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Новости День Независимости
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Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой"

Помпео поздравил Украину с Днем Независимости:

Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени Соединенных Штатов и американского народа поздравил народ Украины с 29-й годовщиной независимости страны.

"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией. Мы солидарны с украинцами в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения ключевых трансформационных реформ, ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права", - говорится в поздравлении Помпео украинцам по случаю 29-й годовщины независимости Украины, обнародованном 24 августа на сайте Госдепа США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Госсекретарь США подчеркнул: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП

Автор: 

Госдепартамент США (1818) День Независимости (1196) США (26381) Помпео (340)


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Топ комментарии
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Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 6265Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 5150
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24.08.2020 09:41
+8
Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 2003Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 1503
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24.08.2020 09:43
+8
Если это действительно было бы так, подтверждением этому было бы выступление США как подписанта и гаранта Будапештских соглашений и заключение с Украиной договора как с Японией или Юж. Кореей ( основного партера за пределами НАТО) о сотрудничестве и гарантиях безопасности ( по сути двухсторонний военный союз).. И лоббировать на высшем уровне прием Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Вот это бы тогда ДА.. было бы подвижкой и подтверждением просто слов ( особенно из уст администрации Трампа, любителя таких парней как Путин, Ким, Лукашенко и т.д. и методов их правления, с нервной неудовлетворенностью что он вот так не может в США).. Поэтому только слова не подтвержденные решимостью и реальными действиями ( как это было бы должно).. Ну а за " протокольное" поздравление конечно же спасибо.
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24.08.2020 09:53
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Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 6265Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 5150
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24.08.2020 09:41 Ответить
бредишь - они 2-3 раза спасли этот петушатник от развала. жаль шо Сралин или Х*йло не бомбанули мегатонн эдак 20-200 на них дабы поняли кое-что
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24.08.2020 09:58 Ответить
Катісь к бєрьозкам балалайка !
Помпео привітав Україну з Днем Незалежності: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною" - Цензор.НЕТ 5725
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24.08.2020 10:17 Ответить
крикун, вот таких ссуществ как ты и называют "квасными поцреотами" - только истерический визг и оскорбления, прямо как ватники. ну и кто тут ватка то, а?
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24.08.2020 11:27 Ответить
Клоун з Єрмаком "злили" "вагнерівців" і підірвали довіру з боку США.
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24.08.2020 10:45 Ответить
Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 4866Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 4580Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 5536Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 9746
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24.08.2020 09:43 Ответить
Так помогите конкретными шагами , как помогаете Израилю например .Или Южной Корее .А так уже 30 лет слышим от США красивые слова поддержки и пожелания всяческих успехов. И радуемся им как дети малые
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24.08.2020 09:43 Ответить
вiслюку оманскому с его перестарелыми переговорщиками и ермаком помогает х-йло.
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24.08.2020 09:45 Ответить
Евреев Моисей объединял 40 лет, а украинцев пробуют объединять 28 лет евреи и хохлы,украинцам нужно вначале выбрать себе Гетмана (атамана) и пусть шлифует украинское общество
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24.08.2020 09:55 Ответить
Моисей подвырезал с половину иудеев, ну вот прям Сралин брал пример "объединяя" всякий сброд, гы-гы
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24.08.2020 10:00 Ответить
А что тут непонятно хохлы( какая разница) которые не хотят быть украинцами могут свалить в колонии Московии ,а не гадить на территории Украины https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241148666237220&set=p.1241148666237220&type=3&av=100010262946037&eav=AfZd4IUzQejFff6PGEJ2-yhqrEWvheyKxm0GOuGs4XDxfK3LeZ_zqjsPITYPprdMNlI&__cft__[0]=AZUKY3_jUf5ZW7Bvgn3COICQxnL3guHCBdvVq1Vg2DO6PLzTxakzcoQVrM4g-0-e1v1INo-VrJ06jEsV9PREggcCbR7gVTp55NFvWpXyDAHcgmUGjVm9ZttorJgJ7y6bVCT_KZiFe08WIrXxsjFIyf6sgAOC-CcMemyROcYrotXpaQ&__tn__=R]-R Помпео привітав Україну з Днем Незалежності: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною" - Цензор.НЕТ 8898
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24.08.2020 10:06 Ответить
Зачем в демократической стране Гетман ? Достаточно толкового Президента и хороших законов , которые бы все выполняли . От простого гражданина до самого Президента. А гетманов , вождей , аятолл , царей и королей с султанами оставьте азиатам и совкам .Они без пастуха и овчарок жить не могут - ибо привыкли жить как овцы в отаре
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24.08.2020 10:02 Ответить
Украинцы больше единоличники и ЧАБАН им не подходит,только с под кнута украинцы правильные ,видать такая судьба приготовлена народу буферного государства,который живёт между Европой и Азией И кто поумней может хитро управлять таким единоличным народом,которому дорого ХАТА С КРАЮ и клуня с самогоном, и салом.
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24.08.2020 10:14 Ответить
Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 2003Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 1503
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24.08.2020 09:43 Ответить
У РІДНОМУ КРАЇ
Одна Батьківщина, і двох не буває,
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.

