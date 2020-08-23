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Рост заболеваний COVID-19 фиксируется практически во всех регионах Украины: уже 17 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина, - Степанов
Минздрав продолжает разворачивать новые больницы, которые будут принимать больных с COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы фиксируем рост количества заболевших практически во всех регионах нашей страны, преобладающем большинстве регионов. Если посмотреть на наш базовый показатель, который составляет 40 новых выявленных случаев (коронавирусной болезни. - Ред.) за 14 дней на 100 тыс. населения, то по статистике на сегодняшне утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны, то есть в 17 областях. Мы и дальше разворачиваем наши больницы, вводим в перечень больниц, предоставляющих помощь больным COVID-19", - рассказал глава Минздрава.
Топ комментарии
+8 sunuyiwipmailtempinfo
показать весь комментарий23.08.2020 10:38
+3 Сергей Яковлев #435776
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+2 Garin Pioter
показать весь комментарий23.08.2020 10:46
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« В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.»
Бо ЗЕ-просирають рейтенги на місцях у стилі "і тут Остапа-ПОНЕСло-ТАК-ПОНЕСло"!
Источник: https://censor.net/n3215405
Президент Степанов, дай, угадаю: это те области, где на местных выборах победит ЕС?