Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой"
Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени Соединенных Штатов и американского народа поздравил народ Украины с 29-й годовщиной независимости страны.
"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией. Мы солидарны с украинцами в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения ключевых трансформационных реформ, ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права", - говорится в поздравлении Помпео украинцам по случаю 29-й годовщины независимости Украины, обнародованном 24 августа на сайте Госдепа США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Госсекретарь США подчеркнул: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы".
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Одна Батьківщина, і двох не буває,
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.
У рідному краї і серце співає,
Лелеки здалека нам весни несуть.
У рідному краї і небо безкрає,
Потоки, потоки, мов струни, течуть.
Тут мамина пісня лунає і нині,
Її підхопили поля і гаї.
Її вечорами по всій Україні
Співають в садах соловї.
І я припадаю до неї устами,
І серцем вбираю, мов спраглий води.
Без рідної мови, без пісні,
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.
М. Бакая
Слава Україні !
птн-пнх !
Він чисто геть ПРОТОКОЛЬНИЙ.
І до того ж Россія на той Меморандум не те, що наплювала, Россія НАСРАЛА на «Будапештський меморандум» !!!.
Краще б ти прочитав той Меморандум.
Там 1/2 аркуша А4 тексту.
100% що ти його не читав.
- ме-ме, бе-бе, осуждаем, освободите Крым, ой, а теперь еще и Днобасс
Як вєлікокомуняки, сказали малокомунякам, так вони й написали.
Ти, якщо вже підпрягся, то краще скажи, а чому Україна віддала ТАКТИЧНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?
Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой ))))))))))))))
Чув, балалайка ?
Отак:
Х У Й Л О.
Источник: https://censor.net/f2000002
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
https://censor.net/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
Свинорус, а написать "
просто смешны кривлянья идиотов, а то шо Х*йло, то ясно, но я материться(в текстах) не люблю, как и Антиколорадос.
в них нема ніякого свята...ублюдки
"Слава" "друзям" з-за океану. Зтравили Україну з Путіним і зловтішаються
Хотя и Израиль постоянно недоволен, мол что там те несчастные 3 лиллиарда долларов ...
Надо ценить что имеем, и стараться лучше, и тода всё будет нормально.
Задумайтесь, чтобы делала Украина без Америки.