У рідному краї і серце співає,
Лелеки здалека нам весни несуть.
У рідному краї і небо безкрає,
Потоки, потоки, мов струни, течуть.

Тут мамина пісня лунає і нині,
Її підхопили поля і гаї.
Її вечорами по всій Україні
Співають в садах соловї.

І я припадаю до неї устами,
І серцем вбираю, мов спраглий води.
Без рідної мови, без пісні,
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.
М. Бакая
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24.08.2020 09:46 Ответить
США вбухали в экономику Украины с 1991 года 50 ярдов долларов,это конечно мало,одних ножек Буша навензли одно время тысячи тонн....
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24.08.2020 09:47 Ответить
Ножки и давали потому что тогда Украина занимала третье место в Мире по ядерному вооружению
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24.08.2020 09:59 Ответить
Типа голодный сытого не понимает
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24.08.2020 10:00 Ответить
Бомби були, а жрать нічого.
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24.08.2020 10:01 Ответить
спасибо за поздравления, но где там наши катера???!!!
Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 8808
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24.08.2020 09:49 Ответить
Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 1164Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой" - Цензор.НЕТ 9187
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24.08.2020 09:50 Ответить
Дякуємо, Союзники!
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24.08.2020 09:51 Ответить
а лапті за пазухою ви, часом, не ховаєте ?
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24.08.2020 09:54 Ответить
«Істінного украінца», що не знає української мови, і зневажає созника України, в спам.
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24.08.2020 09:55 Ответить
Обычно все эти акцентирующие на "истинности" оказываются набитыми ватой под завязку.
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24.08.2020 10:00 Ответить
Зачетно рвануло у козломордого. Накати боярки с галоперидолом и вернись на бутылку, богомольный ************.
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24.08.2020 13:24 Ответить
Ага, конечно. вечно озабоченные....Байдену и порошенко прювет, как страну сдавать, и Яйценюку.
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24.08.2020 09:53 Ответить
God bless USA !
Слава Україні !

птн-пнх !
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24.08.2020 09:53 Ответить
кцп пнх
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24.08.2020 13:20 Ответить
Торели с самонаведением а то вдруг если крокодилы спать будут в рове а даумбасяне за пенсией полезут
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24.08.2020 09:53 Ответить
Если это действительно было бы так, подтверждением этому было бы выступление США как подписанта и гаранта Будапештских соглашений и заключение с Украиной договора как с Японией или Юж. Кореей ( основного партера за пределами НАТО) о сотрудничестве и гарантиях безопасности ( по сути двухсторонний военный союз).. И лоббировать на высшем уровне прием Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Вот это бы тогда ДА.. было бы подвижкой и подтверждением просто слов ( особенно из уст администрации Трампа, любителя таких парней как Путин, Ким, Лукашенко и т.д. и методов их правления, с нервной неудовлетворенностью что он вот так не может в США).. Поэтому только слова не подтвержденные решимостью и реальными действиями ( как это было бы должно).. Ну а за " протокольное" поздравление конечно же спасибо.
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24.08.2020 09:53 Ответить
100%
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24.08.2020 09:56 Ответить
Чувак, почитай Будапештський меморандум.
Він чисто геть ПРОТОКОЛЬНИЙ.
І до того ж Россія на той Меморандум не те, що наплювала, Россія НАСРАЛА на «Будапештський меморандум» !!!.
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24.08.2020 09:59 Ответить
соросёныш?!
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24.08.2020 10:01 Ответить
Своїх шукаєш?
Краще б ти прочитав той Меморандум.
Там 1/2 аркуша А4 тексту.
100% що ти його не читав.
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24.08.2020 10:05 Ответить
тем самым плюнула в морду обамовцам иииии???
- ме-ме, бе-бе, осуждаем, освободите Крым, ой, а теперь еще и Днобасс
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24.08.2020 10:03 Ответить
Россія насрала на довіру України.
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24.08.2020 10:07 Ответить
Все зависит от политической воли. Захотели бы США и Великобритания то и "протокола" бы хватило. Но нет политической воли. Все остальное это отговорки.
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24.08.2020 10:12 Ответить
Протокол писала Україна під диктовку Россіі.
Як вєлікокомуняки, сказали малокомунякам, так вони й написали.

