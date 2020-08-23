Рост заболеваний COVID-19 фиксируется практически во всех регионах Украины: уже 17 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина, - Степанов

Минздрав продолжает разворачивать новые больницы, которые будут принимать больных с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фиксируем рост количества заболевших практически во всех регионах нашей страны, преобладающем большинстве регионов. Если посмотреть на наш базовый показатель, который составляет 40 новых выявленных случаев (коронавирусной болезни. - Ред.) за 14 дней на 100 тыс. населения, то по статистике на сегодняшне утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны, то есть в 17 областях. Мы и дальше разворачиваем наши больницы, вводим в перечень больниц, предоставляющих помощь больным COVID-19", - рассказал глава Минздрава.

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