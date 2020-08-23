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Новости Революция в Беларуси
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В Минске проходит "Марш Новой Беларуси": приехали люди со всей страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 23 августа, в городах Беларуси снова начались массовые демонстрации под названием "Марш новой Беларуси".

На улицы вышли тысячи людей, которые имеют ряд требований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, в Минске акция протеста началась на Площади Независимости около 14:00. На улицах сейчас тысячи людей.

Площадь Независимости from Charter Vimeo on Vimeo.

Минск from Charter Vimeo on Vimeo.

Минск from Charter Vimeo on Vimeo.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца. ВИДЕО

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

  • Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;
  • Уход президента Александра Лукашенко;
  • Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

"На Марш в Минск приехали люди из разных уголков нашей страны. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов", - пишет Charter97.org. Так издание сообщает о подобных акциях в Могилеве, Лиде, Витебске, Мозыре, Пинске, Гродно, Бресте.

В Минске проходит Марш Новой Беларуси: приехали люди со всей страны 01
В Минске проходит Марш Новой Беларуси: приехали люди со всей страны 02
В Минске проходит Марш Новой Беларуси: приехали люди со всей страны 03
В Минске проходит Марш Новой Беларуси: приехали люди со всей страны 04

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) протест (5854) революция (1371) Минск (1562)


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Топ комментарии
+32
Ну, тепер жери повними пригорщами.
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23.08.2020 15:14
+22
у нас прошлые выборы прошли честно.
но вы же вроде про Беларусь говорили?
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23.08.2020 15:13
+20
не очень густо, короче идет к окончанию
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23.08.2020 14:56
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Страница 3 из 3
У любой борьбы есть цель.
Прожив 3 года в Украине, так и не понял, какая цель у основной массы "борющихся".

В остальном я согласен с вами - плюнули и забыли. Радует, что сейчас просыпаются.
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26.08.2020 16:27 Ответить
Бажаю білорусам досягнути мети.
пс. Все ж таки білоруська мова гарніша ніж російська.
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23.08.2020 17:57 Ответить
Смотрел прямые трансляции с улиц в Минске. Похороводят с шариками и опять в стойло. Основная масса людей с кашей и ватой в голове. Вместо конкретных требований для начала, таких, как освобождение всех политзаключенных тупое "мы устали", "уходи" и т.п. Украинцы с белорусами совершенно два разных народа. Про кацапню вообще промолчу.
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23.08.2020 18:06 Ответить
Почитайте статью
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23.08.2020 23:22 Ответить
Скучала за біло-червоно-білою Погонею. Повертайся!
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23.08.2020 18:33 Ответить
как то всё это по детски не серьёзно ... на кой хрен они там собрались и сами не понимают .
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23.08.2020 20:18 Ответить
Украина уже добегалась и домайданилась до 95 квартала с клоуном во главе. Белоруссия решила повторить Украину "на бис"? История ничему дураков и халявщиков не лечит. Посмотрим, как Белоруссия с московских харчей перейдёт на свои.
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23.08.2020 20:31 Ответить
Хотелось бы узнать: а кто оплачивает всё это сборище, ведь это миллионы долларов собрать и оплатить такую кучу халявщиков? Хорошо будет, если наскребётся процентов десять "истинных борцов". Остальные-биомасса за бутылку пива или шмурдяка. Насмотрелся за свою жизнь на подобные "волеизлияния и народный гнев".
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23.08.2020 20:49 Ответить
Эх, надоела сябрам стабильность! Хочется авантюризма и эфимерной экономической и политической свободы!))
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23.08.2020 20:55 Ответить
Гори в аду со своей "стабильностью", крыса кремлевская
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23.08.2020 23:23 Ответить
Сябры не сдавайтесь - и вы увидите как сдаются усатые тараканы!!!
Жыве Беларусь!
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23.08.2020 20:57 Ответить
Молодец . Чётко излагает!
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23.08.2020 21:02 Ответить
Скучно сябрам! Хотят в кутузке порезвится?))
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23.08.2020 21:29 Ответить
Их предупредили, что может выскочить усатый психбольной вооружённый автоматом.
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23.08.2020 21:34 Ответить
Петров, усатый таракан уже ходит с автоматом, но умные люди идиоту еще не дали магазин с патронами. А когда дадут, так он с испугу начнет шмалять во все стороны. Смешно было смотреть на испуганного Луку с автоматом без рожка, спрашивающего охрану :"Они ( протестующие) уже ушли ?".
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23.08.2020 21:42 Ответить
Вспоминаю, когда власть в Германии менялась во время объединения, были небольшие заворухи по отношению к савецким войскам. Так вот нам солдатам по этому поводу по тревоге раздали оружие, да вот только без патронов, наверное чтобы мы не начали шмалять.
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23.08.2020 21:55 Ответить
Пока не начнут жечь шины ничего не изменится
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23.08.2020 21:58 Ответить
Какие-то даже протесты совковые. Украинцам любой исход будет одинаков. Мы проигрываем в любом случае, проевропейский кандидат там в жизни не выиграет.
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23.08.2020 23:20 Ответить
Сейчас опасно признаваться в проевропейскости как вы не врубитесь?
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24.08.2020 00:02 Ответить
что значит про европейский ? Беларусь задумывалась как нейтральное государство . На кой хрен эти союзы когда надо подчиняться бюрократам в брюсселе ? Если у вас страх перед рашкой и надежда что ЕС вас защитит то будете разочарованы . не защитит . именно поэтому поляки заключают с американцами военные соглашения и размещают на своей территории американские войска .
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24.08.2020 04:43 Ответить
Все Ваши рассуждения верны до того момента,когда распадется "рашка". А процесс уже пошел.
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24.08.2020 08:36 Ответить
К моему большому сожалению она не распадается а приростает .
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25.08.2020 04:46 Ответить
Значит, что когда твой сосед - оккупант и головорез, чей военный бюджет больше твоего общего, то ты не можешь себе позволить быть «нейтральным».
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24.08.2020 11:06 Ответить
Расскажите это Швейцарии которая мирно уживалась с головорезами и оккупантами по бокам .
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25.08.2020 04:44 Ответить
Белорусы заставили Лукашенко вчера снова обосраться!
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24.08.2020 09:19 Ответить
Я захопююся білорусами, їньою мовою і тільки кончена потвора могла так калічити, принижувати свій народ і забороняти таку приємну милозвучну білоруську мову! Живе Білорусь!
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24.08.2020 10:51 Ответить
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