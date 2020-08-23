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Новости Коронавирус и карантин
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Рост заболеваний COVID-19 фиксируется практически во всех регионах Украины: уже 17 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина, - Степанов

Рост заболеваний COVID-19 фиксируется практически во всех регионах Украины: уже 17 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина, - Степанов

Минздрав продолжает разворачивать новые больницы, которые будут принимать больных с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фиксируем рост количества заболевших практически во всех регионах нашей страны, преобладающем большинстве регионов. Если посмотреть на наш базовый показатель, который составляет 40 новых выявленных случаев (коронавирусной болезни. - Ред.) за 14 дней на 100 тыс. населения, то по статистике на сегодняшне утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны, то есть в 17 областях. Мы и дальше разворачиваем наши больницы, вводим в перечень больниц, предоставляющих помощь больным COVID-19", - рассказал глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Наближались вибори..... А інакше як їх відмінити, щоб потім і лугандон підключити?
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23.08.2020 10:38
+3
Боишься??сиди дома
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23.08.2020 10:41
+2
бряхня!
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23.08.2020 10:46
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Ну правильно - весной когда у нас было зараженных за месяц - как в Италии за пол-дня, то вы обосрались, загнали всех в карантин и запустили миллион загробитчан, попросив 2 недели не бухать с корешами и родней, а сидеть в изоляции. А теперь - опять обосрались. Сралин за в тыщу раз меньший прокол выкашивал тысячами таких "чиновников".
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23.08.2020 10:37 Ответить
Боишься??сиди дома
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23.08.2020 10:41 Ответить
Рост идет не Ковида, а тестирований. А тесты неточные, врут на 70%. Вот и рост. Все на ковид списывают и ОРВИ и грипп и бронхит и пневмонии. В Швеции не было карантина, пик пришелся на начало апреля , когда умерло 115 человек за день, держался 3 дня и резко пошел на спад. Сейчас там все лето смертность мизерная. В Украине за 3 мес общая смертность даже уменьшилась. Так что идите лесом со своим карантином и не доплачивайте врачам за фальсификацию.
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23.08.2020 19:43 Ответить
Звідки ти,мізерія, знаєш сраліна і що він робив? Шукаєш простих рішень? А їх не буває!
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23.08.2020 10:41 Ответить
"гигант", а ты поедь на раскопки тысяч расстрельных рвов, может мозг снизу поднимется туда где должен быть. с совками не спорю, безнадежно, сразу -
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23.08.2020 12:49 Ответить
Наближались вибори..... А інакше як їх відмінити, щоб потім і лугандон підключити?
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23.08.2020 10:38 Ответить
З язика зняв! Ось це і є проблема. вибори на яких зелєпукіним ні чого не світить, то чому б незапугати людей ковідом, ні хто ж не перевіряє за адресою!!!
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23.08.2020 11:14 Ответить
Да, Степашка, это твоё главное достижение на этой должности. Добросовестно хлеб свой отрабатываешь - не зря говорят про эксперимент на живучесть этой нации.

