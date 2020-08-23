Ветеранский бизнес надо учесть в законодательстве, как отдельную категорию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны.
"Сейчас в Верховной Раде Украины есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса", - сказал президент на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина" в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов.
"Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнесов", - подчеркнул Зеленский.
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показать весь комментарий23.08.2020 12:51
+5 Сергей Трофимов #428890
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+5 Aleks *
показать весь комментарий23.08.2020 13:04
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В медицинском смысле.
У Кивы силосная яма была бизнесом, теперь сможет заводик построить...
Вова, ты работать не пробовал... ?
и работать операторами реакторов атомных электростанций