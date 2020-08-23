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Новости Коронавирус и карантин
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Количество активных больных COVID-19 за сутки увеличилось во всех регионах Украины, кроме Херсонщины, - СНБО

Количество активных больных COVID-19 за сутки увеличилось во всех регионах Украины, кроме Херсонщины, - СНБО

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 над количеством выздоровевших за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве и во всех, кроме Херсонской, областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121), Тернопольской (119) и Закарпатской (102) областях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 39 новых случаев заболевания COVID-19 и 33 случая выздоровления, сейчас в области болеет 883 человека (на 6 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Киеве тревожная: 558 больных госпитализированы, 105 из них в тяжелом состоянии, - Кличко

- в Волынской области подтверждены 50 новых случаев заболевания и 1 человек умер, сейчас болеет 1 336 человек (на 49 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 34 новых случая заболевания, 1 - смерти и 8 случаев выздоровления, сейчас болеет 732 человека (на 25 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 19 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 360 человек (на 19 больше за сутки);

- в Житомирской области 87 человек заболели за сутки и 3 человека скончались, сейчас болеет 1 033 человека (на 84 больше за сутки);

- в Закарпатской области 102 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 74 – выздоровления, сейчас болеет 3 722 человека (на 27 больше за сутки);

- в Запорожской области 44 новых заболевших, случаев смерти и выздоровлений нет, сейчас болеет 540 человек (на 44 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 174 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 8 – выздоровления, сейчас болеют 4 604 человека (на 164 больше за сутки);

- в Киеве 307 новых случаев заболевания, 2 человека умерли, 84 выздоровели, сейчас болеет 7 881 человек (на 221 больше за сутки);

- в Киевской области 71 человек заболел и 18 выздоровели, сейчас болеют 1 547 человек (на 53 больше за сутки);

- в Кировоградской области 8 человек заболели за сутки и 1 выздоровел, сейчас болеет 45 человек (на 7 больше за сутки);

- в Луганской области 11 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, всего болеет 89 человек (на 7 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 146 новых случаев заболевания COVID-19, 4 случая смерти и 48 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 979 человек (на 94 больше за сутки);

- в Николаевской области 43 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеет 425 человек (на 42 больше за сутки);

- в Одесской области 121 новый случай заболевания и 2 – смерти, сейчас болеет 4 132 человека (на 119 больше за сутки);

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеет 177 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ривненской области 77 новых случая заболевания, 3 – смерти и 27 случаев выздоровления, сейчас болеет 2 312 человек (на 47 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба

- в Сумской области 20 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 634 человека (на 19 больше);

- в Тернопольской области 119 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 7 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 752 человека (на 109 больше);

- в Харьковской области 169 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 169 – выздоровления, сейчас болеют 4 414 человека (на 37 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 человека за сутки заболели и 2 – выздоровели, всего, как и сутки ранее, болеет 91 человек;

- в Хмельницкой области 42 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 706 человек (на 42 больше за сутки);

- в Черкасской области 38 человек заболели и 8 – выздоровели, сейчас болеют 358 человек (на 30 больше за сутки);

- в Черновицкой области 213 новых случаев заболевания, 2 – смерти, 46 человек выздоровели, сейчас болеет 2 818 человек (на 165 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

- в Черниговской области 45 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 882 человека (на 45 больше за сутки).

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
поэтому, роза, будут грабить тебя..
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23.08.2020 14:29
+3
Это не Порошенко просрал, это ВЫ ВСЕ просрали шанс на нормальное будущее. Теперь жри-ТЕ вместо торта ту зеленую субстанцию, что вам на голову льют.
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23.08.2020 14:58
+3
Сколько еще ждать от все тех, кто вам лапшу вешал на уши 5 лет про воровство и кто обещал прям сразу после выборов выложить подтверждения. Где те чемоданы компромата? Где эти шабунины-наемы-егорушки? Это вас кормили дерьмом 5 лет, до сих пор жуете. Понравилось? Жуйте дальше. И жди-ТЕ.
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23.08.2020 15:25
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Вчера Хорватию закрыли. Причём, никого не выпускают, пока не пройдут карантинный срок. Австрия на подходе...
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23.08.2020 14:02 Ответить
если так - то решили бороться с вирусом кардинально (как и нужно было с самого начала) тупо все закрыть и никого не пускать без карантина. у нас сделали пиар на Санжарах, весело посмеялись, и всех запустили, еще и бевиз китайцам дали, чтобы 100% попало. хотя конечно больше с кацапстана прилетело.
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23.08.2020 14:24 Ответить
Тут немножко другой метод -- все туристы, по крайней мере немецкие -- их 10 000, остаются в Хорватии на срок карантина. Только потом в Германию вывозятся -- раздельно больные и здоровые. Я так понял из радиосообщения. Оно два раза в эфире прозвучало.
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23.08.2020 14:28 Ответить
под эти мифы о баранавирусе, шариковы - безнаказанно грабят Украину..
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23.08.2020 14:05 Ответить
От интересно, если тебя ограбить до нитки, хотя бы на соточку медицинских масок хватит? -- иначе смысла нет...*)
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23.08.2020 14:14 Ответить
поэтому, роза, будут грабить тебя..
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23.08.2020 14:29 Ответить
Я тебя, Коляня, огорчу -- мне зарплату подняли, причём из-за вируса -- основную ставку + доплата за санобработку рабочего места -- фуры дальнобойной... + маски и дезинфекторы от руководства. На круг -- больше, чем на 200 евриков.

