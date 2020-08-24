Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию

Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов.

Об этом сообщает Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевляне выстроились в цепь солидарности с белорусским народом и прошли от посольства РБ до Майдана Независимости. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Она отметила, что в ответ на насилие власти беларусы объединились и почувствовали себя одной нацией.

"Мы не разделяем людей на тех, кто говорит на белорусском или русском языках, православных и католиков, рабочих и айтишников. Мы все такие разные, но все равно едины. Едины в стремлении жить в независимой, свободной и богатой Беларуси. Сегодня мы все почувствовали себя гражданами нашей страны, которые взяли на себя ответственность за судьбу", - добавила Ковалькова, поблагодарив всех, кто присоединился к "Марша новой Беларуси", который состоялся в воскресенье, 23 августа.





Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.