Зеленский пообещал подписать указ о развитии системы реабилитации ветеранов: "Надо улучшать лечение участников боевых действий"
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 23 августа подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.
Об этом глава государства заявил в выступлении на III международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Понимаю, что впереди очень много работы - надо улучшать лечение и реабилитацию участников боевых действий. Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в целом работа в этом направлении - это не вопрос какой-то одной знаменательной даты.
"Эта работа должна идти постоянно, системно, последовательно, вне всякого политического контекста", - акцентировал Президент.
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Не заглядывая в щель,
Так скажу: зачем мне Ленка?
Я залезу на Мендель."
Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%
Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.
ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Основной признак рогули - тупая злоба, ненависть, неумение объяснить свои мысли и ор по любому поводу. Причина этому низкий интеллект и примитивный образ мышления, к нации это не относится никак, обычно такие примитивы сбиваются в покорные и тупые стада под именем такого же тупого рогули, но с манией величия.
Завтра будет марш и ветераны скажут своё слово.