Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика"
Немецкие медики начали широкое исследование состояния здоровья Алексея Навального.
В берлинской клинике "Шарите" подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.
"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", - заявили в клинике.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
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А искать шо-то в крови уже бесполезно - вот те первый сутки-двое, пока оно должно было улетучиться и продержали его в Омске в больничке... Тот кто сыпал в чай прекрасно знал про метаболизм...
Наших військових рятують наші лікарі.
В Європу відсилають на реабілітацію і повторні втручання, бо в них просто є технології.
Військова-польова хірургія в нас набагато краще ніж в Німеччині.
Німцям і не снився такий досвід, як у наших лікарів.
А наші лікарі витягують "хлопців".
Основне навантаження на наших лікарях.
Те, що взяли і допомогли - велика подяка, але основну роботу роблять наші лікарі.
Місія в Афганістані ... там таліби с РСЗО Град працюють?
По новинам іноді, щось там трапляється ... і все.
дураку этого не понять, ясное дело.
вообще считается лучшей клиникой в Европе, а это значит - и в мире.
Результаты были отрицательными. Тем не менее, ученые заметили слабые следы радиации иного типа.
По чистой случайности другой ученый, который раньше участвовал в разработке атомного оружия, услышал разговор специалистов об этих результатах. Он немедленно узнал в этом следе излучение полония, который использовался в качестве важного компонента ядерного заряда.
Неожиданно все встало на свои места. Стало ясно, почему радиационное отравление не смогли найти в больнице. Для полония-210 характерно сильное альфа-излучение, но он едва ли вообще излучает гамма-частицы. Вот почему счетчик Гейгера в больнице ничего не показал. Счетчики Гейгера определяют только гамма-излучение, а его действительно не было.
Один из самых выдающихся специалистов по физике элементарных частиц, профессор Иэн Шипси объясняет, что полоний-210 - очень сильный излучатель альфа-частиц. Он излучает большое количество энергии, но лишь в ограниченном пространстве, поскольку альфа-частицы легко блокировать, например, бумагой или кожей.
"Полоний смертельно опасен, на 100%. Если он попадает в организм, он начинает убивать клетки и ткани", - напоминает Шипси. »
bbc
«На шкалі електромагнітних хвиль гамма-випромінювання межує з рентгенівським випромінюванням, займаючи діапазон більш високих частот і енергій. В області 1-100 кеВ гамма-випромінювання і рентгенівське випромінювання розрізняються тільки по джерелу: - якщо квант випромінюється в ядерному переході, то його прийнято відносити до гамма-випромінювання;
- якщо при взаємодіях електронів або при переходах в атомній електронної оболонці - до рентгенівського випромінювання.
З точки зору фізики, кванти електромагнітного випромінювання з однаковою енергією не відрізняються, тому такий поділ умовний.»
Намагайся теж проводити науково-релігійний (ПЦУ) лікбез , коли зустрічаєш кого з нормальних.
Їх легко узнати, бо нормальні БЕЗ фольгових шапочок, і НЕ кричать: «COVID19 - ізиді !!!!»,
Або: «G5, будь ти проклят во вєкі - вєков !!!!».
І ще, нормальні, переважно спілкуються українською.
Как ты вообще представляешь хим. анализ?! Налил в пробирку пробу + реактив и тебе проявилось название вещества?! Открою тебе тайну: в химии, вещество определяется по "качественной реакции" (иногда для одной качественно реакции требуется провести несколько хим.реакций преобразования) - обычно это либо окрашивание в какой либо цвет или выпадение в осадок. Т.Е. АНАЛИЗ ИМЕЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТИПА ДА/НЕТ на конкретное вещество/группу, а не название вещества! Кроме того иногда требуется перекрестная проверка поскольку разные вещества могут давать одинаковую качественную реакцию.
В некоторых РЕДКИХ случаях результат может выявить одно из 2 веществ - например окрасив раствор в желтый либо красный цвет.
Чтобы например обнаружить 2х валентное железо - одна реакция, с красной кровяной солью; 3х валентное железо - другая, с желтой кровяной солью...............
А теперь главные вопрос: представь, сколько нужно выделить вещества из анализа, чтобы увидеть реакцию и сколько нужно сдать анализов, чтобы прогнать по всем реакциям.........
вьі занете какова у них летальность за месяц?
какие осложнения после их лечения?
откуда вам знать про туалетьі и перевязочньіе, бродили в аналах немецкой клиники и Феофании?Феерический БРЕД отписали!
это тебе не Феофания.
Пишется, что клиника "Шарите", где рожала радистка Кэт, снималась в Риге.
Но на сей раз произошло довольно редкое явление в мире кино - в роли университетской клиники "Шарите" выступила настоящая клиника Шарите в Берлине!
Сверху - кадр из фильма, снизу - это же место в нынешнем Берлине. Дерева перед зданием уже нет, да и дорожки переделаны.
Клиника Шарите в Берлине. (Charité Berlin)
Основана в 1710 году. Клиника Шарите относится к старейшим традиционным медицинским учреждениям Германии. Одновременно она является одной из старейших университетских клиник Европы. Ежегодно клиника обслуживает 128 000 стационарных и почти 1 миллион амбулаторных пациентов. В клинике работают 14 000 сотрудников, обеспечивающих обслуживание пациентов, занимающихся научной и образовательной деятельностью
надеюсь, отравителей Навального выведут на чистую воду.
Санкций, нам надо больше санкций против Рашки!
Хіба що отрута швидко розпадається, але і в цьому випадку повинні залишитись продукти її розпаду. Навіть якщо ці продукти знаходяться в нормальних здорових клітинах (що малоймовірно), то у хворого вони будуть в аномально підвищених концентраціях.
Шарите - крупнейшая и наиболее уважаемая клиника в Европе. За свои диагнозы они отвечают миллионами денег в случае судов. И не только в случае проигрыша но и своей репутацией - если их поймают на лжи, они потеряют пациентов и десятки миллионов.
А этот ваш Пономаренко чем рискует если его поймают на лжи? 3-дневным баном - максимум.