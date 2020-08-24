В Украине 1 799 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 106 757 человек
В Украине по состоянию на утро понедельника, 24 августа, зафиксированы 1 799 новых случаев заражения. При этом 289 человек выздоровели, 22 ранее заболевших умерли.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 799 человек, из них 127 детей и 86 медработников. Были госпитализированы 279 человек. Зафиксированы 22 летальных случая. Выздоровели 289 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 106 757 человек, из них 7 267 детей и 10 541 медработник. Всего выздоровели 52 524 пациента. 2 293 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 13 542 теста, из них 9 350 методом ПЦР и 4 192 методом ИФА", - рассказал Степанов.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (241) области, Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.
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Всего выздоровели 52 524 пациента, на 01.08 заболевших было 71 056 из них 39 308 уже были выздоровевшими.
в сутки тогда заболевало по 1300-1400 людей,
что то сильно мало рисуют выздоровевших, всего 289
Источник: https://censor.net/n3215487
Реально где-то 2800 . Обычно делают до 40 000 тестов в общем.
Старый анекдот: "Два мужика пьют пиво в баре. Смотрят друг на друга и оказывается что оба пьют из кружки рядом с ручкой. Один говорит: "Вы тоже так пьете, чтобы не заразиться?" Другой отвечает: "Нет, чтобы не заразить" )
Є категорична необхідність..
-зменшення штрафів до 500 -1000 грн.
-проведення поліцейських облав щодо маршруток,з зупинкою автобуса на трасі ,і штрафувати всіх поголовно хто без масок..
https://censor.net/news/3215401/v_ukraine_1_987_novyh_sluchaev_covid19_za_sutki_vsego_s_nachala_epidemii_zaboleli_104_958_chelovek/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74488826
Продолжение истории преступления:
Я решла проверить, а существует ли сейчас Infectious Diseases Unit в Department of Human Services штата Виктория?
Речь идет, между прочим, о государственном департаменте, существующем на деньги налогоплатешиков.
Так вот, я не нашла Infectious Diseases Unit в Department of Human Services штата Виктория.
Если его закрыли, то ситуация становится пикантной, весьма пикантной.
А вот сам департамент есть, и именно он отвечает за что?
Правильно мыслите, зайчики, за стариков!
Вот их структура:
Housing and Infrastructure
Strategy and Planning
Regulation, Health Protection and Emergency Management
Corporate Services
Organisational Transformation
Children and Families
Эти, что ли, зайчики теперь ?
"Regulation, Health Protection and Emergency Management"
"The Regulation, Health Protection and Emergency Management division brings together professional and epidemiological expertise to protect the Victorian public from avoidable harm. The daily work of the division brings us in contact with such risks as drugs, poisons, infections, contagions, emergency incidents and the risks of super bugs and pandemics.
We work towards responding to known and emerging health- threats in a way that is dynamic and adaptive. We respond to events of state significance in order to protect the Victorian community.
We work towards the mitigation and eradication of emergent infections by analysing data trends, which in turn helps predict pandemics and ward them off. We are committed to the refinement of emergency management approaches and protocols to ensure timely responses to community need."
Вот с них и нужно спросить, почему они не информировали ноикого об эпид ситуациив государственных домах престарелых.
Вот с них и есть главный спрос.
Это кто же начальствиует в Department of Human Services штата Виктория?
Фамилия, имя, рабочий телефон?
свої австралійські розбірки проводьте в пошті... ))
Что с тобой разберутся вместе со Степановым и Лаяшко за коронавирусную аферу?
"In all that we do we will live by our values
• Respect
• Integrity
• Collaboration
• Care
• Accountability
• Innovation"
Accountability, говорите?"
https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13601-020-00323-0
Подобные выводы сделала и US Army Biomedical Services по итогам наблюдений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, и рекомендует при этой эпидемии больше включать в рацион зеленый чай и кисломолочные продукты естественной ферментации.
неділя23 серпня, 2020
Теги: http://galinfo.com.ua/tags/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81/ коронавірус За попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 83 особи. Скеровано на самоізоляцію 172 особи. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.
Как сохранить свое здоровье и не попасть в это число?
Об этом можно узнать здесь:https://solena.ua/news/kak-finny-povysili-prodolzhitelnost-zhizni-zameniv-sol-v-pitanii/
то это означает, что экономика штата Виктория, которую Эндрюс так старательно убивает, имеет хороший шанс никогда полностью не восстановиться.
Потому, если State of Emergency будет продлен, то агенству Moody следует понизить кредитный рейтинг штата Виктория.
То же самое касается и штата Квинсленд.
Считайте это моей доброй рекомендацией.
Само собой, тоже самое относится и к Украине под руководством Шмыгаля.
Новость первая: печальная, экономическая.
Как я уже писала, на прошлой неделе мною было замчено резкое и практически полное отсутствие покупателей и на местном рынке, и в аптеке.
Речь идет об очень консервативном и дорогом районе города, то есть у населения деньги должны быть по определению.
Сегодня тренд отсутствия денег у населения подтвержден: торговые улицы пусты.
