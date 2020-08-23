За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО. ИНФОГРАФИКА
В Киеве по состоянию на утро 23 августа еще у 307 жителей подтвердили заболевание COVID-19. Это самый высокий показатель суточного прироста больных коронавирусной болезнью для столицы и среди регионов с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные СНБО, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в Киеве выявили 307 случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболели 11 814 жителя столицы. При этом выздоровели 3 766 человек (84 за минувшие сутки). Умерли 167 человек (2 за минувшие сутки). Болеют 7 881 жителей столицы, что на 221 больше, чем сутками ранее.
"За минувшие сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве - 307. Хочу отметить, мы не фиксировали больших вспышек в Киеве (я имею ввиду в общежитиях и пр.). Есть семейные вспышки у людей, которые вернулись из отпуска", - отметил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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це значно обмежує смертність..тому у Києві не буде "ломбардії" при навіть абсолютному похєренні епідміологічних заходів ..".Можливо з"являться лише мобільні крематорії від безвиході...
Кацапи з радістю допоможуть українцям такою "гуманітарною допомогою"...
а когда забирать больных будет вообще никуда они будут оставаться дома и зарожать родственников
радует что риск сдохнуть гараздо больший у тех кто не выполняет элементарные карантинные требования. природный отбор никто не отменял.
Чекаєте доки щоденна кількість захворілих збільшиться до 1000?! Дочекаєтесь!