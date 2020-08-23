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Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

С 1996 по 2011 год Питер Деббинс "периодически посещал Россию и встречался с агентами российской разведки". Он мог передать РФ засекреченные данные о спецназе.

Отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США, известного как "зеленые береты", арестован по подозрению в передаче данных оперативным сотрудникам российской разведки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Речь идет об уроженце Миннесоты, 45-летнем Питере Рафаэле Дзибински Деббинсе, который, по версии следствия, с декабря 1996 по январь 2011 года находился в сговоре с агентами одной из российских спецслужб. Согласно судебным материалам, Деббинс "периодически посещал Россию и встречался" с агентами разведки. В 1997 году ему было присвоено кодовое имя, кроме того, мужчина подписал заявление, свидетельствующее "о его желании служить России", утверждают в Минюсте США. По данным американских властей, Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, после чего - в спецназе.

Мужчина подозревается в том, что передал российской стороне засекреченную информацию о своем подразделении, а также идентифицировал членов команды спецназа. По сведениям американских следователей, это было сделано для того, чтобы российская сторона могла оценить, стоит ли обращаться к его сослуживцам с целью завербовать их.

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Как следует из копии обвинительного заключения, мать Питера Деббинса родилась в СССР, в 1997-1998 годах он жил и работал в России, и в это время познакомился в Челябинске со своей будущей женой. В случае доказательства вины военному в отставке "грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения", уточнили в американском Минюсте.

Отметим, что в июле вступил в силу приговор гражданину США Полу Уилану, который осужден в РФ на 16 лет по обвинению в шпионаже. Тот не признает свою вину и называет дело против него провокацией российских спецслужб.

Напомним, 31 декабря 2018 года ФСБ России заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого якобы в шпионаже.

3 января в канадском Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что Пол Уилан, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, является гражданином Канады.

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Автор: 

россия (95339) спецназ (617) США (26368) шпионаж (1379)


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Топ комментарии
+20
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 9430
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23.08.2020 02:19
+13
Якби ж у нас давали такі терміни, то зрадників було би менше.
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23.08.2020 02:47
+11
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 6531
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23.08.2020 06:04
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Ездил в Рашку - до свидания.
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23.08.2020 02:17 Ответить
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 9430
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23.08.2020 02:19 Ответить
"Питер Деббинс ... известного как "зеленые береты"..

Воу воу полегче, слишком много ассоциаций.... А Москва Недиббинс у вас нет,случайно?)
А вот это вообще пять-
"В 1997 году ему было присвоено кодовое имя, кроме того, мужчина подписал заявление, свидетельствующее "о его желании служить России", утверждают в Минюсте США.Как следует из копии обвинительного заключения, мать Питера Деббинса родилась в СССР, в 1997-1998 годах он жил и работал в России, и в это время познакомился в Челябинске со своей будущей женой".
Американцы, вы не замучились его разоблачать? Вроде чувак не особо парился с маскировкой.
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23.08.2020 02:26 Ответить
В Луїзіані поліцаї застрелили чорного з ножем чи то на заправці, чи то в магазині.
Знов погроми почнуться ?
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23.08.2020 02:46 Ответить
_Видел. Ссыкуны хором его расстреляли. Ну вот нахера? Дебилы. Как нарочно сделано чтобы подлить масла в огонь.
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23.08.2020 06:19 Ответить
Якби ж у нас давали такі терміни, то зрадників було би менше.
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23.08.2020 02:47 Ответить
*********** сдала своего агента. ...
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23.08.2020 04:30 Ответить
Деббинсу не нравится в Миннесоте? Деббинсу нравятся костромские е@еня?
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23.08.2020 04:32 Ответить
Ему нравится в Штатах с баксами от путлера.
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23.08.2020 06:21 Ответить
Деббінсу кортіло перетворити Міннесоту на Сизрань...

Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 7759
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23.08.2020 07:34 Ответить
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 6531
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23.08.2020 06:04 Ответить
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 2945
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23.08.2020 06:10 Ответить
Радистка Кэт говорит Штирлицу
-приходите сегодня вечером,у меня никого не будет дома...
-герр Мюллер придет ночью или раньше меня?
-ну что вы товарищ полковник,Мюллер плохой любовник и больше не придет
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23.08.2020 06:37 Ответить
так шо, он ей таки вшпилил?
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23.08.2020 07:29 Ответить
Странно все это. Жена русская, мама тоже, сам работал на рассее, но арестовали только теперь, когда он уже давно отставник. Наверняка, этим Штаты хотели сказать, что 'мы знаем всех ваших агентов, тупицы' . Иначе никак.
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23.08.2020 07:10 Ответить
дезуху сливали через него тупоголовьм кацапам все ето время.
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23.08.2020 09:31 Ответить
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 3922
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23.08.2020 07:39 Ответить
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 7424
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23.08.2020 07:48 Ответить
Почему на развороте линии идут вертикально, а не параллельно краю? Нехорошо'с.
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23.08.2020 08:24 Ответить
МУСОРОПЕДИЯ Российская-так давно надо было называть русский вариант википедии.Ее руководители Вадим Вальдемарович Гомаз и Павел Иосифович Шехтман при спонсортве карена вартанесяна убрали из нее имя ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ВСЕХ ВЫСШИХ НАГРАД ФРАНЦИИ-близкого друга Шарля ДеГоля- Ахмедии Джабраилова.Его партизанские имена-Кардо,Ахмад Мишель,Рус Ахмад,Армад Ахмед в партизаах.Орден Почетного легиона(дан Де Голем),Военный Крест, Крест за воинскую доблесть,м.Французского движения сопртивления,м.за отвагу и м.за ранения. Из заключения вышел и в родное село Охуд в Азерб.(до этого репресии нквд за плен)К нему прибыл представитель Де Голя-тоже друга по сопротивлению(кстати в плен попал в Украине,потом Франция лагеря и побег) и тогда устроив аварию, убили героя.Кстати с.Охуд рядом с провинцией Фирангизстан-истор.Родиной(лет 470 назад выход оттуда) французов.ВОТ ОНА СЕГОДНЯШНЯЯ МУСОРОПЕДИЯ(нивкоем случае про ИнДоПэриджан ничего не смотрите-все вранье!) ЗАХВАТЧИКОВ ,ВРУНОВ ПРИШЛЫХ.МУСОР ВОН ИЗ КРЕМЛЯ!
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23.08.2020 09:00 Ответить
 
 