Ти, якщо вже підпрягся, то краще скажи, а чому Україна віддала ТАКТИЧНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?
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24.08.2020 10:20 Ответить
Можно я ничего не буду писать, а просто поржу? ))))))))))))))))))))))))))))
Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой ))))))))))))))
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24.08.2020 10:00 Ответить
Лавров, пєрєлогінься !
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24.08.2020 10:08 Ответить
Интересный вы, ну как можно с самим собой разговаривать так громко? )))
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24.08.2020 10:30 Ответить
Ну, ти ж почув.
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24.08.2020 10:40 Ответить
видно сильно Україна допекла ТРУМПУ, що не вітає з Незалежністю, як і ПУКІН-ШЕЛОМОВ! Та й навіть ВІЦЕ президент не привітав, а спустили аж до держ. секретара якогось..... ЗекоМанда пробила НОВЕ ДНО у міжнародній політиці!
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24.08.2020 10:02 Ответить
навіть не до секретара, а тупо до клерка, шо висрав там на сайті цей набір дружніх слів.
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24.08.2020 10:04 Ответить
С такими друзьями и врагов не надо
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24.08.2020 10:02 Ответить
Сколько украинцев убили американцы и сколько коцапы?Шо скажешь проксеныш?
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24.08.2020 10:39 Ответить
Так ты еще и безграмотный
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24.08.2020 15:27 Ответить
Что тебе не понятно в моем вопросе?
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24.08.2020 15:43 Ответить
Джавелины для Украины привез Путлер Снайперские винтовки из США мочили в сортире мавзолейных хмырей нехило...,в это году Украина получит еще кое что...от чего у КГБиста зубы выпадут.... за 5 лет различного военного оборудования получено на 5 ярдов долларов...
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24.08.2020 10:03 Ответить
патлер их захватит. если наши сдадутся потлеру.
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24.08.2020 10:05 Ответить
*****, твого хазяїна кличуть.
Чув, балалайка ?
Отак:
Х У Й Л О.
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24.08.2020 10:11 Ответить
так че тогда дурачки кривляются с потлерами и петлерами?
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24.08.2020 11:22 Ответить
Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби )
Источник: https://censor.net/f2000002
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24.08.2020 15:35 Ответить
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
https://censor.net/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
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24.08.2020 17:06 Ответить
https://censor.net/user/402400 - "патлер....... потлеру"

Свинорус, а написать "- сцикотно?
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24.08.2020 10:21 Ответить
не сцикотно. очень приятно познакомиться, а вот я не россиянин.
просто смешны кривлянья идиотов, а то шо Х*йло, то ясно, но я материться(в текстах) не люблю, как и Антиколорадос.
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24.08.2020 11:24 Ответить
Фюрера кремля вылечит Султан Эрдоган,и будет вам Путлер Капут...
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24.08.2020 10:08 Ответить
ты больное - ему до Фюрера(петлеру), как тебе до выписки. и не юзай главврачовский комп, там видать таблетки подле него стоят шо тебя так плющит.
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24.08.2020 11:25 Ответить
Помпео привітав Україну з Днем Незалежності: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною" - Цензор.НЕТ 7805Помпео привітав Україну з Днем Незалежності: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною" - Цензор.НЕТ 6679
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24.08.2020 10:12 Ответить
а по "інтеру" цілий день сьгодні передають як в України несчасні живуть...
в них нема ніякого свята...ублюдки
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24.08.2020 10:32 Ответить
То вже готують теле-наріт, до наступного політичного ходу, після зняття Порошенка, рокіровки Зєлі на Бойка.
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24.08.2020 10:43 Ответить
http://www.capital.ua/ru/news/144986-pompeo-poobeschal-ne-priznavat-anneksiyu-kryma Помпео пообещал не признавать аннексию Крыма ,может Америка поможет мост через Керчь завалить,ведь грунт под мостом не очень спокойный.
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24.08.2020 10:36 Ответить
Ця "дружба" з тих пір так міцна, як Україна та українці стали черговим інструментом Штатів у їх вічному протиборстві з Кремльом.
"Слава" "друзям" з-за океану. Зтравили Україну з Путіним і зловтішаються
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24.08.2020 10:57 Ответить
ага "зтравили" ...а раніше зтравили гітлера зі сталіним....та ліпше б вони тебе дурня колорадського діхлофосом зтравили
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24.08.2020 11:14 Ответить
Їдь до "друзів" в США, хам.
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24.08.2020 11:20 Ответить
Слава Україні!Смерть окупантам!God bless America!Pupin-******!
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24.08.2020 12:58 Ответить
Когда будем иметь структурированное общество, тогда помощь будет такая как Израилю.
Хотя и Израиль постоянно недоволен, мол что там те несчастные 3 лиллиарда долларов ...
Надо ценить что имеем, и стараться лучше, и тода всё будет нормально.
Задумайтесь, чтобы делала Украина без Америки.
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24.08.2020 12:56 Ответить
 
 