Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой"

Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени Соединенных Штатов и американского народа поздравил народ Украины с 29-й годовщиной независимости страны.

"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией. Мы солидарны с украинцами в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения ключевых трансформационных реформ, ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права", - говорится в поздравлении Помпео украинцам по случаю 29-й годовщины независимости Украины, обнародованном 24 августа на сайте Госдепа США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Госсекретарь США подчеркнул: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП