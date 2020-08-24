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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

23 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"В то же время, вблизи Авдеевки зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а вблизи Зайцево - отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению с временно оккупированного населенного пункта Александровка.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сводке.

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС 02

Автор: 

обстрел (26872) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8005
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24.08.2020 08:11
+10
Слава Україні !!!
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24.08.2020 08:16
+6
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8234Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2058
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24.08.2020 08:34
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24.08.2020 08:02 Ответить
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9987Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3973Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3779
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24.08.2020 08:06 Ответить
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8005
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24.08.2020 08:11 Ответить
Слава Україні !!!
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24.08.2020 08:16 Ответить
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3596Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6737
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24.08.2020 08:24 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2020 09:00 Ответить
Сегодня у кацапской орочни траурный день. Будут "поздравлять" обстрелами.
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24.08.2020 08:13 Ответить
Могут и "салютовать" с тяжёлого.
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24.08.2020 09:23 Ответить
А небойові втрати та поранення?
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24.08.2020 08:19 Ответить
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6389
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24.08.2020 08:30 Ответить
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8234Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2058
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24.08.2020 08:34 Ответить
Зведення про всеосяжне перемир'я за 23.08.2020 р.
всього обстрілів з боку супротивника - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
снайперський вогонь - 2
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2

всього вогонь ЗСУ у відповідь - 7
в т.ч. з стрілковї зброї - 5
снайперський вогонь - 2

втрати з боку супротивника: вбиті - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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24.08.2020 09:07 Ответить
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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24.08.2020 17:12 Ответить
 
 