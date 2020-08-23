РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9154 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 511 10

За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

В Киеве по состоянию на утро 23 августа еще у 307 жителей подтвердили заболевание COVID-19. Это самый высокий показатель суточного прироста больных коронавирусной болезнью для столицы и среди регионов с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Киеве выявили 307 случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболели 11 814 жителя столицы. При этом выздоровели 3 766 человек (84 за минувшие сутки). Умерли 167 человек (2 за минувшие сутки). Болеют 7 881 жителей столицы, что на 221 больше, чем сутками ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек

"За минувшие сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве - 307. Хочу отметить, мы не фиксировали больших вспышек в Киеве (я имею ввиду в общежитиях и пр.). Есть семейные вспышки у людей, которые вернулись из отпуска", - отметил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО 01
За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25469) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО - Цензор.НЕТ 7825
показать весь комментарий
23.08.2020 10:29
+2
Кожен день нові рекорди.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:19
+2
скоро места в больницах закончатся и будут умирать на коридорах.

а когда забирать больных будет вообще никуда они будут оставаться дома и зарожать родственников
радует что риск сдохнуть гараздо больший у тех кто не выполняет элементарные карантинные требования. природный отбор никто не отменял.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен день нові рекорди.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:19 Ответить
Киев в красной зоне не будет. Кафе, рестораны, магазины и общественный транспорт не закроют. Зеленский боится людей.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:23 Ответить
трохи рятує ситуацію те,що багато людей 50+ були привиті в обов"язковому порядку від туберкульозу ще при СССР...
це значно обмежує смертність..тому у Києві не буде "ломбардії" при навіть абсолютному похєренні епідміологічних заходів ..".Можливо з"являться лише мобільні крематорії від безвиході...
Кацапи з радістю допоможуть українцям такою "гуманітарною допомогою"...
За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО - Цензор.НЕТ 1934
показать весь комментарий
23.08.2020 11:37 Ответить
За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО - Цензор.НЕТ 7825
показать весь комментарий
23.08.2020 10:29 Ответить
Сегодня СНБО первее озвучили цифры, Кличко не успел.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:33 Ответить
скоро места в больницах закончатся и будут умирать на коридорах.

а когда забирать больных будет вообще никуда они будут оставаться дома и зарожать родственников
радует что риск сдохнуть гараздо больший у тех кто не выполняет элементарные карантинные требования. природный отбор никто не отменял.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:37 Ответить
Такого не будет никогда. Власть превратила инфекционные больницы в концлагеря. Там места всем хватит.
показать весь комментарий
23.08.2020 10:45 Ответить
ты идиот?
показать весь комментарий
23.08.2020 11:17 Ответить
Чому Кієв досі не закрили і не запровадили там справжній карантин?!
Чекаєте доки щоденна кількість захворілих збільшиться до 1000?! Дочекаєтесь!
показать весь комментарий
23.08.2020 15:03 Ответить
 
 