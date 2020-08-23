Иран о данных из черных ящиков сбитого самолета МАУ: После попадания первой ракеты двигатели не отключились, пилоты до последнего пытались контролировать полет

Иранские специалисты смогли получить доступ к части информации с черных ящиков сбитого иранскими военными украинского авиалайнера, включая разговоры пилотов, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP) со ссылкой на иранскую Организацию гражданской авиации.

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, длительность записей, сделанных после взрыва первой запущенной иранскими военными зенитной ракеты, составляет 19 секунд. Однако вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой, и Зангене предположил, что, вероятно, осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что эта информация должна войти в итоговый доклад Тегерана об этой катастрофе.

По данным AP, в ходе процесса извлечения данных с самописцев присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

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Глава иранской Организации гражданской авиации Торадж Дехкани сообщил, что самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет, пишет РБК-Украина.

"Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом", - сказал Дехкани.

Он добавил, что первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты все еще пытались контролировать полет.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.