В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявлены 213 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 46 пациентов с COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Красная" зона - это визуализация опасности, которую мы не можем постичь другими чувствами. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно. Если мы не учтем сигналов, то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв", - заявил он.

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Всего с начала пандемии в области зафиксировано 8 926 случаев COVID-19, выздоровели 5 825 буковинцев.



