Десятки людей лишены свободы в оккупированном Крыму за свою религию, ПЦУ практически уничтожена, - представительство Украины в ООН

Российская Федерация широко использует пропаганду для разжигания ненависти в отношении религиозных, этнических и социальных групп в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представительства Украины в ООН.

Отмечается, что Украина "глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы религии".

"Десятки людей лишены свободы в Крыму за свою религию: члены мусульманской общины преследуются и притесняются. Православная церковь Украины практически уничтожена, главный украинский храм Святых Апостолов Владимира и Ольги в Симферополе захвачен", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.

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