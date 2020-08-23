РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9876 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 145 18

Зеленский пообещал подписать указ о развитии системы реабилитации ветеранов: "Надо улучшать лечение участников боевых действий"

Зеленский пообещал подписать указ о развитии системы реабилитации ветеранов:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 23 августа подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

Об этом глава государства заявил в выступлении на III международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понимаю, что впереди очень много работы - надо улучшать лечение и реабилитацию участников боевых действий. Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших за Украину получат адресную помощь, - Зеленский

Он добавил, что в целом работа в этом направлении - это не вопрос какой-то одной знаменательной даты.

"Эта работа должна идти постоянно, системно, последовательно, вне всякого политического контекста", - акцентировал Президент.

Автор: 

ветераны (1106) Зеленский (20202) военнослужащие (6096) реабилитация (346)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А вводить награду "Заслуженный четырежды призывник" Зе еще не собирается? А что ж так?
показать весь комментарий
23.08.2020 12:27
+4
Полный перечень выполненных обещаний вiслюка оманского:

Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 8702
показать весь комментарий
23.08.2020 12:46
+4
Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 6452
показать весь комментарий
23.08.2020 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вводить награду "Заслуженный четырежды призывник" Зе еще не собирается? А что ж так?
показать весь комментарий
23.08.2020 12:27 Ответить
"Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль." (с)
показать весь комментарий
23.08.2020 15:51 Ответить
"Нет, ребята, я не гордый.
Не заглядывая в щель,
Так скажу: зачем мне Ленка?
Я залезу на Мендель."

показать весь комментарий
23.08.2020 16:16 Ответить
Затуманивание своих антиукраинских проделок.
показать весь комментарий
23.08.2020 12:29 Ответить
Це він про українських ветеранів, чи вже й про сепарню?
показать весь комментарий
23.08.2020 12:33 Ответить
Полный перечень выполненных обещаний вiслюка оманского:

Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 8702
показать весь комментарий
23.08.2020 12:46 Ответить
Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 6452
показать весь комментарий
23.08.2020 12:48 Ответить
А чего только семей, давай и друзей и семей друзей тоже. В Украине уже нет проблем, война окончена, ветеранам не нужно быть на фронте, им и семьям нужно отдыхать и реабилитироваться. Интересно, а кто нибудь читал кто может называться ветераном, кто нибудь знает что для того чтобы стать ветераном нужно победить в войне.
показать весь комментарий
23.08.2020 12:48 Ответить
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
23.08.2020 12:54 Ответить
ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ

Основной признак рогули - тупая злоба, ненависть, неумение объяснить свои мысли и ор по любому поводу. Причина этому низкий интеллект и примитивный образ мышления, к нации это не относится никак, обычно такие примитивы сбиваются в покорные и тупые стада под именем такого же тупого рогули, но с манией величия.
показать весь комментарий
23.08.2020 13:01 Ответить
В бан «гарадской».
показать весь комментарий
23.08.2020 13:19 Ответить
Может, я пропустил, напомните, оно хоть одно обещание выполнило?
показать весь комментарий
23.08.2020 12:58 Ответить
Политтехнологами принято решение обратить внимание на ветеранов перед выборами. Реабилитация - это не только лечение, это длительный и тяжёлый труд по возвращению людей с войны к гражданской жизни.
Завтра будет марш и ветераны скажут своё слово.
показать весь комментарий
23.08.2020 13:06 Ответить
 
 