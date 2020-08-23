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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек

В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 23 августа, зафиксированы 1 987 новых случаев заражения. При этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 987 человек, из них 159 детей и 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 500 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 104 958 человек, из них 7 140 детей и 10 455 медработников. Всего выздоровели 52 235 пациентов. 2 271 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 22 783 теста, из них 15 275 методом ПЦР и 7 508 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек - Цензор.НЕТ 2937
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23.08.2020 09:35
+10
Благодарим зе и его гениальную команду! Именно с помощью "велюрового" карантина, Украине удалось занять почетное третье место в Европе по темпам распространения короновируса. Таки да, мастера спорта в борьбе с вирусом не подкачали. Даешь, первое место в мире по распространению и полную международную изоляцию, чтобы проклятые порохоботы больше не ездили по безвизу, а беспросветно батрачили на ахметку и бэню.
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23.08.2020 09:53
+7
Тебе скинуть ссылки на полсотни официальных фоток на которых преписдент нарушил масочный режим?! Так почему люди должны вести себя как-то по-другому, если глава государства сам игнорирует эти нормы. Я уже не говорю о его подельниках.
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23.08.2020 10:05
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#ІлонМаскноситьМаску!
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23.08.2020 09:33 Ответить
В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек - Цензор.НЕТ 2937
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23.08.2020 09:35 Ответить
Заболели - 1987, госпитализированы - 343 (17,26 %), а половина подготовленных больничных мест уже заняты. Так о какой 100 процентной готовности поют Степанов и ЗЕ, когда они уже перестанут врать?
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23.08.2020 09:50 Ответить
Благодарим зе и его гениальную команду! Именно с помощью "велюрового" карантина, Украине удалось занять почетное третье место в Европе по темпам распространения короновируса. Таки да, мастера спорта в борьбе с вирусом не подкачали. Даешь, первое место в мире по распространению и полную международную изоляцию, чтобы проклятые порохоботы больше не ездили по безвизу, а беспросветно батрачили на ахметку и бэню.
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23.08.2020 09:53 Ответить
такие как ты бегают без масок, а потом в вирусе Зеленский виноват
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23.08.2020 10:00 Ответить
Тебе скинуть ссылки на полсотни официальных фоток на которых преписдент нарушил масочный режим?! Так почему люди должны вести себя как-то по-другому, если глава государства сам игнорирует эти нормы. Я уже не говорю о его подельниках.
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23.08.2020 10:05 Ответить
Не гоже нормальним, брати приклад з клоунів.
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23.08.2020 10:28 Ответить
мне глава страны, (тем более зеленский), - не указ!
Если у него нет мозгов ходить в маске - это его проблема.
Но если он завтра наденет кастрюлю на голову, мне ее тоже надеть??
Люди должны думать своей головой.

