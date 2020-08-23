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Новости Коронавирус и карантин
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Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады, - Разумков

Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады, - Разумков

Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября, однако ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило руководство парламента отказаться от этой идеи, заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"Мы с вами неоднократно об этом говорили. Мы надеялись, что у нас будет уменьшение количества заболевших, однако вы видите, что за последнюю неделю за 2 тысячи заболевших в день перевалил показатель. Если честно, надеялись, что с началом пленарной сессии (с 1 сентября 2020г. – Ред.) мы сможем вернуться к допуску журналистов в кулуары, но пока что держим паузу, потому что вы сами видите статистику", - сказал Разумков в воскресенье в ходе брифинга у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер парламента отметил, что когда ситуация с пандемией коронавируса улучшиться, журналисты смогут вернуться на работу в кулуары Верховной Рады.

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Автор: 

ВР (29226) журналистика (3285) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Молодець Діма. Нічого розбещувати журналістів спостеріганням рукоблуддя Ківи.
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23.08.2020 11:47
+6
повезло пукину с этими клоунами, которые разваливают, грабят и позорят Украину..
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23.08.2020 11:48
+4
Раньше могли не пускать под поводом что пуйло нападет, а теперь коронавирус... А выборы вообще нужны народу? Естественно нет, то пускай правят вечно кто уже при власти, пока окончательно не победят ковид...
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23.08.2020 11:48
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Молодець Діма. Нічого розбещувати журналістів спостеріганням рукоблуддя Ківи.
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23.08.2020 11:47 Ответить
Раньше могли не пускать под поводом что пуйло нападет, а теперь коронавирус... А выборы вообще нужны народу? Естественно нет, то пускай правят вечно кто уже при власти, пока окончательно не победят ковид...
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23.08.2020 11:48 Ответить
повезло пукину с этими клоунами, которые разваливают, грабят и позорят Украину..
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23.08.2020 11:48 Ответить
Теперь она увидим как кива дрочит или хотят под шумок протащить какое-то очередное гуано без лишних глаз?
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23.08.2020 11:50 Ответить
А Лізавєту Похуцкуйу в маскє?
Тоже ніт....
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23.08.2020 11:56 Ответить
за весь беспредел в Украине, который сейчас происходит - будет отвечать персонально дуремар, прислуга олигархов и враг Украины - зеленский..
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23.08.2020 11:51 Ответить
То шо, так і не будемо знати про анала-табу, і хто, як там, і куди, поправляє піську?
«Дорогенькі», де ви ?!
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23.08.2020 11:54 Ответить
"Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады, - Разумков" - так может и всех остальных, кроме ЖОПыЗ? Пандемия однако...
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23.08.2020 12:00 Ответить
«Ми журналісти, народ плєчістий !
Нас нє утєшиш, піськой мясістой !
Нас нє заманєш бєшеним Ківой !!!
Лівой! Лівой! Лівой !»
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23.08.2020 12:00 Ответить
Мы ЖОПениЗды,
Парни плечисты!
Нас не заманишь
Большой грудью мендель
И зЕлени попой!
Если устанет правя,
То левой, левой, левой!
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23.08.2020 12:32 Ответить
«І, Мендель всєгда молодой,
І, юний Кравчук впєрєді ! »
Уррррррррряяяяяя, таварісчі !!
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23.08.2020 14:45 Ответить
Збираються голосувати за кравчуківські пропозиції, бояться персональної відповідальності.
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23.08.2020 12:00 Ответить
Опа, теперь можно смело заказывать шлюх прямо на рабочем месте, никто не попалит
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23.08.2020 12:07 Ответить
Почалося
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23.08.2020 12:09 Ответить
В Харькове марш вышиванок запретили,в кулуары журналистов не пустили, а евреев со всего мира в Умань пригласили. У правителей ни ума ни логики.
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23.08.2020 12:15 Ответить
Разумков - "Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады"

Журналістів через ситуацію з COVID-19 поки не будуть допускати в кулуари Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5129
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23.08.2020 12:29 Ответить
Конечно, конечно, вопросы полного провала бюджетной политики на фоне стремительно сокращающейся экономики лучше обсуждать без лишних глаз и ушей.
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23.08.2020 12:32 Ответить
Тогд и голосовать нефиг, и так уже левые законы на подпись зеленчуку приносили.
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23.08.2020 12:39 Ответить
Тогда логично и в метро и супермаркет и в таксичку не пускать и вообще никуда не пускать. Ковид приносит уже свои плоды Оурела. Так держать узурпаторы.
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23.08.2020 12:55 Ответить
а вы помните, что старый маразматик кравчук просил проголосовать ВР?
ДумайТЕ! (с)
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23.08.2020 13:33 Ответить
Не тільки просив, ще й пісьмєцо направив до ВР.
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23.08.2020 17:52 Ответить
Очень правильно - надо гнать журналистов подальше от Рады. В ближайшие дни должен голосоваться закон об аресте имущества и других мероприятиях в отношении должников по оплате жилищно - коммунальных услуг.... Думаю, и вышвыривать из квартир будут неплатежеспособную нищету.... Журналисты на таких рассмотрениях не нужны....
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23.08.2020 13:39 Ответить
Кива спокойно подрочит!
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23.08.2020 16:54 Ответить
Оце роздолля для депутатів: листування на будь які теми; виклик і пошук проституток; масаж дітородних органів; поцілунки та обнімашки... Слава ковіду! Прости, Господи!
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23.08.2020 17:50 Ответить
Ковід тут ні до чого. Тільки привід.
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23.08.2020 18:37 Ответить
Это чтоб не мешали письмо Крачучки рассматривать.
Я вот думаю, что Кравчука следует за такое письмо, объявить пособником террористов.
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23.08.2020 19:40 Ответить
 
 