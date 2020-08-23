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Новости Революция в Беларуси
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Заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны, - пресс-секретарь Альянса

Североатлантический альянс назвал заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска возле границы Беларуси, безосновательными.

 Об этом вечером 22 августа написала в Twitter пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает Цензор.НЕТ.

"Любые заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны. НАТО не представляет собой какой бы то ни было угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны и не проводит никаких развертываний войск в регионе", – отметила Лунгеску.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации в Беларуси: Все идет по плану цветных революций. Новый президент попросит НАТО ввести войска

Заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны, - пресс-секретарь Альянса 01

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) НАТО (9943)


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Топ комментарии
+8
Там уже и арабы подтягиваются с кавалерией , на белых верблюдах , всё в тюрбанах ...
Так и хотят у Луки его халифат отобрать !
Поляки с их летучими гусарами , венгерские гонведы , заволновалось казачье войско на Хортице ...
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23.08.2020 15:43
+7
На танках бундесвера уже пишут "Деды воевали!", "Можем повторить!", "На Минск!"
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23.08.2020 15:48
+7
Эти заявления со стороны НАТО несущественны.
Главное - бацька напугал своих ватников, и они ему аплодируют.
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23.08.2020 16:35
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Плохо, что безосновательно
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23.08.2020 15:42 Ответить
Развёртывать их нет никакой необходимости. Они уже давно развёрнуты.
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23.08.2020 15:48 Ответить
Тсссс!а то лука сам себе поверит.
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23.08.2020 19:38 Ответить
Там уже и арабы подтягиваются с кавалерией , на белых верблюдах , всё в тюрбанах ...
Так и хотят у Луки его халифат отобрать !
Поляки с их летучими гусарами , венгерские гонведы , заволновалось казачье войско на Хортице ...
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23.08.2020 15:43 Ответить
Это фигня. А вот когда половцы с хазарами попрут, тут и Путину не сдобровать!
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23.08.2020 17:36 Ответить
коли вже кривавий таракан скаже -***** введи войска ?
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23.08.2020 15:45 Ответить
А это не от таракана зависит.
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23.08.2020 15:49 Ответить
пісулька від таракана потрібна ,щоб чергова чурка махала нею в ООН .
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23.08.2020 16:17 Ответить
Мне кажется, что по телефону еже сказал, и за цену уже договорился.
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23.08.2020 15:49 Ответить
Суть ведь не в том, есть или нету.
Для Лукашеску главное прокукарекать, шо таки есть.
Это принцип импотента - во всем обвинить всех подряд, но только не себя.
Но поскольку ему чешутся руки воевать с собственным народом, он готовит д дл я этого информационную базу.
Шота мне сдается, с понедельника так и будет.
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23.08.2020 15:46 Ответить
На танках бундесвера уже пишут "Деды воевали!", "Можем повторить!", "На Минск!"
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23.08.2020 15:48 Ответить
не кощунствуй.
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23.08.2020 15:50 Ответить
А тут нема кощунства, німці себе не отожнюють з гітлерівським режимом і засудили його, на відміну від сталіністів на росії.
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23.08.2020 15:58 Ответить
Лукашенку нужно для прояснения в мозгах попить знаменитого кремлёвского чайку ...
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23.08.2020 15:49 Ответить
Заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны, - пресс-секретарь Альянса
--------------------------------------------
Бо війська НАТО давно там стоять.
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23.08.2020 15:50 Ответить
Лукавшенко и яво байстрюк колька -********* и.........
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23.08.2020 15:54 Ответить
Ты сам проверял?
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23.08.2020 15:57 Ответить
Хоча у Стронга і дебільне питання, так не треба.
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23.08.2020 16:04 Ответить
Какой пост, такой и вопрос?
Неужели этому дебилу можно задавать не дебильные вопросы?
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23.08.2020 16:20 Ответить
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23.08.2020 16:18 Ответить
"Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко" на ближайшие 5 лет.
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23.08.2020 15:57 Ответить
Хто зна, 5 чи 1.
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23.08.2020 16:00 Ответить
Н-нда,не те времена,да и люди не те...Был бы жив Ронни...Тогда можно-б было и потягаться за Сябров,а сейчас...Людишки другие стали...Каждый сам за себя...Потому и ценю Пороха,что сумел собрать коалицию...
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23.08.2020 16:07 Ответить
усатый снова зебобу опустил...и почему он так позволяет себе так отвечать только зекретину ?сто пудов видел его в сауне
Заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны, - пресс-секретарь Альянса - Цензор.НЕТ 1313
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23.08.2020 16:17 Ответить
очень даже основательнф - это основательное доказательстов что Лука дебилоид
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23.08.2020 16:25 Ответить
Нет, просто у него с путлером одна методичка еще со времен СССР
Заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні, - прессекретар Альянсу - Цензор.НЕТ 4607
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23.08.2020 17:02 Ответить
Эти заявления со стороны НАТО несущественны.
Главное - бацька напугал своих ватников, и они ему аплодируют.
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23.08.2020 16:35 Ответить
Какой Совок дремучий ,я думал ,что уже возврат не возможен🤦🙂😡 а оно вот как😡
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23.08.2020 16:37 Ответить
это заявление луки только доказывает какой пещерный совкопитек правит 26 лет этой страной, ну и понятно какое там население терпящее его, раБсея вот ваше будущее, а не Европа
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23.08.2020 16:41 Ответить
Таракан наверное в Бресткой крепости с гранатой в зубах ждёть танки врага под аплодисменты ватоголового лошья))
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23.08.2020 16:45 Ответить
Страшилки про НАТО изобрели еще в СССР. Сем совок угрожал всему цивилизованному миру, но рассказывал деткам и старичкам про страшную НАТу . И все свято верили что живут в нищете из-за проклятых американцев, которые спять и видят захватить их родной Улан-Удэ
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23.08.2020 16:55 Ответить
Ох уж этот Пентагон,
лезет всюду на рожон!
Чтобы ядерной войной
Бацьку сжечь во прах земной!

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23.08.2020 17:28 Ответить
В медицине существование одного сознания в двух непересекающихся мирах называется шизофренией.
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23.08.2020 17:35 Ответить
Но похоже, что то сознание существует в нескольких непересекающихся мирах и медицине затруднительно поставить диагноз.
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23.08.2020 17:40 Ответить
це говорити може людина не зовсім сповна розуму. повірити в це такіж особи. невже він гадає що навколо спільнота з "вісутньою клепкою". свого часу гаркнув на путлера не погодившись стати губернатором. отримав "саша 3%" і в майбутньону знову голова колгоспу.
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23.08.2020 21:23 Ответить
 
 