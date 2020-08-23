Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский.

До конце президентского срока Владимира Зеленского в Украине построят "все главные маршруты".

Об этом глава государства заявил в интервью "Украина 24", пишет Цензор.НЕТ.

"Это не какая-то сложная экономическая реформа, результат которой мы с вами увидим через 5 или 10 лет. Инфраструктуру видишь глазами, чувствуешь, когда едешь по дороге. Что бы ни говорили в соцсетях, благодарен тем, кто поддерживает. Благодарен даже тем, кто видит, что где-то на каких-то участках что-то не так делается. Это тоже хороший пример, потому что, когда общество проверяет – это не плохо. Меньше чем за год мы построим 5000 километров дорог, а в следующем году - в полтора раза больше", - отметил он.

Как подчеркнул глава государства, у страны нет 20-30 лет для реформирования инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с Эрдоганом обсудил вопрос продолжения работы над освобождением Россией удерживаемых лиц, среди которых более 20 крымских татар, - Офис Президента

"Я уверен, что в течение моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Все! Такая амбициозная цель. Но я хочу, чтоб все поняли, что дороги - это не камень преткновения. После дорог будет другой вопрос: "Окей, дороги, где мосты?" После мостов будет третий вопрос: "мосты провели, дороги с мостами они провели куда?" В замки, музеи, историческое наследие. Все это части этой программы "Большое строительство", - сказал Зеленский.

По его словам, уже в следующем году в Украине начнут "строить много мостов, прям - много".

"Мы и сейчас строим. Сегодня технику подогнали в Херсонской области к мосту, который не хотели строить с 1985 года. Десятки тысяч мостов мы собираемся тоже построить в Украине. Потом - туристические магниты, к которым эти дороги должны привести. Это отдельная наша программа. Она тоже будет, но в следующем году. Отдельная есть программа украинских замков, это все будет на западной Украине, историческое наследие, музеи, все это – большая программа", - отметил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти". ВИДЕО