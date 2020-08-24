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Новости День Независимости
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Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП

Украина принимает поздравления от глав государств, руководителей правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя Президента Владимира Зеленского, отметил вызовы, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояние пандемии COVID-19.

Дональд Трамп также подчеркнул, что США продолжают неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира.

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Он также отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в рамках международно признанных границ.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

Принимая во внимание большие вызовы, стоящие перед Украиной, президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу "большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19".

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

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Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, также передала Главе Украинского государства наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время", – говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Анджей Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются дружественно, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

Президент Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства в контексте совместных европейских ценностей.

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Президент Словакии Зузана Чапутова направила президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу - устойчивого прогресса и процветания.

Также с национальным праздником Украину поздравили президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

Автор: 

День Независимости (1196) поздравление (1057) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+24
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4417
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24.08.2020 01:16
+23
Вiтаю Вас, Шановне Панство! Слава Украiнi!
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24.08.2020 01:25
+19
В Днепре четверо друзей забрались на 101-метровую трубу, чтобы установить флаг Украины
Только утром мы рассказывали о том, что Киев отобрал пальму первенства у Днепра в плане больших флагов, как тут… Днепр снова ненадолго отвоевал свой статус.
Так, группа друзей решили переплюнуть столицу и полезли на огромную трубу на улице Паникахи, 1.
«Для того, чтобы поднять самый высокий флаг над городом Днепр (250 метров над уровнем моря - флаг видно почти из Запорожья), не нужно тратить миллионы гривен. Нужны проверенные друзья, настроение и немного смелости (залезть на трубу 101 метр). С праздником, украинцы! С Днем флага! Пусть он развевается в наших сердцах и на высших ступенях по всему миру», - написал Антон Кумановский.

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4397

https://dp.informator.ua/2020/08/23/v-dnepre-chetvero-druzej-zabralis-na-101-metrovuyu-trubu-chtoby-ustanovit-flag-ukrainy/
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24.08.2020 01:22
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Правила форума Совет форумчан
А полшестого как там?
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24.08.2020 01:06 Ответить
На балалайке играет...
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24.08.2020 01:14 Ответить
Звонит ****** Орды чтобы увидеть в глазах мир-дружба-шаурма.
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24.08.2020 01:15 Ответить
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 7393
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24.08.2020 01:12 Ответить
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 3555
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24.08.2020 01:12 Ответить
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4417
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24.08.2020 01:16 Ответить
https://www.dailymotion.com/video/x3a2q22
пісня за посиланням (сідай синку .... бачу що ти не москаль =)

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 2457
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24.08.2020 01:17 Ответить
Круто і емоційно!
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24.08.2020 01:39 Ответить
В Днепре четверо друзей забрались на 101-метровую трубу, чтобы установить флаг Украины
Только утром мы рассказывали о том, что Киев отобрал пальму первенства у Днепра в плане больших флагов, как тут… Днепр снова ненадолго отвоевал свой статус.
Так, группа друзей решили переплюнуть столицу и полезли на огромную трубу на улице Паникахи, 1.
«Для того, чтобы поднять самый высокий флаг над городом Днепр (250 метров над уровнем моря - флаг видно почти из Запорожья), не нужно тратить миллионы гривен. Нужны проверенные друзья, настроение и немного смелости (залезть на трубу 101 метр). С праздником, украинцы! С Днем флага! Пусть он развевается в наших сердцах и на высших ступенях по всему миру», - написал Антон Кумановский.

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4397

https://dp.informator.ua/2020/08/23/v-dnepre-chetvero-druzej-zabralis-na-101-metrovuyu-trubu-chtoby-ustanovit-flag-ukrainy/
показать весь комментарий
24.08.2020 01:22 Ответить
..перднуло и улетело куда подальше.
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24.08.2020 04:38 Ответить
Вiтаю Вас, Шановне Панство! Слава Украiнi!
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24.08.2020 01:25 Ответить
Героям Слава!
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24.08.2020 01:27 Ответить
Дякую за вітання! Приємно, що Ви починаєте писати українською мовою.
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24.08.2020 01:35 Ответить
До "Вашего Превосходительства" у Зеленского еще молоко на губах не высохло!
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24.08.2020 01:28 Ответить
то даже не молоко
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24.08.2020 06:43 Ответить
Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу - устойчивого прогресса и процветания. Источник: https://censor.net.ua/n3215476
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Зеленському - здоров'я і щастя, а уряду і народу стабільного прогресу і процвітання. Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд розуміє, що зараз у народа України і президента різні цілі та бажання.
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24.08.2020 01:34 Ответить
В этом списке тревожит отсутствие поздравительной открыточки из Омана. Зато впечатляет своей искренностью поздравительное письмо короля Сауда в адрес еврея Зеленского с пожеланием ему здоровья и процветания дружественному саудитам украинскому народу
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24.08.2020 01:36 Ответить
Коменти знов розділилися. Про Україну та про зелю (у кого вже паранойя від нього, лікуйтеся - чи що, під кожною новиною він вам спокою не дає)) Президенти приходять та уходять, а Україна у нас одна. Зі святом! Слава Україні!
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24.08.2020 01:57 Ответить
Так,Україна одна. І зеля її веде в безодню. Ти спокійний через це? Це твій клопіт.
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24.08.2020 04:42 Ответить
Його просто зачепило, що зелю не ******* українці та в такий святковий День Незалежності України зеліни вітання є нещирими.
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24.08.2020 05:04 Ответить
Ваше зеленейшество и нелоховшество
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24.08.2020 03:46 Ответить
Згадаєте мої слова через рік, що і на 30-ту річницю нічого не змінеться, все та ж болтовня і пусті тєлодвіженія уряду Вр і президента так і будуть, а ми всі їх тут будемо обсирати.
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24.08.2020 04:37 Ответить
Вони нас, а ми їх.🤗
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24.08.2020 05:05 Ответить
Почерневшие от злости рожи из забордюрья-это тоже поздравление.
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24.08.2020 04:46 Ответить
Присоединяюсь к мировым лидерам и высшему духовенству, и поздравляю мою Украину с праздником Независимости от зловонного, милитаристского, недоразвитого, криминального, нецивилизованного образования под нецензурным названием "расея", которым правит полудохлая шизоидная кремлёвская крыса "путен".....Всем нам мира, счастья и здоровья.... А мокшанскому болоту и его главной пиявке - болезней, голода, нужды и пересыхания....
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24.08.2020 06:54 Ответить
чомусь папи Римськи завжди вітають Україну, шось замислили агенти Ватикану?))
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24.08.2020 07:02 Ответить
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 3775
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24.08.2020 07:13 Ответить
Навіть самий великий чобіт пробивається сталевим гвіздком - а якщо він потроєний то.......
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24.08.2020 08:42 Ответить
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 9081Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 6649Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 9982Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 173
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24.08.2020 07:49 Ответить
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 2343Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 2595
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24.08.2020 07:55 Ответить
А ВВХ - шо нє ????
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24.08.2020 08:47 Ответить
ввх идет на Х
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24.08.2020 09:13 Ответить
Файно!
Дякуємо!
Слава Україні!!!
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24.08.2020 09:12 Ответить
Ядерный статус вернёте???
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24.08.2020 09:14 Ответить
Я как-то хотел выпить два ведра кальвадоса. но передумал и выпил 250 гр.
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24.08.2020 09:51 Ответить
 
 