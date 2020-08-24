В Украине 1 799 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 106 757 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 24 августа, зафиксированы 1 799 новых случаев заражения. При этом 289 человек выздоровели, 22 ранее заболевших умерли.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 799 человек, из них 127 детей и 86 медработников. Были госпитализированы 279 человек. Зафиксированы 22 летальных случая. Выздоровели 289 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 106 757 человек, из них 7 267 детей и 10 541 медработник. Всего выздоровели 52 524 пациента. 2 293 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 13 542 теста, из них 9 350 методом ПЦР и 4 192 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (241) области, Киеве (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.