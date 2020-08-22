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Новости Революция в Беларуси
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Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа

Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания режима Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал президент в комментарии BNS.

Науседа высказал свою позицию после того, как в субботу А. Лукашенко заявил, что возле границы страны было зафиксировано "серьезное движение" сил НАТО, что привело к введению высокой боевой готовности.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 22 августа заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность.

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Он в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Автор: 

Беларусь (7886) Науседа Гитанас (262)


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Топ комментарии
+7
Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8628
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22.08.2020 23:47
+6
НЕТ!
Эти заявления Лукашенко - попытки оправдать введение кацапских войск в Беларусь, в ближайшее время.
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23.08.2020 00:05
+5
в центре Европы - гестапо лукашеску устраивает облавы на мирных людей, калечит, насилует и убивает их.. а мир молчит и наблюдает..
где оон и другие международные организации??
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22.08.2020 23:53
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Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8628
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22.08.2020 23:47 Ответить
Мало омона?
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22.08.2020 23:57 Ответить
Мания преследования это не болезнь - это мечта тех, кто никому не нужен. (с)
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22.08.2020 23:47 Ответить
Не стоит так недооценивать людоедов, Науседа. Ой, не стоит!
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22.08.2020 23:52 Ответить
Лука колотить понти.
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22.08.2020 23:52 Ответить
в центре Европы - гестапо лукашеску устраивает облавы на мирных людей, калечит, насилует и убивает их.. а мир молчит и наблюдает..
где оон и другие международные организации??
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22.08.2020 23:53 Ответить
В изде.
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22.08.2020 23:56 Ответить
Прописка значит не поменялась ...
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23.08.2020 00:08 Ответить
Ja i ne slysal s ameriki ot Trampa ne slova.on tak mozet skazat sto dumajet no molcyt
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23.08.2020 00:01 Ответить
Ти певен що він про Беларусь взагалі думає ??? Якщо він досі вважає Україну частиною Росіі!!))
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23.08.2020 00:16 Ответить
Ніякі організації нічого не зроблять. Лише білоруси можуть скинути самозванця, але буде багато крові.
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23.08.2020 00:09 Ответить
Путин - ***** ( на всякий случай)
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22.08.2020 23:54 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/dudy-otreagirovali-slova-podgotovke-vtorzheniya-1598128017.html У Дуды отреагировали на слова о подготовке вторжения в Беларусь
Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава Канцелярии президента республики Кшиштоф Щерский. Он подчеркнул, что Варшава последовательно отстаивает верховенство международного права.
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22.08.2020 23:55 Ответить
В Пскове задержали бывшего старшего следователя из Белоруссии Андрея Остаповича, который ранее подал рапорт на увольнение на фоне протестов в стране.
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23.08.2020 00:02 Ответить
По моему колхознику и скомороху лавров Кокса подбросил. У первого мания преследования, у второго ....... Просто идиот.
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23.08.2020 00:03 Ответить
Почему идиот?
Он будет уничтожать собственных граждан, пытать и убивать их рассказывая что борется с внешней агрессией.
Вот и все.
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23.08.2020 00:05 Ответить
НЕТ!
Эти заявления Лукашенко - попытки оправдать введение кацапских войск в Беларусь, в ближайшее время.
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23.08.2020 00:05 Ответить
Вони і без цього вже там.
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23.08.2020 00:11 Ответить
Чому ні?? Це саме той випадок, коли одним пострілом ,двох зайців завалив !!)))
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23.08.2020 00:11 Ответить
Споконвічна московська"страшилка" про всебічне вороже оточення !!!)))
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23.08.2020 00:12 Ответить
_Они говорят так не потому что действительно в это верят! Это просто предлог. Людоеды отлично знают - особенно после летака Качиньского - что слизняки НАТО им не угроза (нет у тюфяков агрессивных намерений против рф).
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23.08.2020 00:29 Ответить
Ця маячня для власного плебса ,щоб не заважав далі керувати, як заманеться !!)))
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23.08.2020 00:54 Ответить
ну не только московская Петя тоже каждый день бубнил как "путен вот-вот нападе"
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23.08.2020 09:51 Ответить
Ну нельзя же относиться настолько серьезно к преступнику, у которого руки по локоть в крови, этим вы ставите себя наравне с уголовником.
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23.08.2020 00:49 Ответить
Не зря лукашенко говорил об угрозе Гродно.Сами обстреляют Гродно со стороны Польши и объявят войну Беларусь-Россия против НАТО.И путину,и лукашенко это очень выгодно.а заодно можно захватывать Украину в целях "безопасности" как партнера НАТО.
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23.08.2020 09:45 Ответить
 
 