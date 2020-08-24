Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию
Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов.
Об этом сообщает Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета, передает Цензор.НЕТ.
"Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.
Она отметила, что в ответ на насилие власти беларусы объединились и почувствовали себя одной нацией.
"Мы не разделяем людей на тех, кто говорит на белорусском или русском языках, православных и католиков, рабочих и айтишников. Мы все такие разные, но все равно едины. Едины в стремлении жить в независимой, свободной и богатой Беларуси. Сегодня мы все почувствовали себя гражданами нашей страны, которые взяли на себя ответственность за судьбу", - добавила Ковалькова, поблагодарив всех, кто присоединился к "Марша новой Беларуси", который состоялся в воскресенье, 23 августа.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
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А когда самые позитивные опросы дают 15-20% поддержки , а опросы настоящие (когда в доме из 100 квартир , только 2 человека , "за" , и ещё пара молчат) дают 5-10% , то к ***** можно стремиться лишь через Ростов .
Людей не угомонить , когда они каждый день проводят свои личные опросы и видят снова и снова , что найти сторонников Таракана весьма сложная задача в своём круге общения . А там никогда не было как в Украине деления по линии Днепра ... Человек звонит из более продвинутого Минска родичам в Гомель -- и там сторонники Таракана "спрятались" , и в Гродно их не сыскать . Наверно по болотам спрятались ?!
Тем более , что с каждым новым днём выясняется , что те кто просто молчат , вдруг осмелели и уже не против избавиться от диктатора , если им "нечего не сделают" ...
.....люди готовы и "економічны гойдалки" терпеть.....не столько терпели.....
И вдруг люди видят , что целая площадь битком из народу , который открыто не только голосует , но и говорит "Уйди" .
А тут ещё такое , чего и в Украине сроду не было -- забастовки и простой работяга в годах говорит "мессие" мол не пошёл ли ты нахер ...
Вообще-то сейчас очень опасно насилие . Бо Таракан серьёзно болен психически . У него тревожное пограничное состояние , шо он теперь без автомата не может жить . Плюс уверенность , шо диктаторами рождаются -- очень запущенный диагноз . И эти тысячи охранников . Он ещё не потерял ниодного гоблина , а оне одеты и обуты будто им через минуту под танки идти .
Ибукович привёз титушек и они с "беркутней" забили до смерти человек 30-35 , да и сами потеряли ... Он и после этого не взял сам автомат и не окружил ся даже сотней охраны .
Потом БТРы послал на Майдан и там ещё человек 70 убили . А оно и после этого как ни в чём не бывало пытался договориться с "трибуной" Майдана . И не дрожал , не тряс автоматом .
Закалка тюремная . Но он бабосы больше ценил чем власть , а уж свою шкуру ...
А у этого чистая параноя и он , скажу так - не жилец .
вас, таких немного
а ты почему зарылся в украинский форум?
капс не діє...шютка
Думаю, что он способен испытать когнитивный шок , когда узнает шо в Софке в 1936 году была принята конституция , которую до конца 70х признавали самой свободной и демократической . Другой вопрос там не было "троек" и не записали ГУЛАГ как институцию .
В те годы многие страны не давали женщинам права голоса , другие устанавливали имущественный ценз . А тут у всех права . Гарантируется право на труд , май , июнь .
Разумеется и свобода слова , и свобода совести - всё было и ничего кроме права на труд, май ... не выполнялось . Тогда нигде в мире не продумывали включить в Конституцию механизмы контроля исполнения ...
Кто-то скажет , мол а США - там уже 300 лет Конституция не меняется почти . Вот именно , просто отцы основатели забыли записать , что чёрные тоже люди , и они до Авраам Линкольна числись как имущество - частная собственность , которое , разумеется их Конституция защищала свято . По-моему до полной ликвидации судов Линча не вносили такой поправки, шо "черные тоже люди" просто Линколь своим билем освободил из рабства .
поправлю і я... в слово незаконНий додай іще одну Н
Осудить диктатора Макрона!
Ему главное оправдать диктатора, и сказать - хотите как в Украине, Франции или США)
Не читайте советских газет до обеда, а сионистских - вообще.
Вчера на три города было 50-60 тыщ.
Лепить фотографии за прошлые выходные кабы врать.
а лопаті с вилами у беларусов имеются.и черенки не у всех отполировані
Вон Ибукович ещё 18 лютого привёз в Киев титушек и они вместе с "беркутнёй" били до смерти людей у Рады -- за один день 30 погибших . Но и тогда Ибукович не ходил с охраной в тысячи гоблинов ... И не мастурбировал с "Калашом" в руках . А в ночь на 19-20 пустил БТРы на Майдан ... И даже после снайперов и сотни погибших пытался договориться будто ничего и не было .
А это задёргался ещё не потеряв ниодного цербера и не убив и десятка . А уже без автомата и не ходит ...
Синдром преследования - как по учебнику "Общая психиатрия" ...
Вольга - красиво. Как можно такой язык загонять на вторые роли?
Кстати , какие сейчас горорары в Ольгино ?
Сколько можно на арбузах заработать?
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25 percent
Древние греки когда то давно начали называть "внеполитиков" идиотами.
Не зря слово "идиот" с тех пор стало синонимом таких слов как: дурак, дибил, сумасшедший.
по моєму,якась брєдова ідея..
Якщо відкликати всіх депутатів,що малореально,то тоді для змінИ конституції потрібні нові..
тобто нові вибори..
Чи може "штаб домогосподарок" буде очікувати планових виборів ?
ДО ЦЬОГО ЧАСУ БАЦЬКА ЩО,БУДЕ ВІДПОЧИВАТИ ?