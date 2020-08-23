МИД Беларуси ответил Зеленскому: У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям
В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, ка бы он поступил на месте Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", – заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – добавил представитель белорусского МИДа.
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ТИ ДИВИ ЩУРИ ЛУКАШЕСКУ ЩЕ ЩОСЬ БЕЛЬКОЧАТЬ
А ви, що глузуєте з президента України, не патріоти. Ображаючи президента України, ви принижуєте себе і країну. Сила і перемога над ворожою державою тільки в єдності. А ваш лідер Порошенко свою позицію щодо обрання Лукашенка
президентом Білорусі вже висловив - надіслав поздоровлення Лукашенку з нагоди його переобрання на пост президента.
З Днем державного прапора України вітаю!
А ви, що глузуєте з президента України, не патріоти. Ображаючи президента України, ви принижуєте себе і країну. Сила і перемога над ворожою державою тільки в єдності. А ваш лідер Порошенко свою позицію щодо обрання Лукашенка
президентом Білорусі вже висловив - надіслав поздоровлення Лукашенку з нагоди його переобрання на пост президента.
З Днем державного прапора України вітаю!
Что-то не слышно твких заявлений в сторону европейских политиков.
Да, клоун - это на всю жизнь......