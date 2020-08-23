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Новости Революция в Беларуси
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МИД Беларуси ответил Зеленскому: У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям

МИД Беларуси ответил Зеленскому: У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, ка бы он поступил на месте Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", – заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

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"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – добавил представитель белорусского МИДа.

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Автор: 

Беларусь (7886) Зеленский (20202)


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Топ комментарии
+74
Зелю чмирять кругом і вздовж і поперек.
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23.08.2020 18:03
+59
А теперь представьте, что это был ответ Пороху..
Представили? Я вот - не могу, т.к. не та весовая категория в дипломатическом ( и не только) плане
А зеле ... ну что ж, зеле и напхать можно.., обибноЮ что "поучает" т.н МИД Беларуси
Хотя, опять же , после кадырки - коментов нет(((
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23.08.2020 18:16
+39
а кто кроме НАС С ВАМИ виноват в этом допустили идиота во власть думало оно одно такое убогое а нет всю психушку притащил слуг своих по больничке.... теперь все хавают и давятся и плюются и рыгают...
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23.08.2020 18:09
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Отгрызаются ещё,сволочи. Возомнили себя чем-то великим и ужасным.)
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24.08.2020 00:18 Ответить
беларусы хамят, какао-боты этому рады.
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24.08.2020 00:54 Ответить
Так они всегда поют в унисон
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24.08.2020 00:59 Ответить
Добре читали, коментатори? Бачу ні. МЗС Білорусі не Зелю послало, а Україну. Я не прихільник нинішньої влади, але вони також би й Пороху відповіли. Вони усьому світу так відповідають, бо лука за одного єдиного пуйла тримаєтся. І хамства цьому колгоспнику не займати.
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24.08.2020 01:47 Ответить
В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, ка бы он поступил на месте Александра Лукашенко. Источник: https://censor.net/n3215454

ТИ ДИВИ ЩУРИ ЛУКАШЕСКУ ЩЕ ЩОСЬ БЕЛЬКОЧАТЬ
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24.08.2020 02:08 Ответить
Хамська відповідь МЗС Білорусі!
А ви, що глузуєте з президента України, не патріоти. Ображаючи президента України, ви принижуєте себе і країну. Сила і перемога над ворожою державою тільки в єдності. А ваш лідер Порошенко свою позицію щодо обрання Лукашенка
президентом Білорусі вже висловив - надіслав поздоровлення Лукашенку з нагоди його переобрання на пост президента.
З Днем державного прапора України вітаю!
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24.08.2020 03:35 Ответить
Любаша, не пей самогон, куда для крепости добавлена известь, иначе таки Порошенко придёт за тобой!
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24.08.2020 09:44 Ответить
Хамська відповідь МЗС Білорусі!
А ви, що глузуєте з президента України, не патріоти. Ображаючи президента України, ви принижуєте себе і країну. Сила і перемога над ворожою державою тільки в єдності. А ваш лідер Порошенко свою позицію щодо обрання Лукашенка
президентом Білорусі вже висловив - надіслав поздоровлення Лукашенку з нагоди його переобрання на пост президента.
З Днем державного прапора України вітаю!
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24.08.2020 03:36 Ответить
Правильно все сказал! Это наш президент, нашей страны! Мы его выбрали и нам надо его поддерживать во всем!
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24.08.2020 06:56 Ответить
Вы выбрали, вы и поддерживайте.
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24.08.2020 08:39 Ответить
Сидіти в Канаді і давати рекомендації українцям це те саме що робить віслюк рекомендаціями Лукашенку і ще, де це писано про Пороха
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24.08.2020 07:45 Ответить
Об нашого ЗЕ-пид**а даже МІД якоїсь Білорусі жопу витирає, ох *** і вибрали
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24.08.2020 07:16 Ответить
Похоже ЗЕ пинают все, кому не лень.

Что-то не слышно твких заявлений в сторону европейских политиков.

Да, клоун - это на всю жизнь......
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24.08.2020 09:34 Ответить
Прослушайте, умники, а дизель для украинских танков откуда берётся?
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24.08.2020 09:46 Ответить
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