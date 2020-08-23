На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор. ФОТО
Сегодня, в 4 утра 23 августа были завершены ремонтные работы на правом проезде моста через Хаджибейский лиман, расположенный на дороге М-05 Киев - Одесса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Ремонт моста планировался с начала 2000-х, фактически работы начали в 2008, но не завершили. Капитальный ремонт был возобновлен в 2019 году и только с апреля 2020 г. работы достигли необходимого темпа, что позволило завершить один проезд ранее запланировано срока. Полностью завершить ремонт моста планируется в мае 2021 года", - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт предусматривает расширение проезжей части моста. До начала ремонта здесь были открыты три полосы, во время ремонтных работ - движение сузилось до двух полос. Это создавало значительные затруднения для путешествующих из Одессы и Киева, поскольку дорога первой категории М-05 сужалась на мосту.
Сейчас для проезда открыты 5 полос движения - три отремонтированых, и две - которые планируется начать ремонтировать после праздников, посвященных Дню Независимости.
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Ещё на 20 лет растянут. А там опять ремонтировать открытые в этом году полосы надо будет. Карочь. Вечное отмывание денег.
Тебе лишь бы стандартно ляпнуть несуразное.
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