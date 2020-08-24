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Новости Революция в Беларуси
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Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию

Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию

Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов.

Об этом сообщает Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.

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Она отметила, что в ответ на насилие власти беларусы объединились и почувствовали себя одной нацией.

"Мы не разделяем людей на тех, кто говорит на белорусском или русском языках, православных и католиков, рабочих и айтишников. Мы все такие разные, но все равно едины. Едины в стремлении жить в независимой, свободной и богатой Беларуси. Сегодня мы все почувствовали себя гражданами нашей страны, которые взяли на себя ответственность за судьбу", - добавила Ковалькова, поблагодарив всех, кто присоединился к "Марша новой Беларуси", который состоялся в воскресенье, 23 августа.

Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию 01
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию 02

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7886) революция (1371) референдум (1504)


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Топ комментарии
+11
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 2931
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24.08.2020 08:48
+7
в крыму также и в Параше тоже..
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24.08.2020 08:42
+6
О Рехферендум незаконный как они его проведут ?Помню как в Счастье рехферендум в 2014 проводили ,не было квазибюлетней так те просто на А4 писали Да и кидали в квази урну
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24.08.2020 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Лука хочет как пуйло.😁
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24.08.2020 08:39 Ответить
Чтобы как ***** нужно иметь 6 тысяч квадратов киллометра площади , 150 млн. населения и главное - ну хотя бы каких-то 40% реальной поддержки . Тогда прижав к ногтю 20-30% (из 60%) недовольных и заставив их замолчать надолго , можно "опираться на большинство" .

А когда самые позитивные опросы дают 15-20% поддержки , а опросы настоящие (когда в доме из 100 квартир , только 2 человека , "за" , и ещё пара молчат) дают 5-10% , то к ***** можно стремиться лишь через Ростов .
Людей не угомонить , когда они каждый день проводят свои личные опросы и видят снова и снова , что найти сторонников Таракана весьма сложная задача в своём круге общения . А там никогда не было как в Украине деления по линии Днепра ... Человек звонит из более продвинутого Минска родичам в Гомель -- и там сторонники Таракана "спрятались" , и в Гродно их не сыскать . Наверно по болотам спрятались ?!
Тем более , что с каждым новым днём выясняется , что те кто просто молчат , вдруг осмелели и уже не против избавиться от диктатора , если им "нечего не сделают" ...
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24.08.2020 09:12 Ответить
.....дополню - очень многие прозрели - и кто был за(и даже голосовал за), теперь категорически ПРОТИВ!.....
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24.08.2020 09:22 Ответить
Проти кого?
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24.08.2020 09:32 Ответить
....Таракана, конечно же......
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24.08.2020 09:36 Ответить
Це все добре, але мають бути керівники на місцях.
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24.08.2020 09:39 Ответить
.....прозревают и "керівники на місцях".....они ж останутся в Беларуси....им же тут жить.....
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24.08.2020 09:44 Ответить
Ні, це не підходить, керівники на місцях це керівники на більш менш стабільний період, хоч і застій. Тут треба нових, вас по любому чекає економічна гойдалка.
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24.08.2020 09:47 Ответить
.....у нас умных и талантливых руководителей полно, как и у вас.....придут и всё зажужжит....
.....люди готовы и "економічны гойдалки" терпеть.....не столько терпели.....
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24.08.2020 09:57 Ответить
Ніякої гойдалки, просто економічний крах, гіперінфляція,масове безробіття і т.д. Швидше за все повна втрата незалежності і приєднання до рашки наступним президентом.
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24.08.2020 11:11 Ответить
Есть ведь немало таких , которых легко запугать слухом , что там наверху все всё проверяют и по отпечаткам найдут и накажут , если против Усатого проголосуешь ...
И вдруг люди видят , что целая площадь битком из народу , который открыто не только голосует , но и говорит "Уйди" .
А тут ещё такое , чего и в Украине сроду не было -- забастовки и простой работяга в годах говорит "мессие" мол не пошёл ли ты нахер ...

Вообще-то сейчас очень опасно насилие . Бо Таракан серьёзно болен психически . У него тревожное пограничное состояние , шо он теперь без автомата не может жить . Плюс уверенность , шо диктаторами рождаются -- очень запущенный диагноз . И эти тысячи охранников . Он ещё не потерял ниодного гоблина , а оне одеты и обуты будто им через минуту под танки идти .
Ибукович привёз титушек и они с "беркутней" забили до смерти человек 30-35 , да и сами потеряли ... Он и после этого не взял сам автомат и не окружил ся даже сотней охраны .
Потом БТРы послал на Майдан и там ещё человек 70 убили . А оно и после этого как ни в чём не бывало пытался договориться с "трибуной" Майдана . И не дрожал , не тряс автоматом .
Закалка тюремная . Но он бабосы больше ценил чем власть , а уж свою шкуру ...

