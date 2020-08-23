В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 23 августа, зафиксированы 1 987 новых случаев заражения. При этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 987 человек, из них 159 детей и 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 500 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 104 958 человек, из них 7 140 детей и 10 455 медработников. Всего выздоровели 52 235 пациентов. 2 271 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 22 783 теста, из них 15 275 методом ПЦР и 7 508 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.