Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания режима Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.
"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал президент в комментарии BNS.
Науседа высказал свою позицию после того, как в субботу А. Лукашенко заявил, что возле границы страны было зафиксировано "серьезное движение" сил НАТО, что привело к введению высокой боевой готовности.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 22 августа заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность.
Он в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.
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где оон и другие международные организации??
Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава Канцелярии президента республики Кшиштоф Щерский. Он подчеркнул, что Варшава последовательно отстаивает верховенство международного права.
Он будет уничтожать собственных граждан, пытать и убивать их рассказывая что борется с внешней агрессией.
Вот и все.
Эти заявления Лукашенко - попытки оправдать введение кацапских войск в Беларусь, в ближайшее время.