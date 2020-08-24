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Немецкий клуб "Бавария" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов

Немецкий клуб

Решающий матч еврокубкового сезона прошел 23 августа в Лиссабоне. Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019-2020 годов стала мюнхенская "Бавария".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в финале "Бавария" обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре был забит на 59-й минуте.

В прошлом году победителем турнира в 6-й раз стал "Ливерпуль". Больше побед только у мадридского "Реала" - 13 и у итальянского "Милана" - 7. 5 раз Кубок чемпионов завоевывала "Барселона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победителем Лиги Европы стала испанская "Севилья"

Автор: 

Лига чемпионов (282) футбол (3586) Лиссабон (13)


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Топ комментарии
+5
Все по делу.
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24.08.2020 00:52
+3
"всі команди грають у футбол, але виграють німці" (с)
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24.08.2020 00:57
+2
Задолбала реклама "Газпрома".
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24.08.2020 01:37
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Все по делу.
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24.08.2020 00:52 Ответить
"всі команди грають у футбол, але виграють німці" (с)
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24.08.2020 00:57 Ответить
тяжелый матч.... я болею за Милан в Европе
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24.08.2020 00:58 Ответить
Нойер лучший. Сделал эту победу. Хотя из-за короны(без болельщиков) совершенно это всё не то. Смотрибельность всей ЛЧ хуже некуда.
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24.08.2020 01:05 Ответить
скоро з "паспортами імунітета" почнуть запускати на стадіони, концерти, в аеропорти
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24.08.2020 01:10 Ответить
На их месте должно быть Динамо Киев как более заслуженный клуб. Немчура опять по ходу подкупами выиграла..давно уже комерческий продажный чемпионат стал..
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24.08.2020 01:29 Ответить
Та и не говори...
Постоянно судьи тянут за уши немцев.
Помню с Кривбассом летели,так судьи 7 минут с потолка добавили
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24.08.2020 01:58 Ответить
Напьешся будеш
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24.08.2020 06:48 Ответить
ну ты клоун и насмешил, особенно про дырявокривоногих и "честный" украинский чемпионат...
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24.08.2020 10:49 Ответить
Задолбала реклама "Газпрома".
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24.08.2020 01:37 Ответить
Нарекламировали себе в первом квартале убытков на 100 лярдов деревянных.))
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24.08.2020 04:28 Ответить
Немецкий клуб "Бавария" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов - Цензор.НЕТ 8947
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24.08.2020 06:49 Ответить
Лига чемпионов прекрасный футбольный праздник для нескольких стран, за которым остальные только грустно наблюдают.
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24.08.2020 07:39 Ответить
Шкода що не ПСЖ. Я за французів. В п'ятницю ми були за Інтер. Всі за кого вболівали, свої фінали у Лізі Європи і Лізі чемпіонів програли.
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24.08.2020 08:47 Ответить
Яка кому різниця? Що змінилось для вболівальників, з перемогою або поразкої їх команди? Може час усвідомити, що вболівальництво це форма залежності, яка не має жодного змісту.
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24.08.2020 09:53 Ответить
1 тайм был ФУТБОЛ. Во втором, немцы начали ломать французов, и... футбол закончился. Презираю Мюллера с его паскудным мелким фолом на грани, и немецких быков. Один Левандовски пытался играть в футбол, а остальные баварцы... мерзость.
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24.08.2020 13:12 Ответить
 
 