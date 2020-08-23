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Новости День Независимости
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Украинцы способны объединиться лишь на короткий форс-мажор, это может стать приговором нашему государству, - военнослужащая Билозерская

Украинцы способны объединиться лишь на короткий форс-мажор, это может стать приговором нашему государству, - военнослужащая Билозерская

Завтра на марш в Киеве по случаю Дня Независимости выйдет огромное количество патриотов, и будет сложно определиться, с какой компанией идти - "за Дмитрием Ярошем или в коробочке Женского ветеранского движения", с теробороновцами.

Об этом в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

Она посетовала, что не сможет принять участие, а также на печаль из-за того, что ее близкое окружение сейчас раскололось.

"Кто-то не хочет Яроша. А кто-то Порошенко. А кто-то вообще всех политиков. А кто-то обязательно заявит, что не хочет идти рядом с Иваном, ибо продался власти. С Николаем, потому что он агитирует за не того политика. С Василием, потому что он нацик. С Петром, потому что он поддерживает ЛГБТ. С Семеном, потому что он пиарится. С Наташей, потому что она постит много Селфи. Все шестеро были на Майдане и прошли фронт.

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Вот ЭТО, и ничто другое, и является причиной всех наших неудач и поражений. Мы систематически проявляем неспособность объединиться дольше, чем на короткий форс-мажор. И это может стать приговором нашему государству. Нашей независимости, которую мы завтра собираемся праздновать. И виноваты в том будут никакие не кцп, потому что с врага что взять - а мы сами", - уверена Билозерская.

Она подчеркнула, что никто не обязан объединяться с людьми, взгляды которых не близки, но можно же "хотя бы не топить друг друга".

"Люди добрые, вы, может, этого не осознаете - но по всем этими движениями душевными, по всем этим вашим возмущением и гневом праведным - стоит банальная стыдная ЗАВИСТЬ. Это наше исконное, украинское "чтобы у соседа корова сдохла".

Я тоже не святая, мне тоже свойственно это чувство, еще и как свойственно. Не завидую тем, у кого есть деньги или власть - но если кому-то влегкую удается то, над чем я бьюсь, хочу, хочу, но не могу - мне невыносимо даже рядом находиться с таким человеком. Есть грех, каюсь. Но в отличие от большинства из вас, я это осознаю. И никогда, ни словом, ни действием не сделаю ничего плохого человеку, которому завидую. Никогда не буду сплетничать и интриговать против него и буду говорить о нем только хорошее, по возможности воздерживаясь от малейшей критики. Почему? Иначе все же увидят и поймут, что я завидую. И будет мне стыдно - так стыдно, что меня на краже поймали. Так я это чувствую.

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Знаю, что не докричусь. Но все же. Если вы говорите "ИВАН продался" или "СЕМЕН пиарится" - вы уничтожаете УКРАИНУ. Прекратите, пожалуйста. Иначе завтра просто нет смысла праздновать", - обратилась Билозерская.

Также она призвала надеть свежие маски на завтрашний марш.

Украинцы способны объединиться лишь на короткий форс-мажор, это может стать приговором нашему государству, - военнослужащая Билозерская 01

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Автор: 

День Независимости (1196) Киев (25469) Билозерская (38)


