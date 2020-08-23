Представитель Госдепа США Биген сегодня перед визитом в Москву встретится с Тихановской

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, 24 августа встретится с представителем Государственного департамента США.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биген планирует обсудить с Тихановской вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится к мирному разрешению кризиса, чтобы предотвратить вмешательство России", - отмечает издание.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.