« В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.»
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23.08.2020 10:41 Ответить
Не знаю как кого но меня уже просто достала эта лицемерная фраза " не соответствуют требованиям ослабления карантина"... Да пишите прямо и соответствующими словами ( о каком на хр... ослаблении речь) - Значительное количество регионов подпадает под категорию ведения более жесткого карантина ( оранжевой и красной зон). А то " не подпадают под ослабление" да у нас 90% страны ( судя по картам) в "зеленой зоне по прежнему , а там куда " ослаблять". В общем игра слов, словоблудство и полная ахинея. А страна вышла в это время на третье место по количеству выявленных зараженных в сутки на третье место ( а если учитывать соотношение населения) то на уверенное первое место. В общем " чемпионы" блин горелый.
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23.08.2020 10:46 Ответить
бряхня!
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23.08.2020 10:46 Ответить
Смех вылечивает. Побольше кварталов, и вечерних и ночных и дневных, и утренних.
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23.08.2020 10:49 Ответить
Карантин в любому випадку би був.Он майже у всіх країнах хочуть посилювати.А скоро буде сезон распіраторних захворювань.Так що,чекайте повну зупинку країни на довгі місяці.А від так доведення її до банкрутства.
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23.08.2020 10:56 Ответить
Я думаю зупинки не буде. Зеленський боїться людей.
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23.08.2020 11:09 Ответить
https://censor.net/user/439819 А я думаю буде.Багато людей,самі хочуть цього.Хтось працює в онлайні.хтось просто має запасні кошти.Наші ж люди егоїсти.Їм пофіг,що з їхнім сусідом буде.Ну подумаєш залишиться декілька мільйонів,без засобів існування,ну і що? В 90-х що було краще? Саме така логіка в людей.Та й всі рекомендації по вірусу країни не самі приймають,а їм кажуть як робити.
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23.08.2020 11:15 Ответить
Якшо офіційно - самі, бо ВОЗ надає рекомендації. А накази йдуть з іншого місця, колись дізнаємось певно - звідки. Шоб тіки не запізно було.
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23.08.2020 11:31 Ответить
https://censor.net/user/126283 Так не тільки воз,а міжнародний валютний фонд,він ж давав кредити навіть на цей вірус.Майже всі країни зараз у великих кредитах.Подивіться на Іспанію,Італію і тд.Будуть виконувати як слухняні собачки і Україна також.Ми попали в серйозний заміс.Без кредитів погано,але і кредити потрібно віддавати з відсотками.
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23.08.2020 11:35 Ответить
Квартальным идиотам нужно запилить еще больше видосиков, ведь таким образом быдло увидит что прикольный чувачек работает и короновирус скоро будет побежден. Кстати, если зелесрань опять закроет метро и остановит весь бизнес по стране на карантин, то я первым пойду с коктейлями молотова к охфису квартального дурачка. уже запарили эти зеленые кретины неспособные разруливать зашквары в стране
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23.08.2020 10:57 Ответить
На 25 жовтня офіційне ЗЕджерелодлялохів планує позакривати/прорядить більшість МісцевихВиборців! Чому?
Бо ЗЕ-просирають рейтенги на місцях у стилі "і тут Остапа-ПОНЕСло-ТАК-ПОНЕСло"!
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23.08.2020 11:00 Ответить
"степоновские" манипуляторы - фиксаторы увидели рост там ,где из кармана украинского народа можно взять монеты...
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23.08.2020 11:02 Ответить
Весной люди больше боялись и больше придерживались правил гигиены и ношения масок.Сейчас расслабились и заболеваний стало больше .
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23.08.2020 11:04 Ответить
Наверное ты еще весной ,,заболел,,и до сих пор не ,,вылечился ,,
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23.08.2020 12:19 Ответить
Вірус відчуває що скоро вибори, і там де зелені мають отримати копняка під сідничний м'яз чомусь відразу ж зона карантину з зеленої змінюється на червону. Що там думає з цього питання автор ковидла доктор Барік і доктор Фаучі?
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23.08.2020 11:12 Ответить
Ковидная секта шарлатанов и верующие в масках бесполезны и даже вредны для экономики и здоровья любой нации. Бесловесное стадо руководимое жлобами это будущее рабство для всех. отсидется не получится.
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23.08.2020 11:26 Ответить
А, кто по Вашему не жлобы, существуют ли они в природе?
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23.08.2020 11:30 Ответить
В природе все есть. Но человек который не заботится о собственной выгоде, опасный человек. А жить честно это выгодно но некоторые этого не чуствуют вот это и есть жлобы.
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23.08.2020 12:11 Ответить
Извините, я бы хотел узнать Ваше мнение, какие не жлобы могут прийти к власти, чтобы не было стада, ими руководимого
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23.08.2020 12:25 Ответить
Без разницы какого политика выбирать програму смотреть и разбираться треба, выгодна вам или нет. Если там написано что судьи и шерифы с прокурами выбираются и увольняются громадой то можно. А профессиональные политики все жлобы с детства без разницы.Но их надо воспитывать чтоб они писали такие програмы. Запрос нужен от выборцив, а политики найдутся.
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23.08.2020 13:04 Ответить
Вы-оптимист-утопист, где Вы видели , что бы программы выполняли
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23.08.2020 13:46 Ответить
В вооруженых граждан Запорожской Сичи. Где выборы были каждый год. Договор сотовляют или пролонгируют и живут по договору это и есть програма. Програма это договор.который обсуждают, а не обицянки.В Киевской Руси состовляли ряд (договор) с новым князем. А мы не доросли социально до этого. Растеряли эти качества.
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23.08.2020 14:46 Ответить
Тут как-то нечего комментировать, Вы еще про каменный век вспомните
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23.08.2020 15:05 Ответить
военная демократия каменного века в социальном плане выше чем стадные ждуны совка ,которыми мы являемся. У каждого охотника с каменным топором социальный статус выше чем у пузатого интилегента.Ни самостоятельносит ни влияния полная зависимость от власти. Сказали что бессимптомный больной вот и иди на изоляцию.
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23.08.2020 16:00 Ответить
Все, что Вы пишите- весьма спорно. Вы при "совке"-то жили? Думаю, что вряд ли.
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23.08.2020 16:03 Ответить
стіпанов, іди нх.
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23.08.2020 12:12 Ответить
Степанов не боится потом отвечать за все это?
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23.08.2020 12:17 Ответить
"по статистике на сегодняшне утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны, то есть в 17 областях."
Источник: https://censor.net/n3215405

Президент Степанов, дай, угадаю: это те области, где на местных выборах победит ЕС?
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23.08.2020 12:50 Ответить
Эй, Президент Степанов, когда области закрывать на дурантин будете, где Слуги Народа пролетают осенью на выборах?
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23.08.2020 12:51 Ответить
 
 