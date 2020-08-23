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Новости Агрессия России против Украины Революция в Беларуси
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Поддерживая Беларусь, Евросоюз старается не провоцировать Россию, чтобы не получилось "второй Украины", - Боррель

Поддерживая Беларусь, Евросоюз старается не провоцировать Россию, чтобы не получилось

Евросоюз сосредоточится на политических аспектах урегулирования ситуации в Беларуси, чтобы Россия не воспринимала Брюссель как раздражающий фактор, иначе события могут пойти по сценарию Украины.

Об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул принципиальное отличие событий в Беларуси от протестов в Украине в 2013-2014 годах: белорусы не выступают за смену геополитического вектора развития страны, а лишь хотят отстоять свое право на свободный политический выбор.

При этом, считает Боррель, ЕС должен действовать осторожно, чтобы не спровоцировать Россию. Иначе в Беларуси может сложиться ситуация аналогично той, которая произошла в Украине.

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"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - сказал чиновник.

Боррель также отметил, что белорусы не выбирают между Россией и Европой, однако европейцы поддерживают их в вопросе отстаивания демократических ценностей.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) россия (95339) Боррель (784)


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Топ комментарии
+48
Как раз, нормально поддерживая Украину, можно было не получить "первой Украины" с теми 14 тысячами жертв....
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23.08.2020 18:41
+41
Вот вы в Европе дебилы! Вы ведь проходили всё это. В 20 веке вместо того что-бы задушить Гитлера в зародыше вы решили его не раздражать! И чем это всё закончилось?!
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23.08.2020 18:41
+28
Обходя войну, встретят и войну, и позор
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23.08.2020 18:47
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_Боррель - слиняк! Запад - слизняки и плуги, неспособные учиться даже на собственных ошибках!
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23.08.2020 19:47 Ответить
Люди проголосовавшие 73% ПРОТИВ Европы, ЗА ЛИЗАНИЕ кацапских сапог не имеют права выставлять претензии никому.
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23.08.2020 19:59 Ответить
ты дурное, 73% голосовали не против Европы, а против Пети.
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23.08.2020 20:14 Ответить
ну да когда стране нужен сторожевой пес выбрали болонку
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24.08.2020 08:08 Ответить
из-за такой боязни и нерешительности и Украине досталось...харанты Будапештские хрЕновые (и хренОвые!!)
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23.08.2020 20:06 Ответить
Будапештский меморандум, если Вы его имеете в виду, был подписан РФ, Украиной, Великобританией, США. Ни одна из этих стан не имеет к ЕС отношения.
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23.08.2020 22:58 Ответить
готов с вами согласиться! (Великобритания все же там была )
но и они (минус рашка, конечено) ничего не сделали для защиты нашего суверенитета и не прикосновенности наших границ (хоть гарантировали это в обмен на ЯО)...
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23.08.2020 23:05 Ответить
Они и с Гитлером так заигрывали, умиротворяли-умиротворяли.
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23.08.2020 20:12 Ответить
Чемберлен - Даладье, Мюнхен, 1938
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23.08.2020 21:37 Ответить
Свою армію потрібно мати, щоб всяка паРаша не тільки боялась проявляти агресію, а і гавкать на Україну!!!
А в нас Кравчук, Кучма, Ющенко розвалювали ЗСУ "до основанья", а тепер живуть і страху не мають за свої дії!!!
Кім Чен Ин не боїться навіть Америки, бо там голод, холод, злидні, але армія фору дасть і мерикосам!
Європа це зібрання сцикунів, які від жирного животяки не бачать навіть свого члена!
Крім звичайно Литви, Латвії, Естонії, Польщі і бекількох інших сх-європейських країн!
ПаРашні сосуни та Європа!
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23.08.2020 20:19 Ответить
Все всі за все отримають сповна. Такий вічний закон природи.
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23.08.2020 20:25 Ответить
Может Раше тупо выключить деньги ?
Нет у Раши денег - ВО ВСЕМ МИРЕ СПОКОЙНО !!!!
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23.08.2020 20:27 Ответить
Європа намагається максимально ослабити Україну, ну і бульбашів загнати в стійло.
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23.08.2020 20:41 Ответить
Оно и неудивительно - картоха это хорошо, но газ и СП лучше.
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23.08.2020 20:43 Ответить
Как они боятся Россию. Готовы сами раком встать.
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23.08.2020 20:56 Ответить
А для чего эскалация? Отношения и так не очень. Сотрудничать выгоднее чем воевать.
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23.08.2020 23:00 Ответить
Проституция всегда доходное дело.
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23.08.2020 23:06 Ответить
Почему проституция? Тут скорее РФ проституцией занимается, продает ресурсы (можно сравнить с телом, это невозобновляемый ресурс). ЕС продает технологии, это можно сравнить с продажей результатов интеллектуального труда, то есть как любая офисная работа.
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23.08.2020 23:14 Ответить
Обе стороны преследуют только свои интересы.
Если откровенно, то РФ всегда шла своим путем и не скрывала своего отношения к Европе и Америке. Европа же заигрывает ,оказавшись между Америкой и РФ.
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23.08.2020 23:29 Ответить
Обе стороны преследуют только свои интересы/ Не спорю, но разве должно быть иначе? В РФ своя история, а в ЕС если свои (своих налогоплательщиков) интересы не преследовать, быстро власти лишишься.

