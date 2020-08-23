Украинцы способны объединиться лишь на короткий форс-мажор, это может стать приговором нашему государству, - военнослужащая Билозерская
Завтра на марш в Киеве по случаю Дня Независимости выйдет огромное количество патриотов, и будет сложно определиться, с какой компанией идти - "за Дмитрием Ярошем или в коробочке Женского ветеранского движения", с теробороновцами.
Об этом в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.
Она посетовала, что не сможет принять участие, а также на печаль из-за того, что ее близкое окружение сейчас раскололось.
"Кто-то не хочет Яроша. А кто-то Порошенко. А кто-то вообще всех политиков. А кто-то обязательно заявит, что не хочет идти рядом с Иваном, ибо продался власти. С Николаем, потому что он агитирует за не того политика. С Василием, потому что он нацик. С Петром, потому что он поддерживает ЛГБТ. С Семеном, потому что он пиарится. С Наташей, потому что она постит много Селфи. Все шестеро были на Майдане и прошли фронт.
Вот ЭТО, и ничто другое, и является причиной всех наших неудач и поражений. Мы систематически проявляем неспособность объединиться дольше, чем на короткий форс-мажор. И это может стать приговором нашему государству. Нашей независимости, которую мы завтра собираемся праздновать. И виноваты в том будут никакие не кцп, потому что с врага что взять - а мы сами", - уверена Билозерская.
Она подчеркнула, что никто не обязан объединяться с людьми, взгляды которых не близки, но можно же "хотя бы не топить друг друга".
"Люди добрые, вы, может, этого не осознаете - но по всем этими движениями душевными, по всем этим вашим возмущением и гневом праведным - стоит банальная стыдная ЗАВИСТЬ. Это наше исконное, украинское "чтобы у соседа корова сдохла".
Я тоже не святая, мне тоже свойственно это чувство, еще и как свойственно. Не завидую тем, у кого есть деньги или власть - но если кому-то влегкую удается то, над чем я бьюсь, хочу, хочу, но не могу - мне невыносимо даже рядом находиться с таким человеком. Есть грех, каюсь. Но в отличие от большинства из вас, я это осознаю. И никогда, ни словом, ни действием не сделаю ничего плохого человеку, которому завидую. Никогда не буду сплетничать и интриговать против него и буду говорить о нем только хорошее, по возможности воздерживаясь от малейшей критики. Почему? Иначе все же увидят и поймут, что я завидую. И будет мне стыдно - так стыдно, что меня на краже поймали. Так я это чувствую.
Знаю, что не докричусь. Но все же. Если вы говорите "ИВАН продался" или "СЕМЕН пиарится" - вы уничтожаете УКРАИНУ. Прекратите, пожалуйста. Иначе завтра просто нет смысла праздновать", - обратилась Билозерская.
Также она призвала надеть свежие маски на завтрашний марш.
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КИЇВСЬКА -РУСЬ - УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА КОРОЛІВСТВО, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА, ДЕРЖАВА УНР, ******* ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА-УКРАЇНА.
Жодна інша країна світу не бачила стільки навал, стількох завойовників - як слов'янська Русь -Україна! Через ворогів кочівників і Личакові москалів все українці -русічі навчилися бути неперевершеними воїнами.
Любов до рідної землі, ненависть до ворогів, не зламаний дух нації - воїна стали причиною того, що національною ідеєю України Русі завжди була - Незалежність! Русь-Україна тисячу років билася за свою свободу -незалежність, неодноразово відвойовувала і втрачала її, кращі її сини мільйонами склали за свободу і незалежність свої голови.
Україна - Русь впала від монгольської навали орди і московитів, а звільнившись від монголо-татар і личакових москалів Московського улусу Золотої - Орди. Україна потрапила в підневільну автономію вже в слов'янську Польщу. Отримавши незалежність від Польщі, Русь Україна, знову була завойована вже не слов'янської а ще жахливішою ніж Польща личаковою Московщиною -Ордою. Яка заради цього навіть в 18 столітті поцупила (підмінила назву) своєї жахливої Московії - орди на Русія - Росія! А в цей момент у Русі-України була найбільша і найхоробріша козача армія в Європі від якої тремтіли все в світі! Але відсутність розуміння, як захищати свою свободу і незалежність, зрада, розбрат за новою привили до втрати незалежності, свободи і суверенітету.
І при падінні жахливої личакової царської російської імперії - орди, Русь-Україна знову відновила свою незалежність! Але держава Україна - УНР. так і не змогла зібрати свою велику національну українську армію для гідного опору просто величезною орді московських окупантів кривавих кремлівських бандитів -більшовиків.
А в 1991 році, Русь-Україна знову в черговий раз відновила свою незалежність, свій суверенітет і державність. Але і тут, ми знову ледь не втратили свою Свободу вже в 2014 і знову через цю ворожу нам не слов'янську тепер ще й фашистську і наполовину ординську і нібито росію по суті Московію яка напала на Україні - Русь на її Крим і Донбас ... Але ясно що незалежність - потрібно не тільки завоювати і відновити, але і захистити і зберегти! Незалежність - це тяжка праця, щоденна боротьба! І якщо весь український народ це усвідомить, і ще зрозуміє то що не можна сподівається тільки на США, ЄС .... та на продажну владу капітулянтів, ось тільки тоді у нас гарантовано з'явиться можливість відстояти свою незалежність при цьому знищити свого найлютішого кривавого ворога окупанта - агресора і звільнити від нього свою рідну але тимчасово окуповану суверенну українську землю Криму і Донбасу! А можливо звільнити навіть ще і раніше окуповані кремлівськими комуно - фашистами етнічні українські землі: Східна Слобожанщина -Курская і Воронезська області, частина Бєлгородської області, нижній Дон, Кубань, Ставрополь .....
Это всё от поднимающего голову германского неонацызми и кровавой гидры сионизма!
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!
А Ненька-Украина находится в астрале, там где между белоснежных облачков садок вышневый....
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!
ПОЧНИ З СЕБЕ.
А взагалі раджу прочитати оригінал поста, скріншот якого є у цій публікації. Тоді питання відпадуть. Я не їду на Марш не тому, що хтось там "розколовся", а тому, що не вийшло бути цього дня у Києві.
Не докричится.
Я сколько раз на этом сайте обращала внимание на то, какая у большинства пишущих злоба, превосходство над другими, "неправильно голосовавшими", ненависть ко всем инакомыслящим, хотя они уж точно не хотят в таможенный союз.
В результате меня спамили или банил админ на три дня.