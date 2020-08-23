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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявлены 213 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 46 пациентов с COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Красная" зона - это визуализация опасности, которую мы не можем постичь другими чувствами. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно. Если мы не учтем сигналов, то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черновицкая ОГА планирует просить смягчить карантинные ограничения для "красной" зоны

Всего с начала пандемии в области зафиксировано 8 926 случаев COVID-19, выздоровели 5 825 буковинцев.

В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА 01
В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Закривайте Чернівці на карантин до кінця року.
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23.08.2020 08:43 Ответить
С таким МОЗ заболеваемость буде расти и после того, как всё население приобретет иммунитет.
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23.08.2020 08:51 Ответить
"Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук" - у мамалигу почали мухомори додавати?
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23.08.2020 09:42 Ответить
 
 