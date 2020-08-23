РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9107 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
27 815 151

Наемник "ДНР" задержан на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину с "военным билетом ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Наемник ДНР задержан на станции метро Майдан Незалежности в Киеве, - Нацполиция 01

"Сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Наемник ДНР задержан на станции метро Майдан Незалежности в Киеве, - Нацполиция 02

У мужчины был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Наемник ДНР задержан на станции метро Майдан Незалежности в Киеве, - Нацполиция 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим

Наемник ДНР задержан на станции метро Майдан Незалежности в Киеве, - Нацполиция 04

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

Также смотрите: Пулеметчик "батальона Восток" задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

боевик (16779) Киев (25469) Нацполиция (16424) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) наемники рф (2070)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+84
И че ему боятся? - не атошник, не волонтер, даже не детский врач.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:05
+48
Охренеть... уже с таким компроматом не боятся в Киев ездить
показать весь комментарий
23.08.2020 14:03
+48
згубила? Может он в офес президента устраиваться шел, к дерьмаку замом
показать весь комментарий
23.08.2020 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дожили....
показать весь комментарий
23.08.2020 14:30 Ответить
Та в них і документи перевіряти не треба. На іпаяльнику все написано, вони не міняються. Постав їх серед тисячі людей то впізнаються моментально
показать весь комментарий
23.08.2020 14:33 Ответить
Штірлітц шел па начному Берліну , нічего не видавало в нем руского разветчіка кроме парашюта валачащегося за спіной па земле
показать весь комментарий
23.08.2020 14:34 Ответить
Приехал на симпозиум по вопросам квантовой физики
показать весь комментарий
23.08.2020 14:38 Ответить
На мій погляд, набір документів - дає повне правод, можливість та доцільність - вивести прямо на Майдан, та "Взвод, Готуйся, цілься, Плі!!!". А що з цим дебілом (типовий данецкай шахтер (тракторист). Потвора.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:40 Ответить
За спиною сєпара висить «дошка інформації» без інформації.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:41 Ответить
по "минским", таким как он, положена амнистия. Так шо скоро их будет много !
показать весь комментарий
23.08.2020 14:41 Ответить
Как оно проскочило. Бабки за пенсией через гоптовку шкребут по кругу. Вот это и есть развод от линии столкновения
показать весь комментарий
23.08.2020 14:42 Ответить
Может, в ЛуганДоне в карты проигрался? А долг такой: сделать селфи на Майдане в Киеве со всеми докУментами в кармане. Так сказать, адреналиновый долг.
Другие за карточный долг по улицам голышом прохаживаются.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:43 Ответить
Если посмотреть на его фото 6 лет назад(там у него очень молодая мордашка) и на его потасканную рожу сейчас...то может просто крыша у него поехала от 6 летней "борьбы" с "укропобандеровцами" и он с днрксивами попёр на материк !!!
показать весь комментарий
23.08.2020 19:47 Ответить
Українській суд його звільнить.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:44 Ответить
Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2751
показать весь комментарий
23.08.2020 14:44 Ответить
Наше сбу для них сейчас европейская рыбалка..(((( поймали показали выпустили....То что у днОровских букубонов отсутствует мозг тут и так понятно(с такими портянками на кармане в Киеве на метро кататься...)Тут другое- Слишком часто крайнее время мелькают новости,что их стали замечать в центре Киева к 24му......!!!!
показать весь комментарий
23.08.2020 14:49 Ответить
Кстати Шумахер, а как там настоящий Шумахер?
показать весь комментарий
23.08.2020 15:38 Ответить
Мелочь стрелял? Стрелок,блин...
показать весь комментарий
23.08.2020 14:55 Ответить
Символично было бы открутить голову прямо на месте.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:56 Ответить
Масовка Зе до Дня Незалежності?
показать весь комментарий
23.08.2020 15:03 Ответить
проходной двор..****..
показать весь комментарий
23.08.2020 15:04 Ответить
Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6156
показать весь комментарий
23.08.2020 15:12 Ответить
В сорванной операции Украины по поимке "вагнеровцев" в Беларуси якобы принимали участие спецслужбы США.
