Наемник "ДНР" задержан на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину с "военным билетом ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

У мужчины был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

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Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

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