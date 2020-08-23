Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады, - Разумков
Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября, однако ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило руководство парламента отказаться от этой идеи, заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.
"Мы с вами неоднократно об этом говорили. Мы надеялись, что у нас будет уменьшение количества заболевших, однако вы видите, что за последнюю неделю за 2 тысячи заболевших в день перевалил показатель. Если честно, надеялись, что с началом пленарной сессии (с 1 сентября 2020г. – Ред.) мы сможем вернуться к допуску журналистов в кулуары, но пока что держим паузу, потому что вы сами видите статистику", - сказал Разумков в воскресенье в ходе брифинга у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Спикер парламента отметил, что когда ситуация с пандемией коронавируса улучшиться, журналисты смогут вернуться на работу в кулуары Верховной Рады.
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«Дорогенькі», де ви ?!
Нас нє утєшиш, піськой мясістой !
Нас нє заманєш бєшеним Ківой !!!
Лівой! Лівой! Лівой !»
Парни плечисты!
Нас не заманишь
Большой грудью мендель
И зЕлени попой!
Если устанет правя,
То левой, левой, левой!
І, юний Кравчук впєрєді ! »
Уррррррррряяяяяя, таварісчі !!
ДумайТЕ! (с)
Я вот думаю, что Кравчука следует за такое письмо, объявить пособником террористов.