Об этом 23 августа на странице в Facebook заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Ранее он сообщил, что операция якобы https://www.obozrevatel.com/crime/gosizmena-ermaka-butusov-raskryil-detali-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Бутусова, из-за срыва задержания террористов "доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано".
"В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно - сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.
Часть "вагнеровцев" была задержана с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада", - написал журналист.
Он также потребовал провести расследование скандального инцидента и указал на разглашение материалов уголовного дела. По мнению Бутусова, Генпрокуратура "делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации".
Журналист также утверждает, что на докладе начальника Главного управления разведки Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов якобы присутствовала секретарь президента Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне.
Бутусов считает, что теперь Левченко "пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал".
показать весь комментарий
23.08.2020 20:52 Ответить
по моему принимали участие марсиане)))
показать весь комментарий
23.08.2020 22:17 Ответить
Баканов переправить в ДНР ще і вибачиться.
показать весь комментарий
23.08.2020 15:23 Ответить
Ветровка одета на голое тело.Удостоверение-Штамп!- Поставлен прямо по фейсу!!!Мода рУсЬкого мира?
показать весь комментарий
23.08.2020 15:23 Ответить
Поклонник зебила полюбому.
показать весь комментарий
23.08.2020 15:28 Ответить
С такими работниками как Баканов, там можно и роту автоматчиков из ДНР обнаружить.
показать весь комментарий
23.08.2020 15:39 Ответить
Хлопака приїхав на конкурс - розміши клоуна ???
показать весь комментарий
23.08.2020 15:56 Ответить
Гражданин Украины приехал в Киев в больницу лечится. В чем проблема, то?
показать весь комментарий
23.08.2020 16:01 Ответить
С "ксивами новопоноссии"?
показать весь комментарий
23.08.2020 17:20 Ответить
Вот сразу видно: не селюк, не рагуль, говорит не на суржике и без суицидальных наклонностей. Интеллигентный приятный человек, Снежане Егоровой понравится
показать весь комментарий
23.08.2020 16:15 Ответить
приїхав до зешобла за льготами як "учасник боїових дій"
показать весь комментарий
23.08.2020 16:18 Ответить
чого апалчєнєц не висить на мотузці на першому фото?
показать весь комментарий
23.08.2020 16:28 Ответить
І нарешті, майже вперше за шість років, показали морду ліца народа Домбаса.
показать весь комментарий
23.08.2020 16:31 Ответить
Янелох укрепляет свой лохторат...
показать весь комментарий
23.08.2020 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IXExQTy8K5w&t=2s 13:20
показать весь комментарий
23.08.2020 16:40 Ответить
Ну чем не Штирлиц - почти что в ушанке и с парашютом по Киеву. "Колорадские жуки"совсем обнаглели при нынешней власти. Гляди еще с оружием и рашенской форме открыто по Киеву гулять будут и требовать "долги".
показать весь комментарий
23.08.2020 17:34 Ответить
це ж брат Шарія!
показать весь комментарий
23.08.2020 17:57 Ответить
там весь Київ вже в сєпарах а київляки по кабакам сидять!
показать весь комментарий
23.08.2020 17:58 Ответить
це от снайпер від орків втік, оце рядовий збочинець... Щось там робиться в них...
показать весь комментарий
23.08.2020 19:32 Ответить
А теперь пусть карона тяж кашлянет в рыло ему, и нах назад в окоп..
показать весь комментарий
23.08.2020 19:32 Ответить
Имбецил, которого вылечит только гильотина)
показать весь комментарий
23.08.2020 19:55 Ответить
так это же Гиркин и есть)))... И.о. командуещего ополчением "ДНО"))))
показать весь комментарий
23.08.2020 20:11 Ответить
Бойовики з лугандону вільно розгулюють у Києві по Майдану. Це те, що 73%-бидло і Бєнін Клоун зробили разом.
показать весь комментарий
23.08.2020 23:25 Ответить
Наверно уже воет что на блокпосту с палкой стоял и досматривал автомобили. А потом разочаровался в "русском мире" и вернулся в Украину. Сколько еще таких мудаков по Киеву гуляет?
показать весь комментарий
24.08.2020 04:24 Ответить
При зелених остолопах вже мальчиши-плохиши з Дири вільно себе почувають в столиці, свій по своє до своїх.
показать весь комментарий
24.08.2020 08:45 Ответить
Интересно, а в чём заключалось его " который странно себя вел"?
Метра никогда не видел?
показать весь комментарий
24.08.2020 09:41 Ответить
А можно поподробнее про "странное поведение" этой особи, ведь так можно потом определить членов всей популяции - он присел погадить на перроне, чесался или издавал звуки ?
показать весь комментарий
24.08.2020 11:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 