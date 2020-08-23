Украинского политзаключенного в РФ Коломийца посетил консул: состояние его здоровья ухудшается, - супруга

Участника Евромайдана Андрея Коломийца, незаконно осужденного в оккупированном Крыму, который удерживается в колонии Краснодарского края России, посетил украинский консул Тарас Малышевский.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на супругу украинца, Галину Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, у Андрея Коломийца ухудшилось состояние здоровья.

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"У Андрея обострилась проблемы с зубами, они сильно крошатся, болят и выпадают. Здоровье ухудшается, а надежды на обмен все меньше и меньше", – рассказала Галина Коломиец.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса родственникам заключенных отказывают в свиданиях, поэтому визит консула стал поддержкой для Андрея Коломийца.

Напомним, Андрея Коломийца, жителя Киевской области, 1993 года рождения, 10 июня 2016 года оккупанты приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили якобы в "покушении на убийство" двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве и приговорили по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 – покушение на преступление. Украинец был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в оккупированный Крым. Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".