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Топ комментарии
+30
Поэтому в детальку нас сотни лет скручивают соседи.
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23.08.2020 23:55
+22
"Завоевания украинцев, на протяжении столетий, губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов общества, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут, то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения этих стран. Нам необходимо помнить особенности характера украинцев, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
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24.08.2020 00:15
+17
сумна правда про українців. Вистачає лише на короткий проміжок часу. Потім починаються чвари, дільожка на "вболівальницькі" команди за того чи іншого брехуна. А відбувається це тому, що в лідерів, з-за яких ********* українці, немає єдиної справжньої патріотичної мети. Якби всі політики, з-за яких між собою "воюють" українці на форумах, та і в реальному житті, мали спільну мету, спільну мрію про заможну щасливу Україну, то і в електорату не було б а ні розчарувань, а ні розбрату. Розділяй і володарюй - вічне визначення !
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24.08.2020 01:16
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Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Білозерська завжди була ідеалісткою, спілкувався на форумах Останнім часом її стало відчутно "заносити" у оцінках. Те, що вона приписала лише українцям, притаманне абсолютно усім людям і усім суспільствам на Землі. Люди завжди об'єднуються або під впливом домінуючої сили, озброєної чи духовної, або заради спільного мети, спільного інтересу, економічного чи взагалі будь-якого, і це завжди короткостроковий акт, на хвилину, на годину, на рік, на час збору врожаю, на час війни - лише до вирішення питання. Чому вона бідкається, я розумію, але це невиправно, треба вміти з цим жити і перемагати.
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24.08.2020 09:15 Ответить
-
КИЇВСЬКА -РУСЬ - УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА КОРОЛІВСТВО, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА, ДЕРЖАВА УНР, ******* ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА-УКРАЇНА.
Жодна інша країна світу не бачила стільки навал, стількох завойовників - як слов'янська Русь -Україна! Через ворогів кочівників і Личакові москалів все українці -русічі навчилися бути неперевершеними воїнами.
Любов до рідної землі, ненависть до ворогів, не зламаний дух нації - воїна стали причиною того, що національною ідеєю України Русі завжди була - Незалежність! Русь-Україна тисячу років билася за свою свободу -незалежність, неодноразово відвойовувала і втрачала її, кращі її сини мільйонами склали за свободу і незалежність свої голови.
Україна - Русь впала від монгольської навали орди і московитів, а звільнившись від монголо-татар і личакових москалів Московського улусу Золотої - Орди. Україна потрапила в підневільну автономію вже в слов'янську Польщу. Отримавши незалежність від Польщі, Русь Україна, знову була завойована вже не слов'янської а ще жахливішою ніж Польща личаковою Московщиною -Ордою. Яка заради цього навіть в 18 столітті поцупила (підмінила назву) своєї жахливої Московії - орди на Русія - Росія! А в цей момент у Русі-України була найбільша і найхоробріша козача армія в Європі від якої тремтіли все в світі! Але відсутність розуміння, як захищати свою свободу і незалежність, зрада, розбрат за новою привили до втрати незалежності, свободи і суверенітету.
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24.08.2020 09:22 Ответить
+
І при падінні жахливої ​​личакової царської російської імперії - орди, Русь-Україна знову відновила свою незалежність! Але держава Україна - УНР. так і не змогла зібрати свою велику національну українську армію для гідного опору просто величезною орді московських окупантів кривавих кремлівських бандитів -більшовиків.
А в 1991 році, Русь-Україна знову в черговий раз відновила свою незалежність, свій суверенітет і державність. Але і тут, ми знову ледь не втратили свою Свободу вже в 2014 і знову через цю ворожу нам не слов'янську тепер ще й фашистську і наполовину ординську і нібито росію по суті Московію яка напала на Україні - Русь на її Крим і Донбас ... Але ясно що незалежність - потрібно не тільки завоювати і відновити, але і захистити і зберегти! Незалежність - це тяжка праця, щоденна боротьба! І якщо весь український народ це усвідомить, і ще зрозуміє то що не можна сподівається тільки на США, ЄС .... та на продажну владу капітулянтів, ось тільки тоді у нас гарантовано з'явиться можливість відстояти свою незалежність при цьому знищити свого найлютішого кривавого ворога окупанта - агресора і звільнити від нього свою рідну але тимчасово окуповану суверенну українську землю Криму і Донбасу! А можливо звільнити навіть ще і раніше окуповані кремлівськими комуно - фашистами етнічні українські землі: Східна Слобожанщина -Курская і Воронезська області, частина Бєлгородської області, нижній Дон, Кубань, Ставрополь .....
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24.08.2020 09:28 Ответить
Так а смысл, если масса покрывает пророssийских фашистов. У нас их партии в Раде и я что-то не помню чтобы кто-то говорил что их уничтожит. Гриценко в 14м только про фильтрационные лагеря говорил и все, все остальные как так и надо.
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24.08.2020 09:23 Ответить
Украинцы способны объединиться /С праздником День Независимости.Viribus unitis- сила в единстве-написано на ордене, которым награждали січових стрільців.Поэтому Иван Петрович Сидоров здесь не воюет с украинскими флажками. Он воюет с путинским пропагандонами, которых больше всего под флажками германскими и и израильскими.
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24.08.2020 09:28 Ответить
Точно!
Это всё от поднимающего голову германского неонацызми и кровавой гидры сионизма!
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!
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24.08.2020 09:34 Ответить
Суть в том, что Украина, как государство, исторически не прошла перехода от феодальной раздробленности к хотя бы монархии и ментально в это раздробленности и застряла. Отсутствует напрочь историчекий опыт единого государства.. К сожалению для большинства украинцев ГОСУДАРСТВО - это что-то чуждое, если не враждебное.
А Ненька-Украина находится в астрале, там где между белоснежных облачков садок вышневый....
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24.08.2020 09:31 Ответить
Украина, как государство, исторически не прошла перехода от феодальной раздробленности /Типа Путин придёт порядок наведёт. И денег даст.Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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24.08.2020 09:51 Ответить
Это всё от поднимающего голову германского неонацызма, Ваня! И кровавой гидры сионизма!
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!
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24.08.2020 10:18 Ответить
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!/ Верящих : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский - становится всё меньше и меньше.
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24.08.2020 10:35 Ответить
Коломойский - это твой дядя?
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24.08.2020 17:55 Ответить
Враг .Как и твой тоже.
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24.08.2020 18:51 Ответить
Она посетовала, что не сможет принять участие, а также на печаль из-за того, что ее близкое окружение сейчас раскололось.

ПОЧНИ З СЕБЕ.
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24.08.2020 09:59 Ответить
Що саме я маю почати? Не обливати своїх брудом? Так я цього й не роблю, давно і принципово.

А взагалі раджу прочитати оригінал поста, скріншот якого є у цій публікації. Тоді питання відпадуть. Я не їду на Марш не тому, що хтось там "розколовся", а тому, що не вийшло бути цього дня у Києві.
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24.08.2020 10:55 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
Не докричится.
Я сколько раз на этом сайте обращала внимание на то, какая у большинства пишущих злоба, превосходство над другими, "неправильно голосовавшими", ненависть ко всем инакомыслящим, хотя они уж точно не хотят в таможенный союз.
В результате меня спамили или банил админ на три дня.
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24.08.2020 10:26 Ответить
Елена ВСЕ правильно сказала НО надо добавить ЧТО объединение может и должно быть на основе долгосрочной национальной идеи которую должна сформировать элита Украины На сегодня именно объединяющей идеи нет а она критически необходима
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24.08.2020 12:10 Ответить
сама консерва зеленая, а других обсерает.
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24.08.2020 12:12 Ответить
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