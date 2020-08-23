Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны

С начала текущих суток в зоне ООС, по состоянию на 12.00, задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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