Речь идет о районе Эшбёртон (Ashburton), там улица торговая вся в магазинчиках и ехать по ней всегда нужно было аккуратно, бо покупателей было не протолкнуться, а, значит, масса неадекватных пешеходов и автомобилистов.
Так вот, улица пуста. Но всем протяжении торгового стрипа замечено было 5, прописью ПЯТЬ человек, и это в 10 утра (да, мы ехали медленно, там ограничение скорости 40 км/час).
На обратном пути проезжали кофейни: они пусты, очередей нет, либо никого вообще, либо один покупатель.
А ведь выплаты по ковиду еще не прекращены, а с началом масочного режима и при 4-м уровне ограничений на улицах и в магазинах было бойко, весьма бойко.
Что же такое случилось?
А взрыв "удобрений" в Бейруте случился , и потому иссяк источник китайских денег.
И получается, что даже увольнять офисный планктон штата, чиновников в количестве 200 тысяч человек не обязательно, а достаточно, чтобы просто сказать, что денег осталось месаца на два, а дальше - за пособием идите, цуцики ( а пособие, напомню, составляет примерно 1000 баксов в месяц на человека и ипотеку с него платить никак невозможно) - вот и не будет нигде покупателей, последний цент на хрен без хлеба откладывать начнут.
Также останутся без зарплаты учителя, пожарные, словом, все, кому платит штат.
Потому еще раз напомню агенствам Moody, Standard&Poor и кто там еще рейтинги дает: внимательно следите за тем, примет ли наше огородное пугало, коммунака Эндрюс, со своим кагалом закон о продлении State of Emergency еще на 12 месяцев. Следите для того, чтобы инвесторы в долговые бязательства штата из них выйти смогли до этого эпохального решения, потому как долговые обязательства станут брсовыми, ибо экономику штата Виктория тогда уже никакая "виагра" не поднимет, идет дефолт.
А рейтинг кредитный штатау Виктория снижать придется по-любому.
Мне торопиться с вакцинацией незачем: я никуда не летаю, мне
международный ветеринарный паспортсертификат о прививке от ковида ни к чему, откажут в сервисах - обойдусь или куплю заденьги (деньги в штате Виктория скоро будут цениться на вес золота, (штат Виктория, Австралия, на грани банкротства0).
Так что у меня будет и масса времени, и масса возможностей понаблюдать за тем, сколько привитых "от ковида" MP и MD ВДРУГ, года через три, получат особо злокачественную форму рака простаты, а их жены лет через пять тоже очень лютую форму рака яичников, например. Увижу я, сколько их дочерей или жен станут ВДРУГ бесплодными, а у их детей появится странная аллергия, от кровь течет из носа, и не останавливается почему-то.
Потому, как MP и MD позабыли, что вакцина от ковида будет (как и все вакцины) посотупть в запаянной пробирке, и поди-ка, проверь, а что там.
Вакцины то от кори, например, проверенные, а акцина от ковида новая, созданная ударными темпами: от ВИЧ вакцины нет, от SARS нет, а от ковида - есть, вот она, разработали стахановцы.
И не помнят MP и MD горестную историю Чавеса, который жил-жил - да и помер от рака ВДРУГ:
"5 марта 2013 года вице-президент Мадуро объявил о том, что Уго Чавес умер от ракаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%B3%D0%BE#cite_note-Dead-362 [362] . По словам командующего президентской гвардией генерала Орнельи, причиной смерти стал обширный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркт . В последние месяцы жизни президент не мог говорить, однако перед смертью передал генералу: «Я не хочу умирать. Прошу вас, не дайте мне умереть»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%B3%D0%BE#cite_note-363 [363] . Министр обороны Альфредо Молеро заявил, что власти США отравили покойного или заразили его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 онковирусом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%B3%D0%BE#cite_note-Dead-362 [362] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%B3%D0%BE#cite_note-364 [364] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%B3%D0%BE#cite_note-365 [365] , что официальный представитель госдепартамента назвал «абсурдом»"
(Википедия)
Комментаторы в сетях вдруг стали писать, что Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, он хороший, он просто выполняет указания, которые ему дают по телефону.
Поскольку на просьбу назвать имена и фамилии тех "голосов" комментаторы не ответили, делаем вывод, что голоса звучат только в голове Премьера Эндрюса.
Слышать "голоса" - симптом нехороший, особенно для премьеров.
И, что примечательно, от тюрьмы "слышание голосов" освобождает, а вот от тюремной психушки - нет.
наши лейбористкие коммуняки (на федеральном уровне) решили поддержать федералов и продолжать платить JobKeeper, то есть продолжать
банкетвыплаты по ковиду за пол-триллиона баксов долга.
Не поможет, зайчики, зря топчетесь: 200 тысяч человек офисного планктона штата Виктория, учителя, пожарные и полиция - это госслужащие, а не бизнесы, им ничего не положено.
И придется учителям в репетиторы податься, я верю, что отбоя не будет от желающих изучить за частную цену гендерное равноправие, sex fluidity и прочие занимательные штуки, специалистами по которым являются учителе гос. школ, сплошь леваки.
А если полиция собирается защищать режим Эндрюса забесплатно - то на доброе здоровье.