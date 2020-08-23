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Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика"

Немецкие медики о состоянии здоровья Навального:

Немецкие медики начали широкое исследование состояния здоровья Алексея Навального.

В берлинской клинике "Шарите" подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.

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"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", - заявили в клинике. 

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Автор: 

Германия (6926) отравление (1582) лечение (922) Навальный (855)


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Топ комментарии
+16
Потому шо это университетская клиника, с 250-ю профессорами и занимает пятое место в мире по качеству исследований и лечения. Там и Меркель свое колено лечила, ну и шо? Это немецкая Феофания, только там в туалете чище, чем в Фееофании в перевязочной...
А искать шо-то в крови уже бесполезно - вот те первый сутки-двое, пока оно должно было улетучиться и продержали его в Омске в больничке... Тот кто сыпал в чай прекрасно знал про метаболизм...
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23.08.2020 08:30
+6
Что ты несешь. Крупнейший медицинский комплекс в Европе. И в универских клиниках как раз прикладной науки меньше. Это во всем мире так. Основные научные центры не при универах.
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23.08.2020 08:45
+5
Держали в Омске специально чтобы выветрилось отравляющее вещество...
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23.08.2020 08:32
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Потому шо это университетская клиника, с 250-ю профессорами и занимает пятое место в мире по качеству исследований и лечения. Там и Меркель свое колено лечила, ну и шо? Это немецкая Феофания, только там в туалете чище, чем в Фееофании в перевязочной...
А искать шо-то в крови уже бесполезно - вот те первый сутки-двое, пока оно должно было улетучиться и продержали его в Омске в больничке... Тот кто сыпал в чай прекрасно знал про метаболизм...
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23.08.2020 08:30 Ответить
Откуда данные что 5 место? И университетская клиника она больше наукой занимается а не лечит пациентов. В цивилизованном мире или ты практик или ты учишь и занимаешься наукой. Такое у нас Супрун хотела ввести!
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23.08.2020 08:35 Ответить
Что ты несешь. Крупнейший медицинский комплекс в Европе. И в универских клиниках как раз прикладной науки меньше. Это во всем мире так. Основные научные центры не при универах.
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23.08.2020 08:45 Ответить
Бюджет всего лярд на более миллион пациентов. Какая там меганаука? )))
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23.08.2020 08:46 Ответить
Если университетская клиника то это наука плюс разработка и отладка новых методов лечения!
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23.08.2020 08:49 Ответить
Млять какая наука с бюджетом в лярд евро на 100 клиник с миллионом пациентов? Да, что-то там есть, но самый минимум по науке в немецких мерках.
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23.08.2020 08:54 Ответить
НИКАКОЙ БОЛЬШОЙ НАУКИ В ШЕРИТЕ НЕТ.
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23.08.2020 08:55 Ответить
Більшості наших воїнів яких привозили боїнгами бундесверу з Києва робили сотні операцій і реабілітовували саме в університетських клініках
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23.08.2020 08:55 Ответить
Основне навантаження несуть наші українські лікарні.
Наших військових рятують наші лікарі.
В Європу відсилають на реабілітацію і повторні втручання, бо в них просто є технології.
Військова-польова хірургія в нас набагато краще ніж в Німеччині.
Німцям і не снився такий досвід, як у наших лікарів.
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23.08.2020 11:03 Ответить
Німці брали на операціі особливо важких поранених , у хлопця з пораненою ногою у Киіві був один вирок - ампутація , німці зробили купу операцій але за пів року він поіхав додому на своіх ногах , ось і вся муйня за укр. лікарів, це все я бачив на своі очі бо опікалися з жінкою цім хлопцем
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23.08.2020 11:45 Ответить
Правильно написав "хлопця".
А наші лікарі витягують "хлопців".
Основне навантаження на наших лікарях.
Те, що взяли і допомогли - велика подяка, але основну роботу роблять наші лікарі.
Місія в Афганістані ... там таліби с РСЗО Град працюють?
