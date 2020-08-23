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На следующей неделя Рада рассмотрит законопроект о госгарантиях для кредитования малого бизнеса, - замглавы ОП Ковалив

На следующей неделя Рада рассмотрит законопроект о госгарантиях для кредитования малого бизнеса, - замглавы ОП Ковалив

Верховная Рада уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о механизме государственных портфельных гарантий в размере 80%, который упростит доступ малого и микробизнеса до получения банковских кредитов.

Об этом собщила заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив во время III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Банковский залог - это один из главных барьеров, который не позволяет бизнесу быстро и просто получить кредит. Я надеюсь, что во вторник в парламенте будет принят закон, который позволит кредиты для малого и микробизнеса, для которого государство будет гарантировать 80% кредитного портфеля. Это означает, что за также займом не надо будет вносить большой залог. Это будет следующим шагом, который позволит нам сделать доступность финансирования", - сказала Ковалив.

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Замглавы ОП отметила, что базовой вещью для успеха бизнеса является образование. В этом направлении создано несколько образовательных проектов для ветеранов АТО. Кроме этого, Минэкономики запускаются в 17 областных центрах школы и учебные программы для предпринимателей, возможно, в рамках этого обучения будут созданы отдельные группы для ветеранов-предпринимателей.

Автор: 

ветераны (1106) кредит (2378) Ковалив Юлия (53)


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Топ комментарии
+5
Отсутствие закона про залог не мешало Игорь Валеричу и буратине получать кредиты в Привате под залог собачей будки, а затем выводить на Кипр.
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23.08.2020 14:49
+3
зелені довели економіку до краху і розповідають про держгарантії),де ресурси під це все?
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23.08.2020 14:50
+3
Главный ресурс -- дыра в 300 млрд. в бюджете. Но лохи поверят и не поперхнутся.
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23.08.2020 15:45
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Рад за малый бизнес Бени и Рината
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23.08.2020 14:40 Ответить
На следующей неделя Рада рассмотрит законопроект о госгарантиях для кредитования малого бизнеса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5324
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23.08.2020 14:43 Ответить
Отсутствие закона про залог не мешало Игорь Валеричу и буратине получать кредиты в Привате под залог собачей будки, а затем выводить на Кипр.
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23.08.2020 14:49 Ответить
А кто Игорь Валеричу запретит? Неужели Игорь Валерич?
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23.08.2020 15:24 Ответить
зелені довели економіку до краху і розповідають про держгарантії),де ресурси під це все?
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23.08.2020 14:50 Ответить
Главный ресурс -- дыра в 300 млрд. в бюджете. Но лохи поверят и не поперхнутся.
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23.08.2020 15:45 Ответить
То не дыра, то игорьвалеричь забрал своё!
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23.08.2020 16:11 Ответить
слава Богу, ще не забрав. То просто 73/43%зебілні слуг уродів - просто просрали. Таку дірку висрали... А от, коли игорьвалеричь прийде за "своїми бабосами" - буде вже відчутно...
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23.08.2020 16:24 Ответить
А коли поступить а Раду проект закону про позбавлення повноважень головнокомандуючого армії ,який в армії не служив,а фактично являється звичайним уклоністом і симулянтом?
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23.08.2020 15:35 Ответить
Госгарантии? За полтора года правления зелени в страну не вошёл ни один инвестор... Вот это и есть показатель "гос.гарантий"....
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23.08.2020 16:07 Ответить
после прощета всей выгоды этого кредитования а это под 30% годовых без права польования налом пришел к выводу. сверните свои бабки в трубочку и ЗАСУНЬТЕ себе в ....ОПУ
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23.08.2020 16:10 Ответить
Дрібним підприємцям не потрібні державні гарантії кредитування. Дрібним підприємцям потрібно, що банки не мали можливості самостійно змінювати в сторону збільшення ставки кредиту. І що найбільше потрібно підприємцям - так це щоб на період їхньої вимушеної бездіяльності (чи пригнічення ділової активності) з них не дерли ні податки, ні інші фіскальні збори - якраз те, чим нині займаються зебільний клован і його слуги уродів.
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23.08.2020 16:20 Ответить
А хіба тільки бізнесу потрібні гроші? Всі хто втратив і ще восени скоріше за все втратить,засоби для існування,також потрібні гроші.Я пам'ятаю,як цьому малому бізнесу було погано при попередниках,платили мінімальні податки і купляли собі нормальні автівки і все інше.І дуже жалілися,що голі і босі.Тепер хай відчують своє лицемірство,на собі.
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23.08.2020 17:14 Ответить
Вже проходили і знаю результат.

У 2016-2017 роках Ковалів очолювала наглядову раду "Нафтогазу України".
11 вересня 2019 року її знову призначили членом наглядової ради цієї компанії.
https://qha.com.ua/novosti-uk/zelenskyj-pryznachyv-eksgolovu-naglyadovoyi-rady-naftogazu-kovaliv-zastupnykom-bogdana/
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23.08.2020 19:51 Ответить
Никогда не брал кредитов . С государством вообще , в эти игры никому не советую влазить . Есть хорошая поговорка- пословица : , - берёшь чужие , а отдаёшь свои .
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23.08.2020 21:37 Ответить
 
 