Но не спорю, было бы неплохо, если б у президента она тоже была и он бы показывал пример.
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23.08.2020 16:15 Ответить
Эпидемия пошла на спад. Зеленский
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23.08.2020 09:57 Ответить
Один тест коштує 1800 грн. навіть складно уявити маштаби обігу коштів, при тому що лікування досі не існує.
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23.08.2020 10:00 Ответить
какаяразнiца?
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23.08.2020 10:02 Ответить
ДНК лаборатория, ПЦР - 700 грн.
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23.08.2020 16:16 Ответить
яким чином тоді виздоровлюють .якщо "лікування досі не існує." може вже досить цієї піздьожі?
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23.08.2020 21:18 Ответить
Зустрів нещодавно знайомого зебіла. Цей дебіл збирається їхати на море на свято усією родиною. От такі п*****и і розвозять вірус по всій країні. Ще цей зебіл задав мені питання, яке характерне для усіх цих дебілів: чому ти по вулиці ходиш в масці?
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23.08.2020 10:05 Ответить
А що йому робити, закритися в дома і дурантинити? Море і сонце підвищують імунітет
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23.08.2020 12:54 Ответить
Сталася історія з племінником. У Києві в них на роботі знайшли в одного корону. Всіх відправили на самоізоляцію і тести. Він здав у Сінево... Позитивний! Поїхав у ДНК-лабораторію - негативний. Так як треба два негативних, то здав ще раз там же і знову негативний.
Висновок: 2100 гривень три тести, зіпсовані нерви в усіх родичів і знайомих, черги по 200 людей і втрачений час. Тому як вони рахують, тепер зрозуміло.
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23.08.2020 10:13 Ответить
Вже не про перший випадок чую, коли декілька тестів видають різні результати. То ж який результат попав до статистики?
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23.08.2020 10:19 Ответить
Ніякий. До лікаря ж не звертались.
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23.08.2020 10:21 Ответить
Цирк. Якщо треба революцію робити то українці можуть бути найцивілізованішими в світі, а якщо треба маску на ніс натягнути, то поводяться як середні віки. Як це можна пояснити?
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23.08.2020 10:29 Ответить
P.S. В середні віки не знали причини епідемій (чума, холера ...) і як від них захищатись.
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23.08.2020 10:33 Ответить
Щось вони таки знали, але не всі методи тих часів є прийнятними.
"С VI века оспа фигурирует под сохранившимся до сих пор её латинским названием variola, впервые употреблённым епископом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Марием из Аванша в https://ru.wikipedia.org/wiki/570_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 570 году . С этого времени оспа, под своим несменяемым именем, уносила ежегодно множество жизней в Европе. Среди https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B норманов , во время нашествия их на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж (в 846 г.), распространилась до ужасающих размеров. Заболел и приближенный короля Карла Лысого Коббо. Король, из опасения, что зараза дойдёт до него самого и его двора, приказал убить всех заражённых, а также и всех находившихся при больных."
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23.08.2020 11:05 Ответить
Лабораторії передають результати тестів, деякі можуть припиняти самоізоляцію за умови негативного тесту.
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23.08.2020 10:42 Ответить
Негативні пройшли, він зараз на роботу ходить
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23.08.2020 10:48 Ответить
Думаю, повезло, шо успел перепроверить, в основном же останавливаются на одном тесте.
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23.08.2020 10:56 Ответить
тут ще питання в тому, що немає захисту від таких тестів негативних. хто йому гроші поверне і нерви зіпсовані?? просто тупо викачка грошей, бо черга була зранку 200 людей. бізнес бл-муха - одні дають негативний, а інші переробляють як треба.
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23.08.2020 11:00 Ответить
ПЛР тести не бінарні, там нема - позитивний-негативний, це тіки на папері так пишуть. І по одному тесту якось неправильно діагноз ставити. Тобто закрити можуть будь-кого і будь-коли за бажанням, не придерешся.
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23.08.2020 11:09 Ответить
то він ще дешево відбувся! у нас один тест - 1800 грн, відповідно два - 3600. це той мінімум, який платить власник "корони". уявляєте, які гроші "гуляють", якщо той тест хоча б один раз (якщо виявиться негативним) мають здать родичі, що хоч раз встигли бути в конакті?
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23.08.2020 15:38 Ответить
ДНК -лаборатория, ПЦ - 700 грн!
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23.08.2020 16:19 Ответить
я не слышал, чтоб Синево делало ПЦРы.
Раньше делали Ig. Там много нюансов.
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23.08.2020 16:18 Ответить
Не все поведут детей 1 сентября в школу. Побоятся.
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23.08.2020 10:24 Ответить
нєа, все-одно смішні числа! тільки 100 тис. хворих на СОРОК МІЛЬЙОНІВ!!! ДУЖЕ слабкий вірус! ось наприклад вірус ГЕРПЕСУ Є У 100% НАСЕЛЕННЯ!!!
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23.08.2020 10:30 Ответить
Це суттєво більше, ніж 80 тис на мільярд у Китаю. А вони вельми серйозно віднеслися до спалаху хвороби.
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23.08.2020 11:00 Ответить
https://censor.net/user/95229 Так вони її і зробили.Чи може ви вірите в панголінів і летючих мишей?В Ухані є ж біологічна лабораторія найвищого рівня,в яку так і нікого не пустили.
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23.08.2020 11:04 Ответить
Наявність лабораторії недостатньо вагомий доказ штучного походження вірусу ковід-19. В Києві теж є інститут вірусології. Втручання людини в геном вірусу досить чітко можна виявити при аналізі послідовностей РНК вірусу. При тому, що гуманізовані коронавіруси вже були описані в науковій літературі ще років 5-7 тому. Та і дії китайської влади не схожі на блокування витоку секретного вірусу.
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23.08.2020 11:27 Ответить
https://censor.net/user/95229 Наша лабораторії і китайська,це небо і земля.Є ж інформація,що китайці продовжили експеримент передачі цього вірусу до людини.А виток біологічних матеріалів стався випадково,бо це комуністи,а в комуністів найбільше трапляється фейлів.Я не розумію,чому всі китайців захищають так? Вони нічим не кращі за московитів.
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23.08.2020 11:31 Ответить
Чому критичний аналіз подій Ви сприймаєте як захист китайців? Наразі штучна маніпуляція з вірусами без генетичного підпису технологічно неможлива. А його в геному ковіду не знайдено. Всі зміни в геномі коронавірусу ковід-19 порівняно з циркулюючими мають притоднє походження.
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23.08.2020 11:47 Ответить
Думаю що не треба бути таким категоричним. Геном не настільки великий щоб можна було перевірити серійний номер написаний на кожному гені.
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23.08.2020 12:18 Ответить
У Вас вдало виходить косити під дурника. Особливо з приводу серійних номерів. Мене від такої клоунади нудить.
ПС Як на мене, то і одного блазня в кріслі президента - то вже забагато.
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23.08.2020 12:24 Ответить
Я не кошу, просто зауважив що толком ніхто нічого не знає, одні кажуть одне, інші інше. Ще не настільки наука розвинута щоб з певністю заявляти про такі речі.
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23.08.2020 12:48 Ответить
