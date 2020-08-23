Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика"

Немецкие медики начали широкое исследование состояния здоровья Алексея Навального.

В берлинской клинике "Шарите" подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.

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"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", - заявили в клинике.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.