По новинам іноді, щось там трапляється ... і все.
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23.08.2020 12:53 Ответить
Звичайно 99,9 відсотків врятовують саме наші лікарі. нізкий ім уклін за це , дійсно справжні героі . Просто тут йдеться за тіх ХЛОПЦІВ що укр. лікарі виносили єдиний вирок - ампутація .
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23.08.2020 13:40 Ответить
І ще - нашім лікарям не снився такій досвід як у німців в війсково польовий медицині , вже 20 років міссіі бундесвера у складі НАТО в Афганістані , Іраку та інших краінах
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23.08.2020 11:48 Ответить
ага, ну так, тоді то все муйня, коли приїжджають офіцери НАТО і кажуть, що їм треба перейняти досвід бойових дій у українськіх вояків.
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23.08.2020 12:54 Ответить
Досвід боьових дій проти кацапськоі орди (!) все вірно , де вони ще такий досвід отримують ?
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23.08.2020 13:41 Ответить
ну, так я про те.
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23.08.2020 16:02 Ответить
они так говорят потому что умный человек вообще любит учиться и всегда будет искать и радоваться возможности расширить свои знания.
дураку этого не понять, ясное дело.
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23.08.2020 14:13 Ответить
они не только говорят - они так и делают.
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23.08.2020 16:02 Ответить
В даному випадку якраз більше наука підходить. Бо від яду там і сліду вже немає, залишились одні наслідки.
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23.08.2020 09:45 Ответить
вот как раз в цивилизованном мире клиника ШАРИТЕ - входит в десятку наиболее известных и уважаемых.
вообще считается лучшей клиникой в Европе, а это значит - и в мире.
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23.08.2020 14:12 Ответить
Да хватит пургу мести. Сейчас есть методы установления ядов и через неделю. Например, у Литвиненко полоний выявили перед смертью.
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23.08.2020 08:41 Ответить
У Литвиненко полоний не выявили, он уже успел распасться. Но выявили другие элементы, характерные продукты распада, указывающие на полоний.
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23.08.2020 08:53 Ответить
Выявили альфа-частицы или следы Полония 210.
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23.08.2020 09:00 Ответить
«Сначала они воспользовались методом гамма-спектроскопии. При этой технологии образец помещается в сосуд с очень чувствительным детектором радиации. Затем в нем создается вакуум, и детектор дает данные о присутствующих в образце радиоактивных веществах, производящих гамма-излучение. Каждому радиоактивному элементу соответствует уникальный сигнал на определенном уровне подачи энергии.
Результаты были отрицательными. Тем не менее, ученые заметили слабые следы радиации иного типа.
По чистой случайности другой ученый, который раньше участвовал в разработке атомного оружия, услышал разговор специалистов об этих результатах. Он немедленно узнал в этом следе излучение полония, который использовался в качестве важного компонента ядерного заряда.
Неожиданно все встало на свои места. Стало ясно, почему радиационное отравление не смогли найти в больнице. Для полония-210 характерно сильное альфа-излучение, но он едва ли вообще излучает гамма-частицы. Вот почему счетчик Гейгера в больнице ничего не показал. Счетчики Гейгера определяют только гамма-излучение, а его действительно не было.
Один из самых выдающихся специалистов по физике элементарных частиц, профессор Иэн Шипси объясняет, что полоний-210 - очень сильный излучатель альфа-частиц. Он излучает большое количество энергии, но лишь в ограниченном пространстве, поскольку альфа-частицы легко блокировать, например, бумагой или кожей.
"Полоний смертельно опасен, на 100%. Если он попадает в организм, он начинает убивать клетки и ткани", - напоминает Шипси. »
bbc
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23.08.2020 09:24 Ответить
Для полония-210 характерно сильное альфа-излучение, но он едва ли вообще излучает гамма-частицы. Вот почему счетчик Гейгера в больнице ничего не показал. Счетчики Гейгера определяют только гамма-излучение, а его действительно не было.
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23.08.2020 09:25 Ответить
Гаммой только дебил убивать будет. Это такой источник нужен, что на десятки метров свистеть будет.
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23.08.2020 09:53 Ответить
Гамма- випромінювання, це те ж, що рентген.

