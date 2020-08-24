Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС
23 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"В то же время, вблизи Авдеевки зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а вблизи Зайцево - отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению с временно оккупированного населенного пункта Александровка.
В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.
С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сводке.
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всього обстрілів з боку супротивника - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
снайперський вогонь - 2
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2
всього вогонь ЗСУ у відповідь - 7
в т.ч. з стрілковї зброї - 5
снайперський вогонь - 2
втрати з боку супротивника: вбиті - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html