...аллес кляр, горемыкин? *)
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23.08.2020 14:37 Ответить
Да Вы шо...........? А разве весной прошлого года грабить не перестали и неужели Голобородько всех обманул? Вот же негодяй. Народ до сих пор дежурит под СИЗО и ждет когда упакованных сажать будут Прям с весны прошлого года и ждут, завернутые в плакаты зеленые с обещанием посадок весной.
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23.08.2020 14:15 Ответить
зеленскому понравилось быть поросенком, он только продолжил делать то, что до него, 5 лет - делало мародерище..
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23.08.2020 14:27 Ответить
Не может быть. Он же вроде как святой у вас всех был полтора года назад. А если только продолжил, то почему бюджету кранты наступили? Мог бы воровать поскромнее что ли.
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23.08.2020 14:31 Ответить
Это не Порошенко просрал, это ВЫ ВСЕ просрали шанс на нормальное будущее. Теперь жри-ТЕ вместо торта ту зеленую субстанцию, что вам на голову льют.
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23.08.2020 14:58 Ответить
Сколько еще ждать от все тех, кто вам лапшу вешал на уши 5 лет про воровство и кто обещал прям сразу после выборов выложить подтверждения. Где те чемоданы компромата? Где эти шабунины-наемы-егорушки? Это вас кормили дерьмом 5 лет, до сих пор жуете. Понравилось? Жуйте дальше. И жди-ТЕ.
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23.08.2020 15:25 Ответить
Очередное вранье - зарплаты далеко не те, что были.
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23.08.2020 16:03 Ответить
нафига мы сидели на карантине почти три месяца, кто нибудь знает?
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23.08.2020 14:12 Ответить
С перепугу... ...но это был и не карантин вовсе, честно говоря...
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23.08.2020 14:15 Ответить
Наверное, чтобы с нашей медициной не подохнуть. Сейчас вирус заметно ослабел, не так токсичен. Что в принципе происходит с любым новым вирусом.
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23.08.2020 14:18 Ответить
Херсонщина заЗЕ, ні,ні. Ніякого ковіду тама.
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23.08.2020 14:31 Ответить
Кабінет міністрів України розподілив 66 мільярдів гривень, виділених з держбюджету у Фонд боротьби з коронавірусом.
35 млрд - на будівництво та ремонт доріг
6,972 млрд - у Фонд страхування на випадок безробіття
5,955 млрд - на доплати та надбавки медикам
5,3 млрд - на обладнання для опорних лікарень
2,9990 млрд - на оновлення лабораторій МОЗ і закупівлю медзасобів
2,530 млрд - на доплати поліціянтам, нацгвардійцям і прикордонникам
2,512 млрд - у Фонд соцстрахування
1,680 млрд - на будівництво і ремонт приймальних відділень опорних лікарень
1,155 млрд - на соцдопомогу дітям ФОП І і ІІ групи
1 млрд - на держпідтримку сфери культури
475 млн - на підтримку спортивної галузі
171 млн - на доплати медикам у структурах МВС
100 млн - на закупівлю апаратів ШВЛ
52 млн - на повернення коштів за пробне ЗНО
41 млн - на закупівлю медзасобів для Держуправління справами
23 млн - на боротьбу з поширенням COVID-19 в колоніях і СІЗО.

Все згідно "пріоритетів" та дуже логічно.
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23.08.2020 14:38 Ответить
 
 