А у этого чистая параноя и он , скажу так - не жилец .
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24.08.2020 09:48 Ответить
В Гролно и сами пример покажут. Ненависть к Адольфу Лукашенко зашкаливает!
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24.08.2020 10:03 Ответить
О Рехферендум незаконный как они его проведут ?Помню как в Счастье рехферендум в 2014 проводили ,не было квазибюлетней так те просто на А4 писали Да и кидали в квази урну
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24.08.2020 08:40 Ответить
в крыму также и в Параше тоже..
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24.08.2020 08:42 Ответить
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 2335Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 8317
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24.08.2020 08:47 Ответить
и референдум незаконен и процедура отзыва депутатов не выписана, как и в украине после стольки лет разговоров об этом
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24.08.2020 08:45 Ответить
....не пиши здесь всякую муйню, а пройди http://house.gov.by/ru/razdel-iii-izbiratelnaja-sistema-referendum-ru ЛИКБЕЗ....
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24.08.2020 09:17 Ответить
ты из тех, кто участвовал в референдуме и отозвал депутата...
вас, таких немного
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24.08.2020 09:27 Ответить
...а ты здесь с какой целью?.....
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24.08.2020 09:30 Ответить
отвечать тебе ответы..
а ты почему зарылся в украинский форум?
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24.08.2020 09:33 Ответить
....у тебя работа такая?.....сколько платят за пост, если не секрет?...
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24.08.2020 09:35 Ответить
Та забий, не бачиш що то москаль, в нього і Україна з маленької.
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24.08.2020 09:38 Ответить
....та я в курсе....как никак с 2013 года здесь..... уже по "запаху" отличаю.....
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24.08.2020 09:41 Ответить
отакої...не опускайся, тримай рівень
капс не діє...шютка
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24.08.2020 11:41 Ответить
ты в трудную минуту родину похерил, беларусский перебежчик
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24.08.2020 11:46 Ответить
Півнику під проксі, ти прямо в одній темі прапорці поміняв
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24.08.2020 11:14 Ответить
Какой дали на смене,под таким серет
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24.08.2020 13:34 Ответить
Чувак слегка подзабыл , что речь идёт не об Украине и что в каждой стране своя Конституция и УК ...

