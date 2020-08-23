В российском Пскове задержали экс-следователя из Беларуси Остаповича, призвавшего "выгнать диктатора"

Белорус Андрей Остапович, который ранее занимал должность старшего следователя Партизанского районного отдела СК, несколько дней назад разместил на своей странице пост с фотографией рапорта на увольнение.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, на фото указано, что он инициирует досрочное расторжение контракта с 16 августа из-за "нарушение его условий со стороны руководства СК". Текст заявления вышел на 5 листах.

Через время пост был удален с формулировкой "поскольку он нарушает руководство сообщества".

В рапорте бывший уже следователь написал, в частности, что по Конституции "все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов".

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"Все мы не слепые, видим правду, как на местах работы (заявления граждан, сообщения из больниц, поступающих лично видим пострадавших, получаем у них показания, в их родственников и близких), так и по информации Сети интернет, - написал Остапович . - у многих из нас были незаконно задержаны знакомые, преподаватели, друзья, родственники, которые рассказывают всю правду о том, что происходит в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД), других местах, где происходили издевательства над гражданами".

По словам Остаповича, он лично присутствовал на митингах и уверен, что провокации устраивали силовики: "Указанное подтверждается тем, что как только дали команду успокоиться, любого рода столкновения прекратились".

Мужчина утверждает, что много уголовных дел из-за сопротивления правоохранителям, которые были заведены в связи с последними событиями, открыты необоснованно, "без наличия достоверных доказательств или по сфальсифицированным доказательствам, ошибочным показаниям".

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Остапович отметил, что не намерен молчать, "преступные приказы выполнять не буду, продолжать работу в силовом блоке не могу из-за несоответствия моих принципов нынешней политики".

В ответ на обращение СМИ за комментарием к пресс-службе Следственного комитета по Минску, там сказали, что "такой гражданин не является сотрудником Следственного комитета. Информации о его задержании Следственный комитет не имеет".

По сообщению друзей Остаповича, как отмечает TUT.BY, его задержали в Пскове, и он находится в одном из отделов полиции этого города.

В отделе полиции №1 УМВД России по Пскову не смогли оперативно подтвердить информацию. Нанятый адвокат утверждает, что Остапович находится в этом отделении полиции, но защитника не допускают к нему. Адвокат по этому поводу написал заявление в прокуратуру Пскова.

Друзья Остаповича опасаются, что по каким-то причинам он будет депортирован в дальнейшем в Беларусь.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.