь своим монопольным положением на ряде рейсов. Недавно планировали слетать в Албанию, в которую летает из Киева только скай ап. Когда открыл их ценовые предложения реально офигел. Перелет этим "лоукостером" стоит в одну сторону по 4000-6000 гривен(!). Карл, лоукостер с ручной поклажей, за 150 евро! ****, это адская жадность. До такого даже бэня не опускался. Поэтому этот дерьмовый ахметовский говнолоукостер пускай валит лесом.
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23.08.2020 06:40 Ответить
Куча горячих предложений по Албании до 200 евро. Подпишись в вайбере на горячие туры. Не правильно смотришь, скайап раздал места, операторы горят, и можно хорошие варианты найти
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23.08.2020 07:22 Ответить
Це не лоукости, а лохокости...
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23.08.2020 07:04 Ответить
Главное!! То что на сайте у скайап. Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.
За 5 часов, на внутренних рейсах. Всем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел «Мой билет» и так же зарегистрировать персональный кабинет.
Виззэйр регистрация не позднее чем за 3 часа до вылета
Ryanair регистрация на рейс открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 2 часа до вылета

Мау за два часа на внутренних рейсах.
Нужно писать в Госавиа службу. Или антимонопольный комитет, потому что на внутренних рейсах у скайап более 25 %
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23.08.2020 07:38 Ответить
Как правило к самолету пассажиров подвозит автобус. Так вот, а почему бесплатно? Полагаю по 10 евро с носа будет в аккурат. Или вот еще зал ожидания... та там не паханое поле покоса бабла!
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23.08.2020 08:26 Ответить
Ещё лучше - платный туалет в самолёт!
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23.08.2020 09:42 Ответить
 
 