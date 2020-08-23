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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Десятки людей лишены свободы в оккупированном Крыму за свою религию, ПЦУ практически уничтожена, - представительство Украины в ООН

Десятки людей лишены свободы в оккупированном Крыму за свою религию, ПЦУ практически уничтожена, - представительство Украины в ООН

Российская Федерация широко использует пропаганду для разжигания ненависти в отношении религиозных, этнических и социальных групп в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представительства Украины в ООН.

Отмечается, что Украина "глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы религии".

"Десятки людей лишены свободы в Крыму за свою религию: члены мусульманской общины преследуются и притесняются. Православная церковь Украины практически уничтожена, главный украинский храм Святых Апостолов Владимира и Ольги в Симферополе захвачен", - говорится в сообщении.

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Десятки людей лишены свободы в оккупированном Крыму за свою религию, ПЦУ практически уничтожена, - представительство Украины в ООН 01

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.

Также читайте: Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США

Автор: 

Крым (26362) ООН (4157) религия (899) россия (95339)


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Топ комментарии
+14
Не в ООН, а діяти симетричними засобами. Ворожих попів-єресіярхів - геть з українських святинь.
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23.08.2020 00:47
+11
Зато РПЦ в Украине себя отлично чувствует, спасибо за это зебилам (напомню, при Порошенко, УПЦ МП почти уже переименовали в ее настоящее название РПЦ)
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23.08.2020 00:54
+4
ООН відреагує стурбованістю! Треба через суди розривати договори оренди приміщень із РПЦ.
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23.08.2020 01:07
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Не в ООН, а діяти симетричними засобами. Ворожих попів-єресіярхів - геть з українських святинь.
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23.08.2020 00:47 Ответить
С водой это им не поможет.
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23.08.2020 00:49 Ответить
Зато РПЦ в Украине себя отлично чувствует, спасибо за это зебилам (напомню, при Порошенко, УПЦ МП почти уже переименовали в ее настоящее название РПЦ)
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23.08.2020 00:54 Ответить
ООН відреагує стурбованістю! Треба через суди розривати договори оренди приміщень із РПЦ.
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23.08.2020 01:07 Ответить
Треба діяти симетрично - вигнати попів з України щоб коронавірусні шабаші не організовували: https://www.youtube.com/watch?v=4A6bf6Dfupo
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23.08.2020 03:18 Ответить
Лікується виключно флешмобом типу "а ти насцяв під стіну рпц"?
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23.08.2020 06:24 Ответить
У тебя IP отклеился. Рпцшная гунляевсая шляпа. А укранской независимой церкви быть . Как бы не рвался твой ватный тухес
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23.08.2020 11:14 Ответить
Трусик ау?
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23.08.2020 08:30 Ответить
Запретить рпц на государственном уровне и всех делов-то. А московских попов под сраку и в расею.
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23.08.2020 09:03 Ответить
Российская Федерация широко использует пропаганду для разжигания ненависти в отношении религиозных, этнических и социальных групп в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/n3215388

Боже - зроби с Расєєй те що вона робить з сусідніми країнами стократно
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23.08.2020 12:20 Ответить
 
 