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Новости Агрессия России против Украины
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Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков

Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков

Письмо председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука в Верховную Раду о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям поступило в Верховную Раду и передано на рассмотрение парламентских комитетов, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты будет рассматривать эти вопросы", - сказал Разумков журналистам на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прогнозировать результаты рассмотрения обращения главы украинской делегации в ТКГ в Минске в парламентских комитетах спикер Рады не стал.

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"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", - добавил спикер парламента.

Председатель ВР также отметил, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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"По состоянию на сегодня вы неоднократно видели и позицию президента, он об этом говорил. Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, то стоило бы услышать позицию и других представителей, в том числе и представителей Офиса президента - Андрей Борисович Ермак ответственный за это направление. Насколько мне известно, никакой дополнительной информации не поступало. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", - сказал Разумков.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

Автор: 

Кравчук (1226) местные выборы (2752) Донбасс (26955) Разумков Дмитрий (1520) Ермак Андрей (1254)


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Топ комментарии
+39
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 740
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23.08.2020 11:33
+35
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 5574
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23.08.2020 11:29
+34
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2029
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23.08.2020 11:32
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Побачимо, побачимо..
У вас аж руки *********, щоб догодити фуйлу.
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23.08.2020 11:26 Ответить
необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.


а ещё хотелось бы выслушать того чудака, который в нарушение Конституции Украины передал внешнюю политику из рук президента в руки Ермака
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23.08.2020 12:11 Ответить
Мало того, у нас в стране глава вісшего законодательного органа не знает, что

- офис президента не является государственным органом

- офис президента не отвечает за урегулирование или ещё за что-то. Его полномочия выписаны.

- руководитель офиса президента Ермак даже не является госслужащим.
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23.08.2020 12:44 Ответить
Предлагаю кравчучку вместо Минска отправить в Лугандон, и пусть орки с }{уйлом впридачу его самого там и "выбирают".
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23.08.2020 11:28 Ответить
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 5574
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23.08.2020 11:29 Ответить
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2029
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23.08.2020 11:32 Ответить
ЗЕбилы-малороссы сдают Украину.Эти мрази ещё страшнее чем рыговские ублюдки
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23.08.2020 11:29 Ответить
«Будапештський Меморандум 2.0»

Стара комуняка молиться на Кремль.
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23.08.2020 11:30 Ответить
Є така професія - Батьківщину продавати......
Голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін (слуга народу) => "Я не вижу никакой проблемы, если местные выборы в ОРДЛО пройдут на основании отдельного постановления Верховной Рады".

Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2258
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23.08.2020 11:32 Ответить
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 740
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23.08.2020 11:33 Ответить
И напоследок жму руку
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23.08.2020 14:04 Ответить
виплюнь Г+Г
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23.08.2020 17:14 Ответить
Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 9736
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23.08.2020 20:10 Ответить
Стаття 111. Державна зрада.
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23.08.2020 11:34 Ответить
100% ++++++
P.S.
Фокин - «Россию надо понять, если бы она не захватила Крым, туда пришли бы американцы.........»
Кравчук - «......народ Донбасса восстал в 2014, и надо вести переговоры с людьми, которые там живут».
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23.08.2020 11:49 Ответить
Я так понял этот высер Кравчука, что на Майдане народ не восстал, а совершил государственный переворот. Пускай в Гиркина спросит кто там на Донбассе "восстал", блин, нам ещё старых клоунов не хватало.
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23.08.2020 12:26 Ответить
Даааа, обфоршматился Леонид то Макарович. Обгадился то по полной. Мог бы войти в историю, как личность, а теперь войдет в историю, как гнида.
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23.08.2020 11:35 Ответить
Выборы,выборы- кандидаты пид@ры! (с)
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23.08.2020 11:36 Ответить
Говорят Кравчук, вошел в переговорную группу, чтобы выбить себе у Путина российскую пенсию.
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23.08.2020 11:39 Ответить
https://censor.net/news/3214765/kravchuk_na_zasedanii_tkg_poobeschal_poprosit_radu_peresmotret_postanovlenie_kotoroe_po_mneniyu_ordlo пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.Источник: https://censor.net/n3215409 Хто може розказати з точки зору українського права, а що таке "Мнение ОРДЛО"? Чи може "Мнение Пушилина и Козака" бути підставою для змін законів України? До якого маразму можемо дійти?
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23.08.2020 11:40 Ответить
зебені вмикають дурня і тупо виконують забаганки пуйла.
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23.08.2020 12:36 Ответить
Разумков - "Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду"

