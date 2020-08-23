В Минске проходит "Марш Новой Беларуси": приехали люди со всей страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 23 августа, в городах Беларуси снова начались массовые демонстрации под названием "Марш новой Беларуси".

На улицы вышли тысячи людей, которые имеют ряд требований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, в Минске акция протеста началась на Площади Независимости около 14:00. На улицах сейчас тысячи людей.

Площадь Независимости from Charter Vimeo on Vimeo.

Минск from Charter Vimeo on Vimeo.

Минск from Charter Vimeo on Vimeo.

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Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;

Уход президента Александра Лукашенко;

Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

"На Марш в Минск приехали люди из разных уголков нашей страны. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов", - пишет Charter97.org. Так издание сообщает о подобных акциях в Могилеве, Лиде, Витебске, Мозыре, Пинске, Гродно, Бресте.













Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.