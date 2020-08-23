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В ВСУ за сутки 48 новых случаев COVID-19, всего болеет 579 человек, -

В ВСУ за сутки 48 новых случаев COVID-19, всего болеет 579 человек, -

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Медицинскими силами ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих", – говорится в сообщении. 

На лечений дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек: Киевская область - 9 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 3 работника ВСУ, Черниговская область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 военнослужащий и Тернопольская - 1 военнослужащий).

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Всего по состоянию на 10:00 23 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 579 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 901 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 239 человек.

За время пандемии в ВСУ выздоровели - 887 человек, летальных исходов - 6.

Также читайте: Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Херсонской, - СНБО

Автор: 

армия (8490) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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23.08.2020 18:03 Ответить
 
 