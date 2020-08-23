Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны
С начала текущих суток в зоне ООС, по состоянию на 12.00, задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+5 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий23.08.2020 13:34
+4 Sergii Ustim
показать весь комментарий23.08.2020 13:25
+4 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий23.08.2020 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...