Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году

Сегодня, 23 августа, на Лукьяновском кладбище в Киеве состоится панихида за погибшим в боях за Саур-Могилу на Донбассе в 2014 году воином, Народным Героем Украины Темуром Юлдашевым.

Об этом сообщила Виктория Ковальская, передает Цензор.НЕТ.

"23.08.20 г.. на Лукьяновском кладбище в 14.00 состоится панихида по Герою Украины Темуру Юлдашеву... Друзья, побратимы, кто в Киеве, кто знал Темура, Военного Ангела! Виола Юлдашева просит прийтиты, вспомнить ее мужа, погибшего в День Независимости Украины 24.08.2014 года", - рассказала она.

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Напомним, в начале событий на Востоке Украины весной 2014 года Юлдашев возглавил Штаб народной самообороны Луганска.



В конце апреля 2014 года Юлдашев попал в плен к российским наемникам, которые держали его 35 суток в здании СБУ в Луганске. 2 июня Юлдашев был освобожден из плена и 14 июня выехал в Киев. Он решил продолжить борьбу за независимость и соборность Украины. В Луцке Юлдашев собрал вокруг себя добровольцев из западных областей Украины. В конце августа Юлдашев находился среди защитников Саур-Могилы в сводной группе украинских спецназовцев под командованием Героя Украины полковника Гордийчука.

Темур Юлдашев (Тренер) - командир батальона патрульной службы милиции особого назначения "Тимур". Он в составе группы 3-го полка спецназначения, 24 августа прорвался для спасения раненых воинов, которые под командованием Гордийчука удерживали Саур-Могилу, но их машина была расстреляна российскими наемниками в Петровском. Раненого Ивана Журавлева пленили, остальных раненых наемники добили; Юлдашев погиб. В марте 2015 года было идентифицировано тело Темура, найденное на Саур-Могиле. 26 мая 2015 Темура Юлдашева похоронили на Лукьяновском военном кладбище Киева. Могила находится по главной аллее справа рядом со входом.

Юлдашев награжден орденом "Народный Герой Украины" (посмертно), орденом "За мужество" III степени (посмертно).





