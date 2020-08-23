Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков
Письмо председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука в Верховную Раду о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям поступило в Верховную Раду и передано на рассмотрение парламентских комитетов, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.
"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты будет рассматривать эти вопросы", - сказал Разумков журналистам на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Прогнозировать результаты рассмотрения обращения главы украинской делегации в ТКГ в Минске в парламентских комитетах спикер Рады не стал.
"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", - добавил спикер парламента.
Председатель ВР также отметил, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"По состоянию на сегодня вы неоднократно видели и позицию президента, он об этом говорил. Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, то стоило бы услышать позицию и других представителей, в том числе и представителей Офиса президента - Андрей Борисович Ермак ответственный за это направление. Насколько мне известно, никакой дополнительной информации не поступало. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", - сказал Разумков.
Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.
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У вас аж руки *********, щоб догодити фуйлу.
а ещё хотелось бы выслушать того чудака, который в нарушение Конституции Украины передал внешнюю политику из рук президента в руки Ермака
- офис президента не является государственным органом
- офис президента не отвечает за урегулирование или ещё за что-то. Его полномочия выписаны.
- руководитель офиса президента Ермак даже не является госслужащим.
Стара комуняка молиться на Кремль.
Голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін (слуга народу) => "Я не вижу никакой проблемы, если местные выборы в ОРДЛО пройдут на основании отдельного постановления Верховной Рады".
P.S.
Фокин - «Россию надо понять, если бы она не захватила Крым, туда пришли бы американцы.........»
Кравчук - «......народ Донбасса восстал в 2014, и надо вести переговоры с людьми, которые там живут».
Ну ось і з'явилися перші прямі докази того, що перемир'я на Донбасі зеЛенін отримав у обмін на капітуляцію, на проведення виборів у ордло, та приєднання ордло до України. Або України до ордло. Все залежить від точки зору та сидіння спостерігачів.
именно поросенко - начал при посредничестве кремлядей - вести переговоры с террористами на донбассе в 2014 при помощи мертвечуков и фуричей, которых представлять Украину - послал предатель Украины поросенко..
в 2019, если бы поросенко не сфальсифицировало выборы, то во второй тур - должна была выйти тимошенко и зеленский.. но поросенко, и здесь нагадил украинцам..
зеленский - это продукт преступлений поросенко против Украины и его антирейтинга у народа Украины..
чисто гипотетически (вернее...тупо организационно)
как провести выборы если нет доступа даже ОБСЕ??? кандидаты... чьих будут? по каким паспортам? (у половины ж рашкина курица на обложке...то мо пусть в рашке и выбирают?) списки? агитация? избиркомы? и самое главное - Законы...по каким Законам и правилам ???
плюс вооруженные сепары и чужие войска шастают по улицам...и через неконтролируемую границу эшелонами прут...хрен пойми шо! заложники и пленники по карцерам и т.д...
какие выборы???? какие выборы в стане врага????? нафига ?????
клоун даже тут пародирует
І як там сформульовано "місцеві вибори на всій території Донецької та Луганської областей"? Чи якось інакше?
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько -демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей убивць окупантів, прокремлівських - терористів, цих фашистів опричників - яничар ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
У нас вже завгоспи керують виборчим процесом? Дожилися! (((