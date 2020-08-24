Мальчик утонул в канале на столичной Троещине, его подругу спас отдыхающий, - полиция

Двое детей находились в воде без присмотра. Их крики услышал отдыхающий и бросился на помощь. Девочку удалось спасти и госпитализировать в реанимацию, а мальчика из воды доставали водолазы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о том, что из канала на улице Закревского спасли девочку 7-8 лет. Ее в бессознательном состоянии скорая помощь доставила в реанимацию. Спасший девочку мужчина также предположил, что в воде остался еще один ребенок.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу Главного и районного управлений, водолазов и работников ювенальной превенции.

На месте правоохранители опросили свидетелей и заявителя. Киевлянин, 1991 года рождения, сообщил, что отдыхал на берегу, когда увидел в канале детей, которые звали на помощь. Мужчина немедленно бросился в воду и успел спасти девочку, но увидел на поверхности резиновые тапочки и предположил, что в воде осталась еще ребенок. После отработки канала водолаз обнаружил на дне тело мальчика в возрасте 8-10 лет.

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Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Также полицейские устанавливают личности детей, оказавшихся в воде без присмотра взрослых, а также личности их родителей.