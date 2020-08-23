Поддерживая Беларусь, Евросоюз старается не провоцировать Россию, чтобы не получилось "второй Украины", - Боррель
Евросоюз сосредоточится на политических аспектах урегулирования ситуации в Беларуси, чтобы Россия не воспринимала Брюссель как раздражающий фактор, иначе события могут пойти по сценарию Украины.
Об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул принципиальное отличие событий в Беларуси от протестов в Украине в 2013-2014 годах: белорусы не выступают за смену геополитического вектора развития страны, а лишь хотят отстоять свое право на свободный политический выбор.
При этом, считает Боррель, ЕС должен действовать осторожно, чтобы не спровоцировать Россию. Иначе в Беларуси может сложиться ситуация аналогично той, которая произошла в Украине.
"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - сказал чиновник.
Боррель также отметил, что белорусы не выбирают между Россией и Европой, однако европейцы поддерживают их в вопросе отстаивания демократических ценностей.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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но и они (минус рашка, конечено) ничего не сделали для защиты нашего суверенитета и не прикосновенности наших границ (хоть гарантировали это в обмен на ЯО)...
А в нас Кравчук, Кучма, Ющенко розвалювали ЗСУ "до основанья", а тепер живуть і страху не мають за свої дії!!!
Кім Чен Ин не боїться навіть Америки, бо там голод, холод, злидні, але армія фору дасть і мерикосам!
Європа це зібрання сцикунів, які від жирного животяки не бачать навіть свого члена!
Крім звичайно Литви, Латвії, Естонії, Польщі і бекількох інших сх-європейських країн!
ПаРашні сосуни та Європа!
Нет у Раши денег - ВО ВСЕМ МИРЕ СПОКОЙНО !!!!
Если откровенно, то РФ всегда шла своим путем и не скрывала своего отношения к Европе и Америке. Европа же заигрывает ,оказавшись между Америкой и РФ.
РФ всегда шла своим путем и не скрывала своего отношения к Европе
Если Вы не имеете в виду под "своим путем" безудержное набивание своих карманов верхушки и недопуск к выборам, то тут не согласна, это для телевизора негативное отношение (и верят, многие, к сожалению)
А по факту только за счет продажи энергоресурсов в Европу этот режим и держится. У каждого чиновника, если копнуть, недвижимость в ЕС, нормально они относятся к Европе, даже с благоговением
Да и со Штатами не такие контры как по телевизору представляют, Росатом, все такое...