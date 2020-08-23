Наемник "ДНР" задержан на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину с "военным билетом ДНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
У мужчины был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".
Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.
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Другие за карточный долг по улицам голышом прохаживаются.
Об этом 23 августа на странице в Facebook заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Ранее он сообщил, что операция якобы https://www.obozrevatel.com/crime/gosizmena-ermaka-butusov-raskryil-detali-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Бутусова, из-за срыва задержания террористов "доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано".
"В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно - сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.
Часть "вагнеровцев" была задержана с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада", - написал журналист.
Он также потребовал провести расследование скандального инцидента и указал на разглашение материалов уголовного дела. По мнению Бутусова, Генпрокуратура "делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации".
Журналист также утверждает, что на докладе начальника Главного управления разведки Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов якобы присутствовала секретарь президента Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне.
Бутусов считает, что теперь Левченко "пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал".
Метра никогда не видел?