Поддерживая Беларусь, Евросоюз старается не провоцировать Россию, чтобы не получилось "второй Украины", - Боррель

Евросоюз сосредоточится на политических аспектах урегулирования ситуации в Беларуси, чтобы Россия не воспринимала Брюссель как раздражающий фактор, иначе события могут пойти по сценарию Украины.

Об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул принципиальное отличие событий в Беларуси от протестов в Украине в 2013-2014 годах: белорусы не выступают за смену геополитического вектора развития страны, а лишь хотят отстоять свое право на свободный политический выбор.

При этом, считает Боррель, ЕС должен действовать осторожно, чтобы не спровоцировать Россию. Иначе в Беларуси может сложиться ситуация аналогично той, которая произошла в Украине.

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"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - сказал чиновник.

Боррель также отметил, что белорусы не выбирают между Россией и Европой, однако европейцы поддерживают их в вопросе отстаивания демократических ценностей.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.