Думаю, что он способен испытать когнитивный шок , когда узнает шо в Софке в 1936 году была принята конституция , которую до конца 70х признавали самой свободной и демократической . Другой вопрос там не было "троек" и не записали ГУЛАГ как институцию .
В те годы многие страны не давали женщинам права голоса , другие устанавливали имущественный ценз . А тут у всех права . Гарантируется право на труд , май , июнь .
Разумеется и свобода слова , и свобода совести - всё было и ничего кроме права на труд, май ... не выполнялось . Тогда нигде в мире не продумывали включить в Конституцию механизмы контроля исполнения ...
Кто-то скажет , мол а США - там уже 300 лет Конституция не меняется почти . Вот именно , просто отцы основатели забыли записать , что чёрные тоже люди , и они до Авраам Линкольна числись как имущество - частная собственность , которое , разумеется их Конституция защищала свято . По-моему до полной ликвидации судов Линча не вносили такой поправки, шо "черные тоже люди" просто Линколь своим билем освободил из рабства .
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24.08.2020 10:15 Ответить
Референдум взагалі не може бути незаконим, це звичайний плебисцит, волевиявлення людей.
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24.08.2020 09:35 Ответить
похоже, ти вирішив мене поправити
поправлю і я... в слово незаконНий додай іще одну Н
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24.08.2020 11:38 Ответить
А внизу маленькими буквами будет написано: присоединиться к РФ.👏
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24.08.2020 08:56 Ответить
Любимый метод из-за поребрика
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24.08.2020 09:04 Ответить
Ну, желаю, чтобы все!!!©
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24.08.2020 08:41 Ответить
И вам того же
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24.08.2020 09:52 Ответить
Переводят движение в болтовню. А изменение Конституции и референдум первым анонсировал Лукашенко. Белорусы даже как-то стесняются назвать себя какой--нибудь "революцией белых роз".... (Россияне за них дали движению братское название "революция синих поп").
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24.08.2020 08:43 Ответить
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24.08.2020 08:46 Ответить
Белые розы, белые розы - беззащитны шипы
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24.08.2020 08:49 Ответить
Была там васильковая революция в Беларуси, но тогда неуспешная
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24.08.2020 08:57 Ответить
Полиция Парижа применила слезоточивый газ из-за массовых беспорядков. Об этом сообщило управление полиции города.
Осудить диктатора Макрона!
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24.08.2020 08:44 Ответить
ЯПлакалЪ
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24.08.2020 08:45 Ответить
массовые беспорядки и мирные демонстрации..разницу усек?
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24.08.2020 08:45 Ответить
стучитесь вас откопают
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24.08.2020 08:46 Ответить
Так там же все громили, палили... Різницю відчуваєш?
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24.08.2020 08:52 Ответить
Какая разница?
Ему главное оправдать диктатора, и сказать - хотите как в Украине, Франции или США)
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24.08.2020 08:58 Ответить
Юрчик, розкажи про весілля доньки на 200 000 гостей.
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24.08.2020 09:40 Ответить
Для особоупоротых докладаю.
Не читайте советских газет до обеда, а сионистских - вообще.
Вчера на три города было 50-60 тыщ.
Лепить фотографии за прошлые выходные кабы врать.
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24.08.2020 10:02 Ответить
И правильно. Русский мир в Париже только так и надо!
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24.08.2020 10:06 Ответить
шо они тянут , нада как у Нас , раз два и Витя Легитимный в Ростове ,ничего у них не выйдет
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24.08.2020 08:44 Ответить
Будку пока шатают)
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24.08.2020 08:54 Ответить
Он сам убежал. А Лука не убежит. Будет стоять до последнего.
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24.08.2020 08:59 Ответить
ну,в мире полно и таких,кто не убежал...каддафи например .
а лопаті с вилами у беларусов имеются.и черенки не у всех отполировані
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24.08.2020 09:42 Ответить
Втік шах Ірану, диктатор Домініки, Куби, лишились живі, не втікли Хусейн, Чаушеску, Каддафі.
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24.08.2020 09:45 Ответить
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 2931
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24.08.2020 08:48 Ответить
Фигня это все.
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24.08.2020 08:49 Ответить
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 5769
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24.08.2020 08:54 Ответить
Ну а как процесс голосования будет происходить будут и участки доя голосования ,наблюдатели ,экзи6тполы ..А дальше его юредически прости еще надо и что прийдут они в ЦИК а там Лукашенко на танке их ждать будет
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24.08.2020 08:55 Ответить
Рывацыя ффсе! Бацька пьет советское шампанское. Оппозицыя пабидила урря!
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24.08.2020 08:58 Ответить
Пошлет их подальше Лукашенко с рехферендумом ...Они уже месяц ходят а толку ноль ..Собрать толпу в миллион и вперед . Но Лукашенко показал им автомат теперь их ход ..Против лома нет приема..Я думаю они побоятся а Лукашенку надо сейчас гуллаги по всей Беларуси строить и просить у моли 5 ярдов на зарплаты вертухаев ..Тоталитарная система без гуллагов долго не продержится
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24.08.2020 09:01 Ответить
А когда первый "толк" вышел на Майдане Гидности , не подскажите ли ?!
Вон Ибукович ещё 18 лютого привёз в Киев титушек и они вместе с "беркутнёй" били до смерти людей у Рады -- за один день 30 погибших . Но и тогда Ибукович не ходил с охраной в тысячи гоблинов ... И не мастурбировал с "Калашом" в руках . А в ночь на 19-20 пустил БТРы на Майдан ... И даже после снайперов и сотни погибших пытался договориться будто ничего и не было .
А это задёргался ещё не потеряв ниодного цербера и не убив и десятка . А уже без автомата и не ходит ...
Синдром преследования - как по учебнику "Общая психиатрия" ...
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24.08.2020 09:29 Ответить
Станом на 18 лютого у нас БТРів вже було більше, ніж у Яника, і всі пости ДАЇ з заходу до Києва були під нашим контролем.
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24.08.2020 09:43 Ответить
прачітав біаграфію гітлєра колєнька напрягся...гдєта жалабна завила сабака...
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24.08.2020 09:06 Ответить
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
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24.08.2020 09:21 Ответить
Почему тема называется "Революция в Беларуси", если даже у этой Вольги в e-mail всего лишь "забастовка"?
Вольга - красиво. Как можно такой язык загонять на вторые роли?
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24.08.2020 09:23 Ответить
шо такое Вольга ? река в немытой ?
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24.08.2020 09:24 Ответить
Имя Ковальковой. Читай источник
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24.08.2020 09:27 Ответить
Вольга це давнеруське ім'я, чоловічий рід Олег.
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24.08.2020 09:48 Ответить
А ******** это как : призвание или так ... за деньги ?!

