РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 895 26

Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году

Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году

Сегодня, 23 августа, на Лукьяновском кладбище в Киеве состоится панихида за погибшим в боях за Саур-Могилу на Донбассе в 2014 году воином, Народным Героем Украины Темуром Юлдашевым.

Об этом сообщила Виктория Ковальская, передает Цензор.НЕТ.

"23.08.20 г.. на Лукьяновском кладбище в 14.00 состоится панихида по Герою Украины Темуру Юлдашеву... Друзья, побратимы, кто в Киеве, кто знал Темура, Военного Ангела! Виола Юлдашева просит прийтиты, вспомнить ее мужа, погибшего в День Независимости Украины 24.08.2014 года", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Герой Украины Гордийчук преклонил колено перед могилой боевого побратима Юлдашева, погибшего во время эвакуации раненых с Саур-Могилы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в начале событий на Востоке Украины весной 2014 года Юлдашев возглавил Штаб народной самообороны Луганска.

В конце апреля 2014 года Юлдашев попал в плен к российским наемникам, которые держали его 35 суток в здании СБУ в Луганске. 2 июня Юлдашев был освобожден из плена и 14 июня выехал в Киев. Он решил продолжить борьбу за независимость и соборность Украины. В Луцке Юлдашев собрал вокруг себя добровольцев из западных областей Украины. В конце августа Юлдашев находился среди защитников Саур-Могилы в сводной группе украинских спецназовцев под командованием Героя Украины полковника Гордийчука.

Темур Юлдашев (Тренер) - командир батальона патрульной службы милиции особого назначения "Тимур". Он в составе группы 3-го полка спецназначения, 24 августа прорвался для спасения раненых воинов, которые под командованием Гордийчука удерживали Саур-Могилу, но их машина была расстреляна российскими наемниками в Петровском. Раненого Ивана Журавлева пленили, остальных раненых наемники добили; Юлдашев погиб. В марте 2015 года было идентифицировано тело Темура, найденное на Саур-Могиле. 26 мая 2015 Темура Юлдашева похоронили на Лукьяновском военном кладбище Киева. Могила находится по главной аллее справа рядом со входом.

Юлдашев награжден орденом "Народный Герой Украины" (посмертно), орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году 01
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году 02
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году 03

Автор: 

Киев (25469) панихида (66) военнослужащие (6096)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Тільки на патріотичних пабліках можна почути про наших Героїв.
А дітей продовжують виховувати на совковій ідеології про ту далеку війну.
Чимало Героїв, які вписали свої імена в нашу славетну історію, загинули, але чимало їх, справжніх, і досі серед нас.
Потрібно лише знати і пам'ятати.
Тож, не забуваймо їх !
Шануймо їх !
Слава Героям України !
показать весь комментарий
23.08.2020 08:55
+33
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
23.08.2020 08:48
+24
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 6904
показать весь комментарий
23.08.2020 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
23.08.2020 08:48 Ответить
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 6904
показать весь комментарий
23.08.2020 08:52 Ответить
Тільки на патріотичних пабліках можна почути про наших Героїв.
А дітей продовжують виховувати на совковій ідеології про ту далеку війну.
Чимало Героїв, які вписали свої імена в нашу славетну історію, загинули, але чимало їх, справжніх, і досі серед нас.
Потрібно лише знати і пам'ятати.
Тож, не забуваймо їх !
Шануймо їх !
Слава Героям України !
показать весь комментарий
23.08.2020 08:55 Ответить
https://www.facebook.com/InfoFaktUA/videos/2601995910115709/
показать весь комментарий
23.08.2020 10:43 Ответить
не зможу бути.. Шана Герою. ВІчна слава
показать весь комментарий
23.08.2020 09:00 Ответить
Вечная память Герою Украины!
показать весь комментарий
23.08.2020 09:01 Ответить
На героях этот мир держится.
показать весь комментарий
23.08.2020 09:08 Ответить
Він дійсно, справжній герой.
показать весь комментарий
23.08.2020 09:13 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
23.08.2020 09:24 Ответить
смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
23.08.2020 09:29 Ответить
Розумна, чесна, хоробра Людина!
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
23.08.2020 09:28 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 2906
показать весь комментарий
23.08.2020 09:29 Ответить
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 3033
показать весь комментарий
23.08.2020 09:36 Ответить
Темур Юлдашев, царство йому небесне - один з тих трьох з гаком тисяч полонених, які були визволені з полону обміном "з-за Петра".
показать весь комментарий
23.08.2020 09:37 Ответить
Це наші герої ! Це наша історія ! Це СПРАВЖНЯ ІСТОРІЯ !
показать весь комментарий
23.08.2020 09:43 Ответить
Помню, как только начиналась сепарская заворуха в Луганске, то он первый призывал к вооруженному сопротивлению. Фамилия узбекская, не украинец, но благодаря таким людям жива Украина. И какая несправедливость, всякие медведчуки, рабиновичи, дубинские, бужанские, добкины и прочая шваль живёт и жирует, а героя нет.
показать весь комментарий
23.08.2020 09:45 Ответить
він не тільки закликав, а організовував збройний спротив агресії.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:09 Ответить
Власта, Демирыч по национальности татарин.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:24 Ответить
Спасибо за информацию. Когда я служил в СА, то в моей роте был Юлдашев с Узбекистана. Это тот случай, когда всё равно, какой национальности человек, он достойный гражданин своей страны. В Праге, один мой хороший знакомый, россиянин! Но трудно найти в Чехии, между десятков тысяч украинцев такого, кто оказал большую помощь украинской армии, чем этот россиянин.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:44 Ответить
Продолжайте дальше жидов с кацапней во власть выбирать, будет рабинович по жизни в Украине .
показать весь комментарий
23.08.2020 22:12 Ответить
вечная память герою! и ведь гибнут лучшие, а всякое говно гуляет по кабакам в Киеве и не только.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:08 Ответить
Я его помню только по Луцку. У меня другая специфика. По войне не сталкивались.
Мир праху отличному парню.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:21 Ответить
Вічна пам'ять! Це один з тих, хто ще до війни цілком відбувся як людина, особистість, кому було що втрачати. До чого це я? До дурнуватого висеру Єгорової, що на фронт йшли рагулі. Натомість в нормальних людей, які там не були (а могли!) має бути почуття провини - кожен, хто поліг або залишився калікою - зробив це ЗАМІСТЬ ТЕБЕ.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:59 Ответить
А в это время всякие ермаки-зеленские-кравчуки договариваются с людоедами и террористами с "той стороны", которые зверски убивали и казнили таких героеев, как Тимур. Вечная память.
показать весь комментарий
23.08.2020 20:07 Ответить
 
 