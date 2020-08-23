На следующей неделя Рада рассмотрит законопроект о госгарантиях для кредитования малого бизнеса, - замглавы ОП Ковалив

Верховная Рада уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о механизме государственных портфельных гарантий в размере 80%, который упростит доступ малого и микробизнеса до получения банковских кредитов.

Об этом собщила заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив во время III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Банковский залог - это один из главных барьеров, который не позволяет бизнесу быстро и просто получить кредит. Я надеюсь, что во вторник в парламенте будет принят закон, который позволит кредиты для малого и микробизнеса, для которого государство будет гарантировать 80% кредитного портфеля. Это означает, что за также займом не надо будет вносить большой залог. Это будет следующим шагом, который позволит нам сделать доступность финансирования", - сказала Ковалив.

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Замглавы ОП отметила, что базовой вещью для успеха бизнеса является образование. В этом направлении создано несколько образовательных проектов для ветеранов АТО. Кроме этого, Минэкономики запускаются в 17 областных центрах школы и учебные программы для предпринимателей, возможно, в рамках этого обучения будут созданы отдельные группы для ветеранов-предпринимателей.