«На шкалі електромагнітних хвиль гамма-випромінювання межує з рентгенівським випромінюванням, займаючи діапазон більш високих частот і енергій. В області 1-100 кеВ гамма-випромінювання і рентгенівське випромінювання розрізняються тільки по джерелу: - якщо квант випромінюється в ядерному переході, то його прийнято відносити до гамма-випромінювання;
- якщо при взаємодіях електронів або при переходах в атомній електронної оболонці - до рентгенівського випромінювання.
З точки зору фізики, кванти електромагнітного випромінювання з однаковою енергією не відрізняються, тому такий поділ умовний.»
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23.08.2020 10:38 Ответить
Дякую за просвіту. В школу ходив. Просто вбивати гамою дуже паливно. Воно скрізь свистить. А полоній - альфа-розпад. Дуже сильний. Простими способами не виявити. А руйнівна сила набагато вища.
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23.08.2020 10:52 Ответить
Бро, це інформація для всіх.
Намагайся теж проводити науково-релігійний (ПЦУ) лікбез , коли зустрічаєш кого з нормальних.
Їх легко узнати, бо нормальні БЕЗ фольгових шапочок, і НЕ кричать: «COVID19 - ізиді !!!!»,
Або: «G5, будь ти проклят во вєкі - вєков !!!!».
І ще, нормальні, переважно спілкуються українською.
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23.08.2020 18:03 Ответить
БРО, мене релігія не цікавить. Люба релігія - опіум для народу. А от вірити в щось чи в когось - це справа кожного. А по шапочці мені заїхати залюбки хочеться. Особливо, коли з під-неї пейси торчать.
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23.08.2020 18:09 Ответить
Это смотря какой яд был и смотря какие его продукты разложения. Что касается Полония то это не совсем яд, это тяжёлый радиоактивный металл с токсическим действием обнаружить который из-за очень малых доз почти не реально. Его обнаружили чисто стучайно поскольку один из врачей как раз пошёл курс по отравляющим вещества и распознал симптомы (анализы на полоний даже никто не собирался делать) ОВ слишком много на все анализ не сделаешь надо знать что ищешь!!!
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23.08.2020 09:08 Ответить
В конце его и искали. Думаю тут вопрос в бабках не стоит. Будут максимально анализы делать. Да это будет стоит сотни тысяч евро, но они найдутся.
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23.08.2020 09:11 Ответить
Вопрос не в бабках, а в количестве анализов 1 анализ = 1 вещество. Веществ, которыми можно отравиться миллионы!!!! Отравиться можно и солью и даже водой все зависит от объема и сочетаний ("Все яд и все лекарство, важна лишь мера" Парацельс)
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24.08.2020 15:58 Ответить
Ахаа. Полный бред. 1 анализ может давать проверку на сотни веществ. Не пишите бреда.
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24.08.2020 17:06 Ответить
Не может! На группу веществ да! Например диоксины, фосфороорганические вещества...Дальше требуется уточнение конкретного вещества - это отдельный анализ.
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24.08.2020 18:22 Ответить
Ахааа. Опять смешно. Ты писал про одно вещество. Взяли пару проб провели анализ на сотни групп веществ. Сейчас еще пару проб возьмут и из выявленной группы выявят конкретное вещество. Никаких тысяч анализов не было.
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24.08.2020 21:20 Ответить
Ты дурак?! Химию хоть немного учил? Ты хоть представляешь, сколько групп веществ и сколько веществ в каждой?!
Как ты вообще представляешь хим. анализ?! Налил в пробирку пробу + реактив и тебе проявилось название вещества?! Открою тебе тайну: в химии, вещество определяется по "качественной реакции" (иногда для одной качественно реакции требуется провести несколько хим.реакций преобразования) - обычно это либо окрашивание в какой либо цвет или выпадение в осадок. Т.Е. АНАЛИЗ ИМЕЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТИПА ДА/НЕТ на конкретное вещество/группу, а не название вещества! Кроме того иногда требуется перекрестная проверка поскольку разные вещества могут давать одинаковую качественную реакцию.
В некоторых РЕДКИХ случаях результат может выявить одно из 2 веществ - например окрасив раствор в желтый либо красный цвет.
Чтобы например обнаружить 2х валентное железо - одна реакция, с красной кровяной солью; 3х валентное железо - другая, с желтой кровяной солью...............
А теперь главные вопрос: представь, сколько нужно выделить вещества из анализа, чтобы увидеть реакцию и сколько нужно сдать анализов, чтобы прогнать по всем реакциям.........
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25.08.2020 09:51 Ответить
Опять начали писать деб...ы с познаниями в химии 30-ти летней давности. Деб...л, уже все выявили и сразу. Сейчас в современных лабораториях ты со своими познаниями идешь просто на...й )))
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25.08.2020 17:44 Ответить
Полоній - не яд, а дуже радіоактивна речовина з періодом напіврозпаду 138 діб (решту ізотопів не рахуємо-там дуже малий час життя). І знайти його можна і через рік.
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23.08.2020 09:49 Ответить
Это ты пургу тут метешь! Полоний имеет период полураспада 138 дней и это топорная работа. Куча ограники вообще не определяется или период вывода из организма в течении от нескольких часов до суток. Просто, надень человеку на голову кулек с сухим льдом и через сутки у него ничего не найдут...
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23.08.2020 10:47 Ответить
Бл...ь, ну что значит не найдут? Найдут поичины и следствия умерщвления. Сухой лед тоже опасное вещество, со своими свойствами иионо бесследно не испаряется. Дорогостоящие экспертизы покажут причину смерти по ряду признаков.
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23.08.2020 12:03 Ответить
Сухой лед - это замороженный обычный углекислый газ, если Вы не в курсе. Испаряется он как-раз таки бесследно.
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23.08.2020 12:29 Ответить
Не бесследно раз. И сухой лет относится к опасным грузам сам по себе, согласно классификации и инструкции 954 ИАТА, например ))
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23.08.2020 12:38 Ответить
Конечно имеется ввиду следы испарения сухого льда на легких человека.
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23.08.2020 12:43 Ответить
Сухой лед - простой углекислый газ. Который мы вдыхаем вместе с воздухом в количестве кажись там 12%. Но когда мы его вдохнем 100% несколько раз, то клетки головного мозга погибнут от недостатка кислорода, асфиксия. Заметь - погибли не от углекислого газа, а от недостатка кислорода! То же происходит и при остановке дыхания во сне, и при пневмонии и утоплении, и при удушении... Только ни синяков на шее, ни жидкости в легких. Так умирают от храпа. А углекислый газ всегда был и есть в организме. Но взвесить его нечем. Так шо скажут, шо любимая кошка легла на лицо хозяина, когда он спал...
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24.08.2020 06:56 Ответить
Как вы не прймете. А вода в 95 градусов просто вода, но при воздействии с кожей она оставит термический ожог.
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24.08.2020 11:33 Ответить
вьі имеете опьіт лечения в етой клинике?
вьі занете какова у них летальность за месяц?
какие осложнения после их лечения?

