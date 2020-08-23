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Новости Революция в Беларуси
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Представитель Госдепа США Биген сегодня перед визитом в Москву встретится с Тихановской

Представитель Госдепа США Биген сегодня перед визитом в Москву встретится с Тихановской

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, 24 августа встретится с представителем Государственного департамента США.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биген планирует обсудить с Тихановской вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится к мирному разрешению кризиса, чтобы предотвратить вмешательство России", - отмечает издание.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) Госдепартамент США (1818) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+5
Суверенная Украина для беларусских оппозиционеров майданутая ,Крым
российский ,война в Украине гражданская .
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23.08.2020 09:50
+4
Кацапам у першу чергу треба втримати Лукашенка.
Хоч чучулом, хоч тушкою.
Втримають Луку, втримають колонію.
Лака за 26 роки обріс перед Кремлем таким компроматом, що на 100% керований і прогнозований Путіним.
А от будь який інший кандидат, то вже для Кремля величезні проблеми, з прогнозованістю, і що там у них, на умі.
От чому також наша п'ята колонна путінських попихачів, так за Лукашенка, а США, проти.
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23.08.2020 09:12
+4
Луке, буде привід розказати про печенюшки від Госдепа !!))
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23.08.2020 09:39
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Vsio normalno sto vstretitsia,potom i s drugimi vstretitsia.Ne s samozvancem vstrecajutsua,a vot s lyderom opoziciji i kotoraja vygrala vybori kak mnogyje cytajet
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23.08.2020 11:01 Ответить
Цветов для омона достаточно заготовили?
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23.08.2020 14:06 Ответить
Не називайте її "кандидатом" в презитенти!
Справжній кандидат це той хто критикуючи нинішню владу, пропонує дієві кроки покращення ситуації. І саме головне - бере на себе повну відповідальність за наслідки цих кроків.
Від цієї тихановської нічого подібного я не чув.
Невже хтось вважає, що серед білорусів стільки дебілів які могли б забезпечити їй перевагу у кількості голосів над "Бацькою"?
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23.08.2020 15:10 Ответить
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