https://censor.net/user/95229 В чому ваша критичність? Лабораторія в Ухані наворочена,одна з найнавороченіших ,є.Вірус пішов з Уханя.Цей вірус природній,а от ''модифікували'' його в лабораторії.Ви самі вірусолог зі ступенями?
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23.08.2020 17:02 Ответить
Критичність в тому, що докази мають спиратися на факти, а не на домисли. Щоб це розуміти, не потрібно бути вірусологом зі ступенями.
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23.08.2020 17:14 Ответить
https://censor.net/user/95229 Так це факти.Я ж не можу особисто в уханську лабораторію приїхати.А от саме у вас домисли,які розповіли брехуни з тв.
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23.08.2020 17:16 Ответить
Факт - геном ковіду не містить ознак втручання людини. Домисел - якщо є лабораторіяз вірусології, то там обов"язково створюють небезпечних для людей мутантів. Це вкрай нелогічно робити в районах де є природній резервуар носіїв вихідного вірусу і великі населені пункти. Такі лабораторії створюють далеко від великих міст з можливістю повної її ізоляції.
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23.08.2020 17:53 Ответить
https://censor.net/user/95229 Це не домисел.Всі такі лабораторії створюють щось небезпечне.Атомні станції також будують в безпечних місцях.Але це не логічно,щодо Фокусіми.Ядерну зброю також повинні були не випробовувати на людях,але її випробовували.Навіть США підривали мегатонки,опади з яких падали людям на голову.Все що небезпечне завжди випробовувалось на людях і випробовується зараз.
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23.08.2020 18:06 Ответить
https://censor.net/user/95229 От якби у вас був близький родич вірусолог зі ступенями.от тоді би ви щось казали.Але у вас такої людини немає.Вірусологи,як і спеціалісти по ядерній і хімічній зброї,на вагу золота.
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23.08.2020 18:09 Ответить
У нас свобода слова. І я можу висловлювати свої думки незалежно від того, хто мої родичі.
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23.08.2020 18:15 Ответить
https://censor.net/user/95229 Ви все в жарт перевели.Але у вас немає родичів спеціалістів у всьому цьому.Ви просто слухаєте популістів усіляких.
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23.08.2020 19:09 Ответить
Спитайте у Ваших родичів вірусологів, який зсув рамки зчитування не є критичним і для яких ділянок геному вірусів.
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23.08.2020 19:14 Ответить
https://censor.net/user/95229 Та саме ви маєте запитувати.А я свої думки висловив.
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23.08.2020 19:19 Ответить
Я це і сам знаю. Мені цікава думка Ваших родичів зі ступенями.
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23.08.2020 19:25 Ответить
https://censor.net/user/95229 А я не казав.що в мене є такі родичі.Я вас запитував,чому ви вірите в телевізор і чиновникам.Саме тому і запитав.
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23.08.2020 19:36 Ответить
У мене немає телевізора.
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23.08.2020 19:42 Ответить
https://censor.net/user/95229 пк,планшет,смартфон.Це все те саме.
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23.08.2020 19:44 Ответить
Не судіть по собі.
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23.08.2020 20:52 Ответить
https://censor.net/user/95229 Причому тут взагалі судити? Я написав,що пк,планшет і смартфон,в даній ситуації рівноцінний тв.
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23.08.2020 20:54 Ответить
При тому, що для Вас це так, а для мене - ні.
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23.08.2020 21:08 Ответить
https://censor.net/user/95229 Ви ж інформацію з пк,планшета,або смартфона отримуєте.
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23.08.2020 21:17 Ответить
Ви скільки разів зі свого пленшета отримували інформацію про сплайсинг, процесінг, трансфекцію, про порятунок вірусів?
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23.08.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/user/95229 Я працю на пк і інформацію дізнаюся,також на пк.
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23.08.2020 21:59 Ответить
Ви скільки разів зі свого ПК отримували інформацію про сплайсинг, процесінг, трансфекцію, про порятунок вірусів?
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23.08.2020 22:26 Ответить
https://censor.net/user/95229 Я ж не рахую.
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23.08.2020 22:29 Ответить
То як думаєте, делеція в інтроні менш значуща, ніж делеція в екзоні?
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23.08.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/user/95229 Ви ж казали,що в цьому розбираєтесь.Тому і скажіть.
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23.08.2020 22:43 Ответить
Ви ж сказали, шо отримували зі свого ПК таку іформацію стільки разів, що і порахувати не можете. Чи це Ви просто погано рахуєте?
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23.08.2020 23:21 Ответить
https://censor.net/user/95229 Конкретну за цю я не дивився.
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23.08.2020 23:34 Ответить
Ну, тоді як подивитесь, то напишите.
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23.08.2020 23:36 Ответить
https://censor.net/user/95229 Навіщо? Я все написав,що хотів.
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23.08.2020 23:43 Ответить
https://censor.net/user/95229 Щоб розбиратися у вірусах,потрібно мати найкращу освіту,практику і ступені.Це те саме,коли якийсь популісти розказує,за українську ядерну бомбу.Хоча взагалі не знає,що це таке.
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23.08.2020 17:19 Ответить
Ну, я трохи розбираюся в вырусології. Але справа не в цьому. У Вас хибний хід думок навіть з точки зору простої логіки. РНК вірусу ковід-19 повністю секвенований і опублікований. Невже Ви думеєте, що всі вірусологи зі ступенями по всьому світу домовилися мовчати про ознаки людського втручання в геном ковіду?
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23.08.2020 17:42 Ответить
https://censor.net/user/95229 Трохи,любий може розбиратися,якщо вміє читати і має хоч якесь мислення.Ви не були в наворочених лабораторіях і не знаєте,які там технології і обладнання.А там воно найкраще.Саме так,вірусологів залякали,бо залишаться без грантів.За вірус говорять чиновники,міністри охорони здоров'я,санітарні лікарі,блогери,журналісти,політологи і тд.Всі відеоролики,які не те що казали,що вірусів немає,а просто хоч якось критикували возовців видалені.Ролики були не московські,а американські,все видалено.
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23.08.2020 17:50 Ответить
Так і бачу, як ФБР вривається до лабораторії в США і залякує вчених, щоб вони не розкрили злочини китайських вчених. Ви що курите?
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23.08.2020 18:13 Ответить
https://censor.net/user/95229 Не фбр.А ті,хто гранти дає.
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23.08.2020 19:06 Ответить
https://censor.net/user/95229 Видно,що курите саме ви щось.
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23.08.2020 19:07 Ответить
https://censor.net/user/95229 І не потрібно нікуди вриватися.зараз вік високих технологій.
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23.08.2020 19:08 Ответить
не настільки ще людство "освоїло геном",щоб мати 100 відсоткову впевненість у цій темі...
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23.08.2020 19:40 Ответить
В Україні 1 987 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 104 958 осіб - Цензор.НЕТ 6066 https://censor.net/user/95229 Китайські комуняки спочатку брехали, що вірусу в них немає. Думаю, що їх цифри це брехня, а насправді в них в рази більша кількість хворих
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23.08.2020 12:51 Ответить
фішка в тому, що герпес не смертельний
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23.08.2020 15:39 Ответить
особливо тупим..

