Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

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22 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В эти праздничные дни наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Слава Украине!" - говорится в сводке.



