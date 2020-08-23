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Новости
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На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор. ФОТО

Сегодня, в 4 утра 23 августа были завершены ремонтные работы на правом проезде моста через Хаджибейский лиман, расположенный на дороге М-05 Киев - Одесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор 01

"Ремонт моста планировался с начала 2000-х, фактически работы начали в 2008, но не завершили. Капитальный ремонт был возобновлен в 2019 году и только с апреля 2020 г. работы достигли необходимого темпа, что позволило завершить один проезд ранее запланировано срока. Полностью завершить ремонт моста планируется в мае 2021 года", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт предусматривает расширение проезжей части моста. До начала ремонта здесь были открыты три полосы, во время ремонтных работ - движение сузилось до двух полос. Это создавало значительные затруднения для путешествующих из Одессы и Киева, поскольку дорога первой категории М-05 сужалась на мосту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский

Сейчас для проезда открыты 5 полос движения - три отремонтированых, и две - которые планируется начать ремонтировать после праздников, посвященных Дню Независимости.

Автор: 

мост (1027) Одесса (7864) Одесская область (3542) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+10
На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 635
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23.08.2020 14:26
+6
И тут Печкин все построил))) молодец. Молодец. Молодец!!!!!
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23.08.2020 13:41
+5
Нормально там работают, проежал его в режима реверса.
Тебе лишь бы стандартно ляпнуть несуразное.
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23.08.2020 14:25
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И тут Печкин все построил))) молодец. Молодец. Молодец!!!!!
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23.08.2020 13:41 Ответить
представляете?! а открыли ж без его благословения?! ну...и как это называется??? ))))
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23.08.2020 13:46 Ответить
На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 635
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23.08.2020 14:26 Ответить
Одно непонятно, что мешало этим двоим всё это достроить. Заботились о Зеленском, видимо...
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23.08.2020 18:58 Ответить
ничего не мешало, кроме 73% кретинов
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23.08.2020 20:17 Ответить
Да нет, 54%.
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24.08.2020 08:33 Ответить
так да или нет?
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24.08.2020 09:37 Ответить
Полностью завершить ремонт моста планируется в мае 2021 года

Ещё на 20 лет растянут. А там опять ремонтировать открытые в этом году полосы надо будет. Карочь. Вечное отмывание денег.
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23.08.2020 13:52 Ответить
Нормально там работают, проежал его в режима реверса.
Тебе лишь бы стандартно ляпнуть несуразное.
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23.08.2020 14:25 Ответить
Да я живу в области. Сколько себя помню вечно там ремонт.
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23.08.2020 14:30 Ответить
в этом году при въезде в Одессу полиция направляла весь поток в объезд - грунтовая дорога, ямы по колено, полный пипец!
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23.08.2020 15:11 Ответить
Двадцать может и нет-а на дополнительные года на 2 растянут!!! Ведь казалось надо максимально использовать тёплое время..но работают пол дня и у большинства работяг,суббота и воскресенье и праздники-постоянно выходные!!!
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23.08.2020 20:02 Ответить
судя по фото там и была дорога приемлемая.
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23.08.2020 14:04 Ответить
Там надо еще один мост построить
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23.08.2020 14:08 Ответить
Наконец то. Сколько у меня была машина столько времени, больше 20ти лет его все время ремонтировали.
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23.08.2020 14:31 Ответить
Ночами пенсионеры и инвалиды не могли спать, всё думали:"Ох побыстрей бы мост под Одессой на дороге М-05 открыли б. На свои денжища, в 2000 гривень в месяц, отпраздную эпохальное событие. Кто бы мог подумать, какие они молодцы".
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23.08.2020 14:49 Ответить
Не успел гарант взять «под личный контроль», вот и открыли.... но ещё не все потеряно, есть ещё встречная полоса движения!!
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23.08.2020 15:43 Ответить
Дороги - то добре. Але невже саме це потрібно країні, в якої є окуповані ворогом ("той стороной" по ЗЕ!) території? Чи може з коронавірусом перемогу вже святкуємо, що більш ніж половину коштів з фонду боротьби з вірусом направили на будівництво та ремонт доріг?
А тим часом:
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ

З коронавірусом та ж історія - б'ються нові антирекорди...
Та й діра в бюджеті збільшується навіть після його секвестру навесні...
Як водій, я схвалюю ремонт доріг, але як громадянин - маю питання: невже саме це зараз потрібно країні?
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23.08.2020 16:59 Ответить
 
 