Герпес циркулює куди довший час,ніж Ковід..
Можливо людству прийдеться жити з ковідом ,як з герпесом...
І помирати.
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23.08.2020 19:43 Ответить
" Супер чемпионы по борьбе с короной" ( по словоблудству нашего нынешнего руководства) вышли уверенно на третье место в Европе по количеству выявленных зараженных в сутки после РФ и Франции.. О чем сообщают отечественные статисты. Но есть только одно "маленькое" НО - не учтено соотношение населения к числу выявленных зараженных за сутки в РФ 145 миллионов, во Франции 66 миллионов а в Украине ( по абстрактным подсчетам порядка 41) поэтому если учитывать параметры выявленных за сутки зараженных к количеству населения то мы уже занимаем уверенное ПЕРВОЕ место по распространению ковида в Европе, в общем " чемпионы".. Ядрен батон.. Все таки видимо в "консерватории " что то не так, или дирижер не" в п..у. не в красную армию".
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23.08.2020 10:38 Ответить
"в РФ 145 миллионов"- ??? https://versia.ru/v-rossii-zhivut-vsego-70-millionov-chelovek
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23.08.2020 12:27 Ответить
Интересное наблюдение - число заражённых в нерабочие дни ВСЕГДА ниже, чем в рабочие. Это говорит об одном - похрен Минздраву заморачиваться в выходные, нужно на базар сходить, письку прополоскать - а в понедельник догоним, никуда ковит не денется.
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23.08.2020 10:38 Ответить
вчора під час виступу на радіо заступниця міського голови Львова і керівниця міського штабу по боротьбі із коронавірусом Галина Слічна https://varta.com.ua/news/west/1215506 заявила про те, що біля 60% ПЛР-тестів, які проводяться на Львівщині, виконуються приватними лабораторіями
Це, фактично, визнання повного провалу у створенні системи ПЛР-тестування на коронавірус на рівні області та міста Львова. Біля місяця тому Садовий піарив міську ПЛР-лабораторію, як створили у приміщеннях лабораторії Держспоживслужби. Ця лабораторія мала виконувати на початку біля 200 ПЛР-тестів на добу, а потім вийти на рівень 700 ПЛР-тестів. Проте після відкриття цієї лабораторії істотного зростання кількості проведених ПЛР-тестів не спостерігається.
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23.08.2020 19:36 Ответить
Что с 1 сентября Украина в "красной зоне"?
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23.08.2020 10:57 Ответить
все йде "по плану" довбо-..бів -дурантинофілів.."по наростаючій" ((

