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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 августа Киев и 15 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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та куда уж там! Вану и ту... не уберегли... слов нет!
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23.08.2020 13:48 Ответить
"Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав." - https://censor.net/news/3214101/mestnye_vybory_mogut_perenesti_esli_50_territorii_ukrainy_budet_v_krasnoyi_zone_glavnyyi_sanvrach_lyashko
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23.08.2020 13:56 Ответить
Местные выборы могут перенести.... Может в этом и есть закавыка?
А потом Зюзя совершит какой-нибудь опупенный подвиг и выборы после этого будут?
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23.08.2020 15:13 Ответить
От йолпт... Так смягчайте тим, хто отвєчаєт - ситуація в країні швидше вирівняється!
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23.08.2020 14:48 Ответить
 
 