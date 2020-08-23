Зеленский пообещал подписать указ о развитии системы реабилитации ветеранов: "Надо улучшать лечение участников боевых действий"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 23 августа подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

Об этом глава государства заявил в выступлении на III международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понимаю, что впереди очень много работы - надо улучшать лечение и реабилитацию участников боевых действий. Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших за Украину получат адресную помощь, - Зеленский

Он добавил, что в целом работа в этом направлении - это не вопрос какой-то одной знаменательной даты.

"Эта работа должна идти постоянно, системно, последовательно, вне всякого политического контекста", - акцентировал Президент.