откуда вам знать про туалетьі и перевязочньіе, бродили в аналах немецкой клиники и Феофании?Феерический БРЕД отписали!
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23.08.2020 10:59 Ответить
Именно, за ваши деньги там напишут любой диагноз.
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23.08.2020 08:37 Ответить
Кстати да, написали Жульке липовый диагноз как раз в Шарите!
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23.08.2020 08:39 Ответить
Шарите - клиника мирового уровня. И репутаций своей торговать не будет - слишком дорого обойдется. Они в отличие от наших врачей, умеют отвечать за свои диагнозы. потому что отвечают миллионами долларов в случае если их поймают на лжи.
это тебе не Феофания.
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23.08.2020 14:16 Ответить
Отравленного ранее Петра Верзилова спасли именно в Шарите
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23.08.2020 08:30 Ответить
Держали в Омске специально чтобы выветрилось отравляющее вещество...
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23.08.2020 08:32 Ответить
Путину как раз пох что там найдут. Если бы не пох то не травил бы полонием и новичком выбрал бы что-то другое менее палевное!
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23.08.2020 08:40 Ответить
Навальный государев сын,что и жизнь каждого РАБссиянца принадлежит Фюреру
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23.08.2020 08:42 Ответить
Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика" - Цензор.НЕТ 755
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23.08.2020 08:39 Ответить
Давно пора.
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23.08.2020 08:54 Ответить
"Семнадцать мгновений весны"

