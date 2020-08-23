Украинцы способны объединиться лишь на короткий форс-мажор, это может стать приговором нашему государству, - военнослужащая Билозерская

Завтра на марш в Киеве по случаю Дня Независимости выйдет огромное количество патриотов, и будет сложно определиться, с какой компанией идти - "за Дмитрием Ярошем или в коробочке Женского ветеранского движения", с теробороновцами.

Об этом в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

Она посетовала, что не сможет принять участие, а также на печаль из-за того, что ее близкое окружение сейчас раскололось.

"Кто-то не хочет Яроша. А кто-то Порошенко. А кто-то вообще всех политиков. А кто-то обязательно заявит, что не хочет идти рядом с Иваном, ибо продался власти. С Николаем, потому что он агитирует за не того политика. С Василием, потому что он нацик. С Петром, потому что он поддерживает ЛГБТ. С Семеном, потому что он пиарится. С Наташей, потому что она постит много Селфи. Все шестеро были на Майдане и прошли фронт.

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Вот ЭТО, и ничто другое, и является причиной всех наших неудач и поражений. Мы систематически проявляем неспособность объединиться дольше, чем на короткий форс-мажор. И это может стать приговором нашему государству. Нашей независимости, которую мы завтра собираемся праздновать. И виноваты в том будут никакие не кцп, потому что с врага что взять - а мы сами", - уверена Билозерская.

Она подчеркнула, что никто не обязан объединяться с людьми, взгляды которых не близки, но можно же "хотя бы не топить друг друга".

"Люди добрые, вы, может, этого не осознаете - но по всем этими движениями душевными, по всем этим вашим возмущением и гневом праведным - стоит банальная стыдная ЗАВИСТЬ. Это наше исконное, украинское "чтобы у соседа корова сдохла".

Я тоже не святая, мне тоже свойственно это чувство, еще и как свойственно. Не завидую тем, у кого есть деньги или власть - но если кому-то влегкую удается то, над чем я бьюсь, хочу, хочу, но не могу - мне невыносимо даже рядом находиться с таким человеком. Есть грех, каюсь. Но в отличие от большинства из вас, я это осознаю. И никогда, ни словом, ни действием не сделаю ничего плохого человеку, которому завидую. Никогда не буду сплетничать и интриговать против него и буду говорить о нем только хорошее, по возможности воздерживаясь от малейшей критики. Почему? Иначе все же увидят и поймут, что я завидую. И будет мне стыдно - так стыдно, что меня на краже поймали. Так я это чувствую.

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Знаю, что не докричусь. Но все же. Если вы говорите "ИВАН продался" или "СЕМЕН пиарится" - вы уничтожаете УКРАИНУ. Прекратите, пожалуйста. Иначе завтра просто нет смысла праздновать", - обратилась Билозерская.

Также она призвала надеть свежие маски на завтрашний марш.

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