Кстати , какие сейчас горорары в Ольгино ?
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24.08.2020 09:32 Ответить
Ольгино (укр. Ольгине) - село в Высокопольском районе Херсонской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 419 человек.
Сколько можно на арбузах заработать?
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24.08.2020 10:09 Ответить
Хороший пример для изменение системы. И кто составит новый договор должны быть вне политики. Политики секта шаманов и жрецов обещает защиту от пороков людей таким же людям при помощи самих людей. Профессия у них такая. Но кто защитит нас от пороков политиков? Только другие политики.Вывод все люди должны стать политиками и защищать сами себя обьеденяясь в громады. А не надеятся на дядю который став политиком будет защищать все вокруг себя сначала, и потом тоже.
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24.08.2020 09:28 Ответить
Це демократія називається.
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24.08.2020 09:44 Ответить
https://twitter.com/evergre74738703
https://twitter.com/evergre74738703
25 percent



Древние греки когда то давно начали называть "внеполитиков" идиотами.
Не зря слово "идиот" с тех пор стало синонимом таких слов как: дурак, дибил, сумасшедший.

Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції - Цензор.НЕТ 7433
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24.08.2020 09:48 Ответить
Прикольно, а у нас зебіли такі самі.
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24.08.2020 09:51 Ответить
так отож...
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24.08.2020 09:54 Ответить
В конституцию крайне необходимо внести пункт, что приватизация может проводиться только через общенародный референдум. Это потому, что эти дурят людей и под шумихой требований отстранения усатого, рвутся к дерибану. Кроме того разрешение должно давать не менее 2/3 или даже 3/4 голосов избирателей. Такое высокое число объясняется тем, что приватизация объектов необратима.
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24.08.2020 10:52 Ответить
так в конституции так и записано вме преналдлежит народу через громады. Но мы вне политики мы идиоты. Гыг все правильно сказал. Только мы об этом не знаем и знать не хотим. Но дурак который знает что он дурак,уже не дурак.
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24.08.2020 11:08 Ответить
Не знаю , я постійно тоді мав інфу тільки з Крещатика кут Інститутської де перебував мій друг дитинства й той БТР зупинили в метрі від його . Крім того він очами бачив , як підірвалась клята граната , якою десть в районі 20 годин смертельно поранили вісімнадцятирічного дзюдоїста - зовсім дитина ... падли-нелюді !!! Й підпалили будинок профспілок що напроти . Й настрій у 500 - 1000 майданівців , що залишилися в 3..4 , 5 ночі був не дуже переможний - сцена пішла крім Нищука й Руслани ... Попов(?) перекрив усі станції метро , починаючи з Арсенальной , закінчуючи Універсітетом , Золотими Воротами й Почтовою Площаю ... Тітушки окупували площу Богдана - й там били поодиноких , хто наближався до Майдану з тієї сторони . Друг коли в 5 ранку повертався майже не зустрівся цією бандою - рятувало , шо був на авто й викрутився якось ... Ось коли прорвалося більше тисячи львівян , тоді вже настрій різко поліпшився . Бо зрозуміли , що прорватися можливо , якщо купами йти на їх кордони . Вони пройшли прямо від бул.Шевченка , а товариш з іншого боку різними шляхами ...
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24.08.2020 13:51 Ответить
Странный ход.... но ..нормальные герои всегда идут в обход.
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24.08.2020 16:29 Ответить
"Заявляємо, що діємо лише в межах Конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні почати процедуру відкликання депутатів Палати представників і депутатів місцевих рад. Починаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції", - написала Ковалькова.

по моєму,якась брєдова ідея..
Якщо відкликати всіх депутатів,що малореально,то тоді для змінИ конституції потрібні нові..
тобто нові вибори..
Чи може "штаб домогосподарок" буде очікувати планових виборів ?

ДО ЦЬОГО ЧАСУ БАЦЬКА ЩО,БУДЕ ВІДПОЧИВАТИ ?
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24.08.2020 22:17 Ответить
 
 