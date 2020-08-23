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Новости Революция в Беларуси
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В российском Пскове задержали экс-следователя из Беларуси Остаповича, призвавшего "выгнать диктатора"

Белорус Андрей Остапович, который ранее занимал должность старшего следователя Партизанского районного отдела СК, несколько дней назад разместил на своей странице пост с фотографией рапорта на увольнение.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, на фото указано, что он инициирует досрочное расторжение контракта с 16 августа из-за "нарушение его условий со стороны руководства СК". Текст заявления вышел на 5 листах.

Через время пост был удален с формулировкой "поскольку он нарушает руководство сообщества".

В рапорте бывший уже следователь написал, в частности, что по Конституции "все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов".

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В российском Пскове задержали экс-следователя из Беларуси Остаповича, призвавшего выгнать диктатора 01

"Все мы не слепые, видим правду, как на местах работы (заявления граждан, сообщения из больниц, поступающих лично видим пострадавших, получаем у них показания, в их родственников и близких), так и по информации Сети интернет, - написал Остапович . - у многих из нас были незаконно задержаны знакомые, преподаватели, друзья, родственники, которые рассказывают всю правду о том, что происходит в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД), других местах, где происходили издевательства над гражданами".

По словам Остаповича, он лично присутствовал на митингах и уверен, что провокации устраивали силовики: "Указанное подтверждается тем, что как только дали команду успокоиться, любого рода столкновения прекратились".

Мужчина утверждает, что много уголовных дел из-за сопротивления правоохранителям, которые были заведены в связи с последними событиями, открыты необоснованно, "без наличия достоверных доказательств или по сфальсифицированным доказательствам, ошибочным показаниям".

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Остапович отметил, что не намерен молчать, "преступные приказы выполнять не буду, продолжать работу в силовом блоке не могу из-за несоответствия моих принципов нынешней политики".

В ответ на обращение СМИ за комментарием к пресс-службе Следственного комитета по Минску, там сказали, что "такой гражданин не является сотрудником Следственного комитета. Информации о его задержании Следственный комитет не имеет".

По сообщению друзей Остаповича, как отмечает TUT.BY, его задержали в Пскове, и он находится в одном из отделов полиции этого города.

В российском Пскове задержали экс-следователя из Беларуси Остаповича, призвавшего выгнать диктатора 02

В отделе полиции №1 УМВД России по Пскову не смогли оперативно подтвердить информацию. Нанятый адвокат утверждает, что Остапович находится в этом отделении полиции, но защитника не допускают к нему. Адвокат по этому поводу написал заявление в прокуратуру Пскова.

Друзья Остаповича опасаются, что по каким-то причинам он будет депортирован в дальнейшем в Беларусь.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) правоохранительные органы (2968) Минск (1562)


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Топ комментарии
+40
В Польшу надо было бежать. Или в Украину. Или в Литву.
Но, не в Мордор.
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23.08.2020 01:19
+24
Нашёл куда сбежать, дебил.
Беларусы, братушки - не тупите - кацапы вам не братья, и даже не друзья...
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23.08.2020 01:22
+16
Более чем странное решение- ехать на россию,когда страны Балтии принимают
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23.08.2020 02:52
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В Польшу надо было бежать. Или в Украину. Или в Литву.
Но, не в Мордор.
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23.08.2020 01:19 Ответить
Не Мордор, а союзное государство. Следак конечно маху дал
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23.08.2020 01:21 Ответить
а это не одно и то же ?
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23.08.2020 06:24 Ответить
Союзное государство и Мордор - синонимы одного понятия.
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23.08.2020 06:28 Ответить
Шансов мало.
Скорее всего на границе сразу была на него ориентировка.

А если семья, дети, родители, тогда все еще сложнее...
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23.08.2020 01:23 Ответить
Так границы нет, только для грузовых авто в будке на обочине ушатый рассеянен доки отмечает за 100 русских рублей.
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23.08.2020 09:35 Ответить
Нашёл куда сбежать, дебил.
Беларусы, братушки - не тупите - кацапы вам не братья, и даже не друзья...
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23.08.2020 01:22 Ответить
Начебто слідчий і не знав, що ***** і таракан це одне й теж...
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23.08.2020 01:36 Ответить
Более чем странное решение- ехать на россию,когда страны Балтии принимают
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23.08.2020 02:52 Ответить
Запуганные на корню.
У них в чердаке единственный спаситель от всех бед это русский Иван. До них это дойдет,но далеко не сейчас и скорее всего с опозданием .
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23.08.2020 12:20 Ответить
а чего бежал на Россию ?Надо было в беларусский КГБ бежать и там просить защиты
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23.08.2020 06:23 Ответить
Система ихтамнетов и отпускников существует в любом тоталитарном государстве. Как только чел становится опасным и ненужным он сразу превращается в уволенного или отпускника. А ещё лучше сказать что "мы его не знаем".
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23.08.2020 06:27 Ответить
Надо было стучаться в любое цивилизованное посольство.....
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23.08.2020 08:01 Ответить
Наивный
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23.08.2020 08:21 Ответить
Куда ж ты попёрся?
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23.08.2020 08:27 Ответить
Ну все,прощай Андрюха.
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23.08.2020 08:40 Ответить
вот я херею ватная параша непокабелима каким хреном псков к беларуси-а я забыл там же с одной стороны наступаеВ российском Пскове задержали экс-следователя из Беларуси Остаповича, призвавшего "выгнать диктатора" - Цензор.НЕТ 6696т нато а с другой поляки и нац бендеры каратели-все хотят бульбу поделить между макроном и меркель...по одной методичке
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23.08.2020 09:04 Ответить
Он бы еще в Северную Корею поехал, теперь я не сомневаюсь в победе "митингующих"
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23.08.2020 10:31 Ответить
Женщина комментирует: "получу детское пособие, переведу в фонд...". Оп-па, открыть дело против Лукашенко за финансирование акций протеста
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23.08.2020 12:29 Ответить
"розовое пони" (с)
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23.08.2020 13:01 Ответить
 
 