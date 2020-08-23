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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны

Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны

С начала текущих суток в зоне ООС, по состоянию на 12.00, задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

Автор: 

Минобороны (9282) обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
нет плана такое впечатление что гидрант с кем то поспорил столько то днй без обстрелов месяц два три ну а что дальше они вооружаются все это время не сидят как наши считают дни и ведут статистику аукрепляются я понимал если б наши наращивали силы арми тем временем чтоб пойти в наступление и возвратить свою землю но они просто сидят и отсчитвыают дни сколько не стреляют а зе еще и радуется мол вот видите мой мир работает нужно договариватся с "тойстороной"но сами орки не уйдут это очевидно
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23.08.2020 13:34
+4
Так кто то объяснит, есть ли план возврата оккупированных территорий, чего добиваются наши власти?
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23.08.2020 13:25
+4
Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6639

...
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23.08.2020 13:28
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Так кто то объяснит, есть ли план возврата оккупированных территорий, чего добиваются наши власти?
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23.08.2020 13:25 Ответить
Слиться они добиваются. И обставить это как великую победу.
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23.08.2020 13:33 Ответить
Есть план возврата Украины в рашку!
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23.08.2020 13:33 Ответить
нет плана такое впечатление что гидрант с кем то поспорил столько то днй без обстрелов месяц два три ну а что дальше они вооружаются все это время не сидят как наши считают дни и ведут статистику аукрепляются я понимал если б наши наращивали силы арми тем временем чтоб пойти в наступление и возвратить свою землю но они просто сидят и отсчитвыают дни сколько не стреляют а зе еще и радуется мол вот видите мой мир работает нужно договариватся с "тойстороной"но сами орки не уйдут это очевидно
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23.08.2020 13:34 Ответить
Таке враження, що домовилися про "перемир'я", щоб протягти відміну Закону, і провести вибори в ордло, без контролю над кордоном, виведення кацапських військ, та роззброєння сепарні.
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23.08.2020 13:41 Ответить
Не какого плана нет, есть желание Зеленского, что бы его партия "слуг" рашистского народа победила на выборах, вот и все.
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23.08.2020 19:11 Ответить
Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6639

...
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23.08.2020 13:28 Ответить
Спокойно. Зеля сказал что "мы идём к миру".
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23.08.2020 13:31 Ответить
Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8213
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23.08.2020 13:42 Ответить
Хочеш миру , готуйся до війни , але Зекловану цього не зрозуміти , бо домовленості були інші !
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23.08.2020 13:37 Ответить
Кожен день таке несистемне....
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23.08.2020 15:57 Ответить
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 19:13 Ответить
 
 