вже йдеться на 1 вересня про 3000 інфікованих на день...
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23.08.2020 19:39 Ответить
У Нашої Епідемії знову вихідні дні, коли вона ні нових антирекордів не становлює, ні папєрєдніх рекордів не антивстановлює. Хоч і не спить, падла...
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23.08.2020 14:11 Ответить
После того, как рванули герыч "удобрения" в Бейруте, ротшильдовские сявки стали высовывать свои рыльца в комментариях на youtube. Ранее они сидели, но отсутствие денег стало сказываться.
Итак, после ликвидации Сулеймани и взрыва "удобрений" в Бейруте, следующим кандидатом стал траффик кокаина режим Мадуро. Покончи с мадуровским режимом - и деньги у Ротшильдов (и Сороса) совсем закончатся.
Стало мне интересно, а через какие банки Мадуро деньги от торговли наркотой отмывает?
Поазнала много интересного.
Вот, например:
"Scotiabank is proud to have a strong presence in Venezuela through our Representative Office and our affiliate, Banco del Caribe."

И где же находится этон самый Scotiabank.
А в Канаде.
"The Bank of Nova Scotia (French: La Banque de Nouvelle-Écosse), operating as Scotiabank (French: Banque Scotia), is a Canadian https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation multinational banking and financial services company. One of Canada's https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(banks) Big Five banks , it is the third largest Canadian bank by deposits and https://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization market capitalization ." (Вики)

