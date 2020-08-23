В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 23 августа, зафиксированы 1 987 новых случаев заражения. При этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 987 человек, из них 159 детей и 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 500 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 104 958 человек, из них 7 140 детей и 10 455 медработников. Всего выздоровели 52 235 пациентов. 2 271 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 22 783 теста, из них 15 275 методом ПЦР и 7 508 методом ИФА", - рассказал Степанов.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.
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Если у него нет мозгов ходить в маске - это его проблема.
Но если он завтра наденет кастрюлю на голову, мне ее тоже надеть??
Люди должны думать своей головой.
Но не спорю, было бы неплохо, если б у президента она тоже была и он бы показывал пример.
Висновок: 2100 гривень три тести, зіпсовані нерви в усіх родичів і знайомих, черги по 200 людей і втрачений час. Тому як вони рахують, тепер зрозуміло.
"С VI века оспа фигурирует под сохранившимся до сих пор её латинским названием variola, впервые употреблённым епископом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Марием из Аванша в https://ru.wikipedia.org/wiki/570_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 570 году . С этого времени оспа, под своим несменяемым именем, уносила ежегодно множество жизней в Европе. Среди https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B норманов , во время нашествия их на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж (в 846 г.), распространилась до ужасающих размеров. Заболел и приближенный короля Карла Лысого Коббо. Король, из опасения, что зараза дойдёт до него самого и его двора, приказал убить всех заражённых, а также и всех находившихся при больных."
Раньше делали Ig. Там много нюансов.
ПС Як на мене, то і одного блазня в кріслі президента - то вже забагато.
Герпес циркулює куди довший час,ніж Ковід..
Можливо людству прийдеться жити з ковідом ,як з герпесом...
І помирати.
Це, фактично, визнання повного провалу у створенні системи ПЛР-тестування на коронавірус на рівні області та міста Львова. Біля місяця тому Садовий піарив міську ПЛР-лабораторію, як створили у приміщеннях лабораторії Держспоживслужби. Ця лабораторія мала виконувати на початку біля 200 ПЛР-тестів на добу, а потім вийти на рівень 700 ПЛР-тестів. Проте після відкриття цієї лабораторії істотного зростання кількості проведених ПЛР-тестів не спостерігається.
вже йдеться на 1 вересня про 3000 інфікованих на день...
герыч"удобрения" в Бейруте, ротшильдовские сявки стали высовывать свои рыльца в комментариях на youtube. Ранее они сидели, но отсутствие денег стало сказываться.
Итак, после ликвидации Сулеймани и взрыва "удобрений" в Бейруте, следующим кандидатом стал
траффик кокаинарежим Мадуро. Покончи с мадуровским режимом - и деньги у Ротшильдов (и Сороса) совсем закончатся.
Стало мне интересно, а через какие банки Мадуро деньги от торговли наркотой отмывает?
Поазнала много интересного.
Вот, например:
"Scotiabank is proud to have a strong presence in Venezuela through our Representative Office and our affiliate, Banco del Caribe."
И где же находится этон самый Scotiabank.
А в Канаде.
"The Bank of Nova Scotia (French: La Banque de Nouvelle-Écosse), operating as Scotiabank (French: Banque Scotia), is a Canadian https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation multinational banking and financial services company. One of Canada's https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(banks) Big Five banks , it is the third largest Canadian bank by deposits and https://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization market capitalization ." (Вики)
Казалось бы, ежели банк в канде, та столько у него канадских вложений, то с какого буя ему Венесуэла то нужна?
А вот пиди же ты.
И возникает вопрос: а это не из Венесуэлы ли супружнице Трюдо (сыну лучшего друга СССР) полмиллиарда долларов на ее счет пришли?
"Venezuela y Palestinian leaders agreed to start a binational bank between the two countries to be kickstarted with 20 million Venezuelan Petros."
https://venezuelanalysis.com/news/13798
Как там центральный (!) банк Испании, а то
"Maduro Regime Is Moving Money Through Spain's Central Bank"
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/maduro-regime-is-moving-its-money-through-spain-s-central-bank
Хватит, или еще поискать?
Ковид, говорите?
а я полагаю, это имеет место быть иная "пандемия".
Надо просто побольше публиковать о смертях и заражениях в домах престарелых от ковида.
Преамбула, она же прелюдия.
Когда то, во время Оно, я работала на проекте, которых писал софтвер для Department of Public Services, Infectious Diseases Unit . Штата Виктория, конечно, какого же еще? Тогда, во время Оно, число инфекционных заболеваний писалось работниками мелом на грифельной доске. Будучи человеком дотошным, я обратила внимание, что
- наиболее часто встречающиеся заболевания были кишечные
- и зарегистрированы они были где? Правильно мыслите, зайчики, в домах престарелых. В государственных домах престарелых, зайчики. В государственных.
"Однако, "пандемии" не объявляли.
Продолжение концерта.
Три года назад, когда моего мужа, прооперированного в частном госпитале, положили (вместе с другими прооперированными) в одну палату со стариком, больным пневмонией (!), я стала свидетельницей увлекательного разговора. Молодая девка (врач она там или ср*ч, я ХЗ, но в халате) стращала старика, убеждая его, что в его возрасте надо жить в доме престарелых!
(У старика, между прочим были и дети, и вполне себе живая жена, они его навещали, да и сам старик был бодрый). Эту молодую, хамскую тварь я запомнила потому, что она напрямую стращала старика смертью. Делаем вывод: госпиталям была дана команда по возможности отправлять стариков в дома престарелых, чтобы менеджмент домов деньги получал стариковские (как минимум, гос. пенсию, как максимум - еще и плату).
Заключительный акт концерта:
Публикации в СМИ, что больше всего стариков заражается и мрет от ковида в домах престарелых. Так, в Канаде 82% смертей от ковида - это обитатели домов престарелых, так же и в Северной Италии, и в Испании. Вывод: стариков утилизируют.
Предсказание будущего: помянем подохшую индустрию домов престарелых, и государственных, и частных. С их теперешней репутацией "утилизаторов стариков", любой, кто скажет: "А не поехать ли вам жить в дом престарелых?" - получит в репу.
И только не надо врать, что премьеры австралийских штатов не знали об эпид. ситуации (с кишечными, например, заболеваниями) в домах престарелых, Department of Public Services, Infectious Diseases Unit - это их, премьеров, вотчина (а не федералов, и не зеленых человечков с планеты Нибиру). Вся эта информация была доступна еще 30 лет назад.
Пользуясь случаем, хочу добавить, что преступления against humanity не имеют сроак давности и что насильственная "вакцинация" от ковида к ним относится.
Просто из-за смертей стариков от ковида в домах престарелых закрыть весь штат.
Так просто - ловкость рук, и ничего больше.
А, может, их расспросить как полагется, что там да как?
И почему они не информировали федералов все 30 лет с инфекционными заболеваниями в домах престарелых?
Или они информировали, да не пропускали местные коммуняки их информацию?