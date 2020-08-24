Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП

Украина принимает поздравления от глав государств, руководителей правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя Президента Владимира Зеленского, отметил вызовы, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояние пандемии COVID-19.

Дональд Трамп также подчеркнул, что США продолжают неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира.

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Он также отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в рамках международно признанных границ.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

Принимая во внимание большие вызовы, стоящие перед Украиной, президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу "большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19".

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

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Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, также передала Главе Украинского государства наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время", – говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Анджей Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются дружественно, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

Президент Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства в контексте совместных европейских ценностей.

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Президент Словакии Зузана Чапутова направила президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу - устойчивого прогресса и процветания.

Также с национальным праздником Украину поздравили президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.