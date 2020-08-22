С сентября SkyUp будет взимать 18 евро за регистрацию в аэропорту, на сайте лоукостера можно сделать это бесплатно
Размер сбора за распечатку на стойке составит 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте. Он начнет взиматься с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Avianews, бесплатно зарегистрироваться можно на сайте авиакомпании.
Онлайн-регистрация открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 5 часов до отправления по расписанию.
По-прежнему бесплатно зарегистрироваться на рейс SkyUp смогут пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности, участники АТО.
Также бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.
Сейчас зарегистрироваться дистанционно можно при вылете из Борисполя, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авива, Тивата и Тираны.
Издание отмечает, что сбор за получение посадочного талона на стойке регистрации применяют многие лоукостеры, к которым себя относит SkyUp.
Например, Wizz Air взимает сбор за регистрацию в аэропорту в размере от 10 до 30 евро. Аналогичная плата у Ryanair составляет 55 евро. При этом если пассажир ирландского лоукостера зарегистрировался онлайн, но не распечатал посадочный талон или не может предъявить его с мобильного устройства, с него возьмут сбор за распечатку в размере 20 евро.
С 2017 года плату за распечатку посадочного талона в аэропорту взимает МАУ. Размер сбора составляет 15 евро.
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Яка чудова новація. І бюджет поповниться...
А якщо видають, то чи є в них ліцензія на право реєстраційної діяльності?
А строк дії реєстрації який? Чи можна придбати безстрокову реєстрацію на всі рейси авіакомпанії?
А зняття з реєстрації яким чином відбувається? Скільки коштує зняття з реєстрації?
Чи були вже судові позови до компанії за дискримінацію за віковою ознакою (ейджизм), адже встановлено різні умови для людей до, і після 60 років?
"Рєгістратори всєх стран, рєгістріруйтєсь!" )))
А вообще не очень понятна необходимость этих самых посадочных талонов при существовании e-ticket, как по мне могли бы их просто объеденить, но это вопрос к индустрии в целом.
Бабло стригут с Холопов,Крестьян,Мещан.Для которых не запрещено называться кем либо другим.....Типа -свобода выбора
За 5 часов, на внутренних рейсах. Всем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел «Мой билет» и так же зарегистрировать персональный кабинет.
Виззэйр регистрация не позднее чем за 3 часа до вылета
Ryanair регистрация на рейс открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 2 часа до вылета
Мау за два часа на внутренних рейсах.
Нужно писать в Госавиа службу. Или антимонопольный комитет, потому что на внутренних рейсах у скайап более 25 %