Ну ось і з'явилися перші прямі докази того, що перемир'я на Донбасі зеЛенін отримав у обмін на капітуляцію, на проведення виборів у ордло, та приєднання ордло до України. Або України до ордло. Все залежить від точки зору та сидіння спостерігачів.
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23.08.2020 11:41 Ответить
кравчук - не позорь Украину... дедушка решило заработать российских фублей..
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23.08.2020 11:46 Ответить
спочатку Україну обгадили ви всі, 73/43%зебіли, коли привели до влади клована і його слуг уродів.
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23.08.2020 17:22 Ответить
зеленский - это не выбор украинцев, а антирейтинг мародерища поросенко, который за 5 лет разграбил Украину и помогал пукину оккупировать Украину..
именно поросенко - начал при посредничестве кремлядей - вести переговоры с террористами на донбассе в 2014 при помощи мертвечуков и фуричей, которых представлять Украину - послал предатель Украины поросенко..
в 2019, если бы поросенко не сфальсифицировало выборы, то во второй тур - должна была выйти тимошенко и зеленский.. но поросенко, и здесь нагадил украинцам..
зеленский - это продукт преступлений поросенко против Украины и его антирейтинга у народа Украины..
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23.08.2020 17:40 Ответить
а если включить логику и выключить угодничество ***** и ****** типа сивошки ?
чисто гипотетически (вернее...тупо организационно)
как провести выборы если нет доступа даже ОБСЕ??? кандидаты... чьих будут? по каким паспортам? (у половины ж рашкина курица на обложке...то мо пусть в рашке и выбирают?) списки? агитация? избиркомы? и самое главное - Законы...по каким Законам и правилам ???
плюс вооруженные сепары и чужие войска шастают по улицам...и через неконтролируемую границу эшелонами прут...хрен пойми шо! заложники и пленники по карцерам и т.д...
какие выборы???? какие выборы в стане врага????? нафига ?????
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23.08.2020 11:51 Ответить
Они не руководствуются такой для них ерундой, как "здравый смысл", они руководствуются исключительно указаниями их хозяев, а конечный их хозяин сидит в Кремле.
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23.08.2020 11:58 Ответить
наша "валентина терешкова", обнуливщая пуйло
клоун даже тут пародирует
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23.08.2020 11:53 Ответить
Нах... мне нужно мнение какого-то Дерьмака? Это кто еще такой?
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23.08.2020 11:58 Ответить
ватный гнойный *******
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23.08.2020 13:40 Ответить
Краще вже провести в Україні референдум про відділення від цієї онкології з півтисячою тільки танків, ніж впихувати гниднмк в Україну. Завтра орки з цими танками будуть будувати кацапський "мир" у нас в Дніпрі...
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23.08.2020 12:08 Ответить
Чи відокреммити на років 10 локи Україна не стане досить потужною країною і санкції не доконають Кацапію АЛЕ ЦЕ ЗРУЙНОВАНЕ ГЕТО ЗАРАЗ УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБНО - ХАЙ КАЦАПІЯ ВИПЛАЧУЄ КОНТРИБУЦІЮ ЗА РУЙНУВАННЯ ДОНБАСУ І ВИВІЗ В РАСЄЮ І РОЗПИЛ ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ НА МЕТАЛЛ
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23.08.2020 12:15 Ответить
Письмо председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука в Верховную Раду о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашения Источник: https://censor.net/n3215409


Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 1992
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23.08.2020 12:12 Ответить
Какой комитет? Какое мнение завхоза? Ещё бы спросили мнение главного полировщика причёски Гордона. Кремлёвские мудаки не могут указывать украинцам что вписывать в законы, а что не вписывать! Что ещё там можно обсуждать? Видно же что путинская ОПГ уже просто откровенно издевается над нашей властью...
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23.08.2020 12:15 Ответить
наша ли эта власть?зеопарыши во главе с гнусавым наркоманом-не власть мне
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23.08.2020 12:21 Ответить
К сожалению, уровень политической безграмотности и инфантильности населения привёл нас к таким результатам...
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23.08.2020 12:32 Ответить
Так о почему ковид рисуют,выборы оттянуть и провести вместе с лугандоном ?
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23.08.2020 12:16 Ответить
З повним текстом листа де можна ознайомитись?
І як там сформульовано "місцеві вибори на всій території Донецької та Луганської областей"? Чи якось інакше?
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23.08.2020 12:17 Ответить
Пошукайте на сайт ОПУ, його там писали, Кравчук тільки підпис поставив, йому вже по-барабану що підписувати чи казати.
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23.08.2020 12:30 Ответить
Короче, кацапы решили всё таки втюхивать ОРДЛО Украине, тут и перемирие организовали для этого, долго не стреляли, повод проводить есть...а вот как со всем остальным, допуск на территорию украинских партий, агитация. контроль границы...думаю, рашисты уже настроили схем и всё будет выглядеть гибридно...в конце концов "та сторона" останется в выигрыше
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23.08.2020 12:22 Ответить
Местные выборы в лугондоне означают признание лугондона. Это недопустимо...
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23.08.2020 12:23 Ответить
Это не признание лугандона - это ПИ.ДЕЦ Украине, прости Господи...
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23.08.2020 13:38 Ответить
Председатель ВР также отметил, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.- "кремлевский крот" отвечает за куйловые условия для Украины,которые априори не отвечают интересам Украины и ее народа и есть вражеские в своей сути как таковы...Выслушать народ Украины и провести референдум в другом случае можно будет слушатьуставшие "ноги" убегающие от гнева украинского народа...
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23.08.2020 12:33 Ответить
Ермака ,можно заслушать только ,как соучастника ,по Гос. Измене😡
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23.08.2020 12:36 Ответить
гниди
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23.08.2020 13:10 Ответить
Как можно было избрать председателем ВР субъекта с лицом патологического предателя?
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23.08.2020 13:56 Ответить
-
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько -демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей убивць окупантів, прокремлівських - терористів, цих фашистів опричників - яничар ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
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23.08.2020 14:04 Ответить
Закон про декумунізацію говорить, що Кравчука треба викинути на смітник.
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23.08.2020 14:04 Ответить
А кто такой Кравчук? Он что,"субект законодавчої ініциативи"?,шо его письма раздали в комитеты?
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23.08.2020 14:15 Ответить
Старая коммуняцкая ***** готова отсасывать у кого угодно. А Зе пионэры внимают его учению. Ублюдки.
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23.08.2020 14:30 Ответить
Дима, Ростов не резиновый
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23.08.2020 16:38 Ответить
я так думаю, що ветерани після маошу завтра залишаться під Верховною Радою ночувати, щоб зебіли і слуги уродів остаточно не перейшли червоних ліній.
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23.08.2020 17:24 Ответить
необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

У нас вже завгоспи керують виборчим процесом? Дожилися! (((
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23.08.2020 17:42 Ответить
А де текст того пісьма?
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23.08.2020 17:46 Ответить
Ермак только "за", ведь он и "та сторона" это одно и тоже, впрочем как и Кравчук с Зеленским. А эти так называемые "Минские договоренности", уже давно нужно переименовать в "Оманские договоренности", для точности и перенести их нужно в столицу Омана Маскат, и назвать их "Маскатские договоренности", что очень созвучно смыслу этих переговоров.
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23.08.2020 19:59 Ответить
може пора не лиси писати, а до церкви сходити?
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23.08.2020 21:40 Ответить
 
 