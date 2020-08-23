Ветеранский бизнес надо учесть в законодательстве, как отдельную категорию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны.

"Сейчас в Верховной Раде Украины есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса", - сказал президент на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина" в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов.

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"Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнесов", - подчеркнул Зеленский.