Пишется, что клиника "Шарите", где рожала радистка Кэт, снималась в Риге.

Но на сей раз произошло довольно редкое явление в мире кино - в роли университетской клиники "Шарите" выступила настоящая клиника Шарите в Берлине!
Сверху - кадр из фильма, снизу - это же место в нынешнем Берлине. Дерева перед зданием уже нет, да и дорожки переделаны.

Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика" - Цензор.НЕТ 8594

Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика" - Цензор.НЕТ 9681

Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика" - Цензор.НЕТ 3405

Клиника Шарите в Берлине. (Charité Berlin)
Основана в 1710 году. Клиника Шарите относится к старейшим традиционным медицинским учреждениям Германии. Одновременно она является одной из старейших университетских клиник Европы. Ежегодно клиника обслуживает 128 000 стационарных и почти 1 миллион амбулаторных пациентов. В клинике работают 14 000 сотрудников, обеспечивающих обслуживание пациентов, занимающихся научной и образовательной деятельностью
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23.08.2020 08:48 Ответить
самая крутая клиника в Европе. А значит, и в мире.
надеюсь, отравителей Навального выведут на чистую воду.
Санкций, нам надо больше санкций против Рашки!
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23.08.2020 14:18 Ответить
Таки новичок найдут...
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23.08.2020 08:57 Ответить
Якщо не помиляюсь - новічок контактна отрута. Тобто його не треба було в чай додавати. Але ж нібито стаканчик йому принесла його співробітниця.
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23.08.2020 12:50 Ответить
А в чем причина фокуса на стаканчик? Или уже есть диагноз и причина?
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23.08.2020 14:00 Ответить
Там уже в крови ничего нет. Без этого Навального бы не выпустили. Уже капельницами прочистили основательно кровь. Возможно , что-то немцы и накопают, но у кремля в запасе всегда есть на этот случай версии, самые нелепые из которых всегда проканывают для запада, который 'все устраивает'
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23.08.2020 09:07 Ответить
Следы химикатов отмывания новичка и полония можно найти, а это уже статья...
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23.08.2020 09:11 Ответить
Литвиненко был отравлен, и что последовало после этого? Ничего. Рашке это, как с гуся вода. А вот единственного оппозиционера , каким никаким, но был Навальный, уже совсем здоровым вряд ли увидим. И то, это все случайность. Навальный должен благодарить пилота, который изменил ради него маршрут
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23.08.2020 09:32 Ответить
Если сможет-отблагодарит. А оппозиционер все же никакой.
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23.08.2020 09:56 Ответить
если найдут что ему в кровь вливали очистители крови - это ничего не докажет, т.к. он поступил в подозрением на отравление...
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23.08.2020 14:19 Ответить
Вот именно.
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23.08.2020 15:48 Ответить
Ой - это не статья, а тема для статьи Латыниной. В странах СНГ статья 100% только за кражу мобильного телефона, т.е. то, чем по мнению составителей уголовного кодекса властьимущие и их отпрыски не могли бы заняться даже сильно выпивши. Остальное размыли и охолостили до полной безнаказанности, особенно в случае легкого головокружения наследственного эпилиптического припадка от одного только слова "кокаин"... Чтобы безнаказанно ездить по остановкам общественного транспорта с пенсионерами...
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24.08.2020 07:06 Ответить
Кров може і можна прочистити, а от клітини, в які потрапила отрута - ні. Наркотики в организмі можна і через рік знайти, якщо взяти на аналіз нігті, якщо волосся, то декілька місяців.
Хіба що отрута швидко розпадається, але і в цьому випадку повинні залишитись продукти її розпаду. Навіть якщо ці продукти знаходяться в нормальних здорових клітинах (що малоймовірно), то у хворого вони будуть в аномально підвищених концентраціях.
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23.08.2020 12:55 Ответить
Это клиника в который ставили диагноз Ющенко после отравления.
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23.08.2020 09:16 Ответить
Як пише Владимир Пономаренко 336ef173, там ставлять брехливі діагнози.
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23.08.2020 09:29 Ответить
Достоверно по Ющенко так и неясно.
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23.08.2020 09:36 Ответить
Этот бот Пономаренко много чуши пишет - зачем вы это дублируете?
Шарите - крупнейшая и наиболее уважаемая клиника в Европе. За свои диагнозы они отвечают миллионами денег в случае судов. И не только в случае проигрыша но и своей репутацией - если их поймают на лжи, они потеряют пациентов и десятки миллионов.
А этот ваш Пономаренко чем рискует если его поймают на лжи? 3-дневным баном - максимум.
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23.08.2020 14:21 Ответить
Німці напишуть такий діагноз, який треба. Якщо ху#ло ФІФА купив весь з тельбухами, то шо йому те Шаріте.
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23.08.2020 10:20 Ответить
Як тільки Навальний поїхав до Сибіру, так ***** вирішив не ризикувати,та травонути його на всяк випадок.Як би чого не вийшло,бо Хабаровськ же і досі як би бунтує. А Навального німці відкачають,їм не вперше кацапів травлених з того світу витягати.
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23.08.2020 10:38 Ответить
Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика" дабы отмазать перед мировым сообществом своего рашистского обнуленного "друга" и выписать диагноз"сердечная недостаточность"
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23.08.2020 10:49 Ответить
Точно кто-то здесь написал, что хватит пургу нести. Может кровь в Омске интенсивно и промыли, но органы ведь не вырезали... Биопсией тканей, например печени и.др, можно выявить и через год. Потом волосы, ногти... Не всё так печально. Дай Бог этому смелому человеку здоровья.
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23.08.2020 11:02 Ответить
Скорее всего отравился алкоголем. У него обнаружили похмелье.)
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23.08.2020 13:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-PJm_M6T7uI Нема кому співчувати! Він мало чим відрізняється від Гіркіна ...
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23.08.2020 14:02 Ответить
передоз чк психодозы
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23.08.2020 14:52 Ответить
и тут пригожинские тролляки высадились.
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23.08.2020 15:08 Ответить
Есть ещё вариант: инсценировка. Чтобы люди отвлеклись и от Беларуси, и от Хабаровска, и от Ефремова. Заодним поднять рейтинг Навального . Консерва. Если ничего не найдут, то косвенно под подтвердят это. Посмотрим.
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23.08.2020 15:18 Ответить
 
 