РФ всегда шла своим путем и не скрывала своего отношения к Европе

Если Вы не имеете в виду под "своим путем" безудержное набивание своих карманов верхушки и недопуск к выборам, то тут не согласна, это для телевизора негативное отношение (и верят, многие, к сожалению)
А по факту только за счет продажи энергоресурсов в Европу этот режим и держится. У каждого чиновника, если копнуть, недвижимость в ЕС, нормально они относятся к Европе, даже с благоговением
Да и со Штатами не такие контры как по телевизору представляют, Росатом, все такое...
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24.08.2020 00:07 Ответить
Это всё было пройдено. Судеты..,Мюньхенский сговор...
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24.08.2020 13:25 Ответить
Да, только время сейчас совсем другое, воевать не модно и не выгодно. Раньше намного больше войн было в Мире вообще, человечество эволюционирует.
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24.08.2020 13:58 Ответить
а что тут удивительного??? нам и нашему правительству ,тогда, стоило неимоверных усилий добиться хоть такой поддержки от запада... а тут сябры сами не хотят отрываться от кацапии -так что эта риторика ожидаема
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23.08.2020 21:04 Ответить
Імпотенти
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23.08.2020 21:15 Ответить
грустное зрелище представляет собой европейская политика Вот были времена и были лидеры не то что сейчас
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23.08.2020 21:34 Ответить
Лучше купите в рашке газ.
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23.08.2020 22:25 Ответить
Підкажіть цьому довбню, що ніякого "распада украинской территории" не було. Була агресія зі сторони *********, як наслідок - тимчасово окупований Крим і райони донецької і луганської областей.
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23.08.2020 22:33 Ответить
умиротворение агрессора, "йо.нутого на всю голову"(с), как правило заканчивается миллионными жертвами.. кому как не Европе - главному умиротворителю людоедов этого не знать?..
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23.08.2020 23:02 Ответить
Суки пацифистские
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24.08.2020 00:59 Ответить
Они уже старались "не раздражать" Гитлера, потом старались "не раздражать" кремлевского онуленыша, тепрь опять стараются кого то н е раздражать. Видать очередную обеспокоенность выскажут
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24.08.2020 04:21 Ответить
цинизм продажных кремлю еврокрыс, зашкаливает
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24.08.2020 12:12 Ответить
Этот Боррель видимо - синтезированный переляк. И разницы между Россией и Боррелем я не вижу....
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24.08.2020 15:16 Ответить
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