Казалось бы, ежели банк в канде, та столько у него канадских вложений, то с какого буя ему Венесуэла то нужна?
А вот пиди же ты.
И возникает вопрос: а это не из Венесуэлы ли супружнице Трюдо (сыну лучшего друга СССР) полмиллиарда долларов на ее счет пришли?
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24.08.2020 06:24 Ответить
""Ранее они сидели" следует читать "Ранее они тихо сидели"
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24.08.2020 06:33 Ответить
Еще зайчики. Вот насчет этих не сомневайтесь, эти стирают венесуэльские наркодоллары так, что пар стоит:
"Venezuela y Palestinian leaders agreed to start a binational bank between the two countries to be kickstarted with 20 million Venezuelan Petros."
https://venezuelanalysis.com/news/13798

Как там центральный (!) банк Испании, а то
"Maduro Regime Is Moving Money Through Spain's Central Bank"
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/maduro-regime-is-moving-its-money-through-spain-s-central-bank

Хватит, или еще поискать?
Ковид, говорите?
а я полагаю, это имеет место быть иная "пандемия".
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24.08.2020 06:32 Ответить
Как убить индустрию 'дома престарелых", руководство от нашего викторианского "бубочки", Премьера штата Виктория, Эндрюса или "Все очень просто, следите за руками, всех вас, Ваня, рожают дураками (С)"


Надо просто побольше публиковать о смертях и заражениях в домах престарелых от ковида.


Преамбула, она же прелюдия.
Когда то, во время Оно, я работала на проекте, которых писал софтвер для Department of Public Services, Infectious Diseases Unit . Штата Виктория, конечно, какого же еще? Тогда, во время Оно, число инфекционных заболеваний писалось работниками мелом на грифельной доске. Будучи человеком дотошным, я обратила внимание, что
- наиболее часто встречающиеся заболевания были кишечные
- и зарегистрированы они были где? Правильно мыслите, зайчики, в домах престарелых. В государственных домах престарелых, зайчики. В государственных.

"Однако, "пандемии" не объявляли.

Продолжение концерта.
Три года назад, когда моего мужа, прооперированного в частном госпитале, положили (вместе с другими прооперированными) в одну палату со стариком, больным пневмонией (!), я стала свидетельницей увлекательного разговора. Молодая девка (врач она там или ср*ч, я ХЗ, но в халате) стращала старика, убеждая его, что в его возрасте надо жить в доме престарелых!
(У старика, между прочим были и дети, и вполне себе живая жена, они его навещали, да и сам старик был бодрый). Эту молодую, хамскую тварь я запомнила потому, что она напрямую стращала старика смертью. Делаем вывод: госпиталям была дана команда по возможности отправлять стариков в дома престарелых, чтобы менеджмент домов деньги получал стариковские (как минимум, гос. пенсию, как максимум - еще и плату).

Заключительный акт концерта:
Публикации в СМИ, что больше всего стариков заражается и мрет от ковида в домах престарелых. Так, в Канаде 82% смертей от ковида - это обитатели домов престарелых, так же и в Северной Италии, и в Испании. Вывод: стариков утилизируют.

Предсказание будущего: помянем подохшую индустрию домов престарелых, и государственных, и частных. С их теперешней репутацией "утилизаторов стариков", любой, кто скажет: "А не поехать ли вам жить в дом престарелых?" - получит в репу.

И только не надо врать, что премьеры австралийских штатов не знали об эпид. ситуации (с кишечными, например, заболеваниями) в домах престарелых, Department of Public Services, Infectious Diseases Unit - это их, премьеров, вотчина (а не федералов, и не зеленых человечков с планеты Нибиру). Вся эта информация была доступна еще 30 лет назад.

Пользуясь случаем, хочу добавить, что преступления against humanity не имеют сроак давности и что насильственная "вакцинация" от ковида к ним относится.
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24.08.2020 08:32 Ответить
Руководство от Премьера штата Викотория, Австралия, Эндрюса, "как убить экономику штата ковидом" или "проще пареной репы".

Просто из-за смертей стариков от ковида в домах престарелых закрыть весь штат.
Так просто - ловкость рук, и ничего больше.
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24.08.2020 08:36 Ответить
И еще: сдается мне, что вот эти вот "слуги народные", Department of Public Services, Infectious Diseases Unit, существуют, и даже вполне себе получают зарплату от штата Виктория.
А, может, их расспросить как полагется, что там да как?
И почему они не информировали федералов все 30 лет с инфекционными заболеваниями в домах престарелых?
Или они информировали, да не пропускали местные коммуняки их информацию?
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24.08.2020 08:39 Ответить
 
 