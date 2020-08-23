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Кипр продавал гражданство коррупционерам. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники, - расследование Аль-Джазиры

Кипр продавал гражданство коррупционерам. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники, - расследование Аль-Джазиры

Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к 1500 конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду сомнительных лиц, представляющих серьезную угрозу безопасности ЕС. В перечне также есть фамилии известных украинцев.

Об этом говорится в пресс-релизе Аль-Джазиры, который есть в распоряжении Украинской правды, а также на сайте с опубликованными слитыми документами, передает Цензор.НЕТ.

Следственное подразделение Аль-Джазиры получило доступ к паспортным данным множества лиц, купивших кипрский "золотой паспорт". Оказалось, что среди приобретателей кипрского гражданства есть большое количество людей, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находятся в международных санкционных списках и тому подобное.

Расследователи изучили заявки на получение гражданства страны по инвестиционной схеме для более чем 2500 человек в период с 2017 по 2019 год и обнаружили, что многие из них нарушают как правила Евросоюза, так и нынешние кипрские правила.

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Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год островное государство, в частности, продало паспорта 35 людям, которым либо предъявлены уголовные обвинения, либо они осуждены, либо находятся под международными санкциями. Однако паспорта Кипра дали их владельцам право жить и путешествовать по всему ЕС. Еще 40 заявителей, которые купили кипрское гражданство, занимали государственные посты в разных странах или были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег и взяточничеству.

Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения. И из-за этого, вероятно, Европейский Союз будет призывать островное государство полностью отказаться от схемы "золотых паспортов".

При этом немецкий евродепутат Свен Гиегольд, выступающий за ужесточение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег по всей Европе, сказал, что ситуация с продажей паспортов Кипра является крайне тревожной.

"Европейский парламент очень ясно дал понять, что гражданство не продается. Гражданство не должно быть товаром. Такой паспортный режим представляет угрозу для безопасности Европы", - отмечается в статье.

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В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы:

  • Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.
  • Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.
  • Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.
  • Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.

Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи в Кремле, а также 500 граждан Китая, готовых заплатить миллионы долларов за паспорт ЕС, который предоставляет юридические, банковские и туристические привилегии.

Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.

Автор: 

гражданство (1312) Злочевский (148) Кипр (230) коррупция (8554) Лебедев (136) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+5
Высоко "моральная" Европа. И эти поцы, точнее озавбоченные моральные уроды, учат нас, как бороться с коррупционерами.
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23.08.2020 10:57
+5
А где фамилии известных украинцев?
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23.08.2020 11:01
+5
"Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян."
---------
Кремлёвские "ненавидящие" Запад "патриоты" любят получать европейские паспорта и переселять туда свои семьи. К сожалению даже такие простые вещи не складываются в голове у сторонников ОПЗЖ и других ватных партий.
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23.08.2020 11:01
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Высоко "моральная" Европа. И эти поцы, точнее озавбоченные моральные уроды, учат нас, как бороться с коррупционерами.
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23.08.2020 10:57 Ответить
киприоты ..далее цензура.... а шого Беню не вспоминают который с Боголюбовым прикупили пашпорта и Гражданство Кипру..??? дебильный паскудный островок и народец Кипр той...голый камень и больше ничего зато оттуреченные киприоты базар устроили...
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23.08.2020 11:05 Ответить
витекла інфа тільки з 2017 року - а вони прикупили собі раніше
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23.08.2020 12:21 Ответить
А где фамилии известных украинцев?
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23.08.2020 11:01 Ответить
Перше, що в голову прийшло. Якісь шавки.
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23.08.2020 11:05 Ответить
навіть фио бені постіснялись вказати...
Напевне, і аль-джазірі беня з рижою мраззю забашляли, щоб не показували...
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23.08.2020 11:19 Ответить
The Guardian: КОЛОМОЙСЬКИЙ, БОГОЛЮБОВ, ГРИГОРИШИН, СТЕЦЕНКО З ICU "КУПИЛИ" ГРОМАДЯНСТВО КІПРУ
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23.08.2020 11:17 Ответить
"Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян."
---------
Кремлёвские "ненавидящие" Запад "патриоты" любят получать европейские паспорта и переселять туда свои семьи. К сожалению даже такие простые вещи не складываются в голове у сторонников ОПЗЖ и других ватных партий.
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23.08.2020 11:01 Ответить
Є попит- буде і пропозиція. Nothing personal, just business.
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23.08.2020 11:02 Ответить
интересно,откуда у Аль Джазиры эти данные если они засекреченные,лишь бы что ********* ради хайпа
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23.08.2020 11:02 Ответить
а хто підкаже звдки наша релігія??? От і маємо. Вчить матчастину завжди
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23.08.2020 11:04 Ответить
Кипр продавал гражданство коррупционерам. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники, - расследование Аль-Джазиры - Цензор.НЕТ 7274
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23.08.2020 11:08 Ответить
Нормальная практика... нам то и продать нечего...
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23.08.2020 11:13 Ответить
А бубочка там не фігурує? Чи Лєнка?
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23.08.2020 11:19 Ответить
Вифсьоврьотє!
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23.08.2020 11:28 Ответить
Ойопт, вотетоновость! Ждем следующего расследования на тему " Деньгі нє пахнут".
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23.08.2020 11:33 Ответить
уже давно нужно было запретить офшоры.
а всех мразей, которые выводят деньги из страны ликвидировать и скормить собакам.
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23.08.2020 11:34 Ответить
Можно подумать Европа не знает для чего ей Кипр)) Или европейские политики все такие честные и живут на одну зарплату?))
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23.08.2020 11:38 Ответить
Не Кіпр, а Британія. Не корупціонерам, а власній агентурі. Не продавав, а легалізовував.
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23.08.2020 11:46 Ответить
Это неполный список, а только за период 2017-2019.
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23.08.2020 12:20 Ответить
Кипр, к слову, географически - Азия. Единственный прецедент для Евросоюза, у которого сказано, что членом ЕС может стать любое европейское государство. Но когда его принимали, придумали оправдание, что он исторически и культурно Европа, а не Азия.
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23.08.2020 12:24 Ответить
Скорее всего, речь идет о греческой части Кипра. Хотя не понятно
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23.08.2020 12:45 Ответить
"Огласите весь список, пжалста".
Новость без фактов превращается в базарную сплетню.
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23.08.2020 13:02 Ответить
коля и на кипре хороший парень.
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23.08.2020 14:27 Ответить
Америка тоже продает. Всем желающим. Что в этом такого?
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23.08.2020 14:32 Ответить
діти, коли ви всі в школу почнете ходити...
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23.08.2020 17:12 Ответить
А у "ВнутріМКАДді" "тямковитість" не викладають... Вони про "грінкарту" не чули...

- В чому різниця між паспортами України і Росії?
- Для отримання українського паспорта потрібно постоять у черзі, а російський насильно нав"язують та змушують брать...
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23.08.2020 17:41 Ответить
Кіпр за такий злочин треба позбавити членства в ЄС та ввести проти них санкції ЄЄ.
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23.08.2020 14:41 Ответить
 
 